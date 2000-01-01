Экскурсии Сицилии

Все экскурсии в Сицилии

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сицилии – доступно 8 экскурсий на 2021 год, цены от €75. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сицилии почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Классическая экскурсия на Этну
Индивидуальная экскурсия
313
за 1-3 чел.
Классическая экскурсия на Этну
по договоренности
Винные тропинки Сицилии. Экскурсия из Палермо
Индивидуальная экскурсия
300
за 1 чел.
Винные тропинки Сицилии. Экскурсия из Палермо
по договоренности
Между морем и небом. Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло
Индивидуальная экскурсия
110
за 1-4 чел.
Между морем и небом. Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло
По договоренности
Выше облаков… Аутентичный средневековый Эриче
Индивидуальная экскурсия
290
за 1-4 чел.
Выше облаков… Аутентичный средневековый Эриче
Эриче - это город-музей под открытым небом, примерно в двух часах езды на машине от Палермо
В любой день. Выезд желательно не позднее 09.00.
Монреале. Королевская гора и лик Христа
Индивидуальная экскурсия
130
за 1-4 чел.
Монреале. Королевская гора и лик Христа
Собор закрывается в 12.45.
Сиракузы: остров Ортигия - сердце города
Индивидуальная экскурсия
180
за 1 чел.
Сиракузы: остров Ортигия - сердце города
по договоренности
С корабля на… прогулку по Палермо (для круизников)
Индивидуальная экскурсия
75
за 1 чел.
С корабля на… прогулку по Палермо (для круизников)
Первая половина дня - начало 10.00 или 11.00.
Вечерний Палермо. Обзорная пешеходная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
75
за 1 чел.
Вечерний Палермо. Обзорная пешеходная экскурсия
В любой день. 19.00
🇮🇹