Все экскурсии в Сицилии
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Сицилии – доступно 8 экскурсий на 2021 год, цены от €75. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Сицилии почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
5ч
€313
за 1-3 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
6ч
€300
за 1 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€110
за 1-4 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
€290
за 1-4 чел.
Выше облаков… Аутентичный средневековый Эриче
Эриче - это город-музей под открытым небом, примерно в двух часах езды на машине от Палермо
В любой день. Выезд желательно не позднее 09.00.
Индивидуальная экскурсия
4ч
€130
за 1-4 чел.
Собор закрывается в 12.45.
Индивидуальная экскурсия
3ч
€180
за 1 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
€75
за 1 чел.
Первая половина дня - начало 10.00 или 11.00.
Индивидуальная экскурсия
3ч
€75
за 1 чел.
В любой день. 19.00