В семи километрах от Палермо на высоте около 320 м над уровнем моря 🌊 расположен городок Монреале. Экскурсионные автобусы останавливаются внизу, у подножия горы ⛰️, на которую вскарабкался городок. Собственно говоря, эта гора и дала название поселению: Королевская гора. Почему так? Узнаем во время экскурсии 🧭. Но мы с вами на машине поднимемся почти на самый верх. Потом пойдем в центр Монреале по каменной лестнице, с каждого поворота которой открывается новый завораживающий вид на крутые вершины противоположного склона. Пока мы будем подниматься по лестнице, успеем познакомиться с прошлым и настоящим Монреале, я расскажу вам о легенде, связанной с его основанием, и о чудесах, которые, конечно, происходили в таком сказочном месте. Тесный проход из узкой улочки приведет нас на обширную соборную площадь, и мы увидим знаменитый Кафедральный Собор Монреале, который, не стесняясь, можно называть подлинным шедевром. Здесь зритель попадает в мир переплетения трех культурных традиций: романо-норманнской, арабской и византийской. Конечно, главное в соборе – его мозаики. Господствует надо всем огромная поясная фигура Христа Пантократора. Собор оказывает поразительное воздействие даже на обычного туриста. А как же чувствует себя в нем глубоко верующий человек, пришедший не разглядывать шедевры искусства, а поклониться Святому? Представьте, как вы стоите в соборе во время службы и смотрите вперед, где в пресвитерии ярым оком вглядывается в вас ярко освещенный Пантократор. Видимо, под этим взглядом отлетают прочь все грешные мысли, и перед верующим открывается дорога одних праведных деяний. Во всяком случае, именно к этому стремились византийские мастера, создавая оптический эффект, заставляющий каждого из молящихся поверить, что Иисус Христос смотрит только на него.

В соборе мы также увидим саркофаги норманнских королей, сможем подняться на башню и посмотреть на Палермо с высоты птичьего полета. После осмотра интерьера мы выйдем на восточную сторону собора, декор которой выполнен арабскими мастерами.

Затем мы посетим внутренний двор бывшего бенедиктинского монастыря. Он также относится к самым значительным памятникам норманно-арабской архитектуры. И завершим наш осмотр прогулкой в соседний городской сад. Оттуда открывается роскошная панорама всей долины Золотой Раковины, Монте-Пеллегрино и других окружающих Палермо гор. Замыкает панораму голубая полоска Тирренского моря.