История Палермо насчитывает 28 столетий. Палермо даже старше Рима! Правда, всего на 1 год. Главный город 🏙️ Сицилии знавал множество правителей, переживал времена расцвета и упадка. Современный Палермо полон ярких красок и противоречий. Таким его сделала богатая история 📖 прошедших веков.

Нельзя объять необъятное, но мы с Вами попробуем - за 4 часа нашей пешей прогулки сквозь века постараемся увидеть основные достопримечательности 🏛️ и полюбить этот город. Экскурсия ⛳ обычно начинается в порту. Через 15 минут мы окажемся в современном центре города - на площади Политеама.

Затем увидим гордость Палермо - оперный театр Массимо, а потом переместимся во времени - назад примерно на 1000-1200 лет назад. Живописный рынок Капо в бывшем арабском квартале, остатки римских и средневековых стен, древние Ворота (въезды в город), легенды и мифы - всё это мы увидим и услышим по пути к Кафедральному Собору Палермо, одному из великолепных памятников норманской архитектуры.

После собора настанет очередь площади 4-х Углов (Quattro Canti) - великолепного образчика сицилийского барокко, фонтана ⛲ Претория и двух церквей XII века, ставших визитной карточкой Палермо. Первая церковь ⛪ - Марторана - известна своими богатыми византийскими мозаиками, вторая же церковь - Сан Катадьдо - образец минимализма рыцарских орденов периода крестовых походов. Отсюда по главной улице исторического Палермо - Кассаро (сейчас - Corso Vittorio Emanuele) мы спустимся к морю, посетим парк 🌳 Гарибальди, поговорим о современном Палермо и по набережной вернемся в порт.

К сожалению, за 4 часа нам не удастся увидеть много того, что заслуживает внимания - Королевский дворец и Палатинскую (дворцовая) Капеллу, барочные церкви, Святилище Святой Розалии и т. д. Но это значит, мы с вами снова увидимся и продолжим нашу экскурсию! Добро пожаловать в Палермо!