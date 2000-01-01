Вулкан Этна - один из обязательных пунктов для посещения на Сицилии. Мы предлагаем вам самую популярную экскурсию ⛳ на Этну. В нее входит подъем с гидом на высоту в 2000м (южный склон). Во время подъема гид расскажет вам о происхождении вулкана, связанных с ним историях.

Далее на фуникулерах и джипах вы сможете подняться на вершину (3000м). Подъем на вершину осуществляется без гида. Там вы увидите верхнюю часть вулкана, кратеры, вам откроется великолепная панорама. Вы сможете купить сувениров, пообедать на вулкане и вернуться.

По времени такая экскурсия длится от 3х до 5ти часов.