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Монреале. Королевская гора и и лик Христа

Татьяна
Татьяна – Гид из Сицилии
Монреале.

Королевская гора и и лик Христа
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €130 за экскурсию

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Монреале. Королевская гора и и лик Христа
Монреале. Королевская гора и и лик Христа

Что вы увидите

  • Центр городка Монреале
  • Кафедральный собор
  • саркофаги норманнских королей
  • внутренний дворик бенедиктинского монастыря
  • смотровая площадка.
В семи километрах от Палермо на высоте около 320 м над уровнем моря 🌊 расположен городок Монреале. Экскурсионные автобусы останавливаются внизу, у подножия горы ⛰️, на которую вскарабкался городок. Собственно говоря, эта гора и дала название поселению: Королевская гора. Почему так? Узнаем во время экскурсии 🧭. Но мы с вами на машине поднимемся почти на самый верх. Потом пойдем в центр Монреале по каменной лестнице, с каждого поворота которой открывается новый завораживающий вид на крутые вершины противоположного склона. Пока мы будем подниматься по лестнице, успеем познакомиться с прошлым и настоящим Монреале, я расскажу вам о легенде, связанной с его основанием, и о чудесах, которые, конечно, происходили в таком сказочном месте. Тесный проход из узкой улочки приведет нас на обширную соборную площадь, и мы увидим знаменитый Кафедральный Собор Монреале, который, не стесняясь, можно называть подлинным шедевром. Здесь зритель попадает в мир переплетения трех культурных традиций: романо-норманнской, арабской и византийской. Конечно, главное в соборе – его мозаики. Господствует надо всем огромная поясная фигура Христа Пантократора. Собор оказывает поразительное воздействие даже на обычного туриста. А как же чувствует себя в нем глубоко верующий человек, пришедший не разглядывать шедевры искусства, а поклониться Святому? Представьте, как вы стоите в соборе во время службы и смотрите вперед, где в пресвитерии ярым оком вглядывается в вас ярко освещенный Пантократор. Видимо, под этим взглядом отлетают прочь все грешные мысли, и перед верующим открывается дорога одних праведных деяний. Во всяком случае, именно к этому стремились византийские мастера, создавая оптический эффект, заставляющий каждого из молящихся поверить, что Иисус Христос смотрит только на него.
В соборе мы также увидим саркофаги норманнских королей, сможем подняться на башню и посмотреть на Палермо с высоты птичьего полета. После осмотра интерьера мы выйдем на восточную сторону собора, декор которой выполнен арабскими мастерами.
Затем мы посетим внутренний двор бывшего бенедиктинского монастыря. Он также относится к самым значительным памятникам норманно-арабской архитектуры. И завершим наш осмотр прогулкой в соседний городской сад. Оттуда открывается роскошная панорама всей долины Золотой Раковины, Монте-Пеллегрино и других окружающих Палермо гор. Замыкает панораму голубая полоска Тирренского моря.
Что входит
  • Транспорт
  • парковка
  • экскурсия.
Что не входит
  • Билеты в музеи
  • еда и т. д.
Начало
🚩 Палермо. Гид забирает гостей на машине.
Место завершения
🏁 Палермо. По договоренности.
Монреале. Королевская гора и и лик Христа
Монреале. Королевская гора и и лик Христа
Монреале. Королевская гора и и лик Христа

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна
Татьяна
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