Анна А. проводит ещё 1 экскурсию

Сиракузы, остров 🏝️ Ортигия — сердце города и исток великой цивилизации
Ортигия и её монументальность — это уникальное явление, блистательный рассвет после долгих и мучительных моментов затмения.
Что входит
- Услуги лицензионного гида
- Индивидуальная аудиоаппаратура
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна А.
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