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Между морем и небом. Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло

Татьяна
Татьяна – Гид из Сицилии
Между морем и небом.

Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €110 за экскурсию

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Между морем и небом. Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло
Между морем и небом. Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло

Что вы увидите

  • Палермо
  • Монделло
  • Монтепеллегрино
  • Сантуарий Святой Розалии
  • смотровая площадка
  • Парк Фаворита.
Туристы, которые приезжают в Палермо, в первую очередь осматривают старый центр города. Конечно, как можно не посмотреть всемирно известную Палатинскую Капеллу, не зайти в Театр Массимо и не полюбоваться мозаиками Мартораны.
Но после прогулки по узким улочкам, оставшимся от арабов, вам наверняка захочется простора, свежего воздуха, голубого неба и синего моря 🌊 предлагаю вам подняться на гору Монтепеллегрино, посетить Сантуарий Святой Розалии – покровительницы Палермо, увидеть Палермо со смотровой площадки и сделать великолепные фотографии 📸, вдохнуть свежего прохладного воздуха, увидеть, как море сливается с небом и загадать желание, которое обязательно сбудется (гарантия Святой Розалии). Я расскажу вам историю 📖 Святой Розалии, которая тесно связана с историей Палермо. После этого по дороге, проходящей через бывшие Королевские охотничьи угодья, мы поедем в Монделло. Это бывшая рыбацкая деревня, где сейчас находится городской пляж 🏖️, красивая набережная и множество рыбных ресторанчиков, закусочных и баров. Здесь вы можете купаться, загорать, гулять 👣 по набережной, пробовать местную еду и отдыхать, сколько захотите.
Что входит
  • Гид забирает гостей на машине в согласованном месте
  • везет по маршруту экскурсии и проводит экскурсию
  • затем привозит их в Монделло
  • где экскурсия заканчивается. Если туристы не хотят посещать Монделло
  • то гостей отвозят по окончании экскурсии в Палермо.
Что не входит
  • Если туристы остаются в Монделло
  • то на этом экскурсия заканчивается. В Палермо туристы возвращаются самостоятельно (такси, автобус). По согласованию гид может заехать за ними позже и отвезти в Палермо за дополнительную плату (50 евро).
Начало
🚩 Забираем гостей на машине (в Палермо)
Место завершения
🏁 Монделло или Палермо (согласуется дополнительно).
Между морем и небом. Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло
Между морем и небом. Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло
Между морем и небом. Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло
Между морем и небом. Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна
Татьяна
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