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Вечерний Палермо. Обзорная пешеходная экскурсия

Татьяна
Татьяна – Гид из Сицилии
Вечерний Палермо.

Обзорная пешеходная экскурсия
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Вечерний Палермо. Обзорная пешеходная экскурсия
Вечерний Палермо. Обзорная пешеходная экскурсия

Что вы увидите

  • Театр Политеама
  • театр Верди
  • Район Капо
  • Кафедральный собр
  • Королевский дворец
  • площадь Вилена (4 угла)
  • Марторана
  • Сан Катальдо
  • фонтан Претория
  • улицы Кассаро и Макуэда и многое другое.
Палермо многолик и прекрасен. История 📖 Палермо насчитывает 28 столетий. Палермо даже старше Рима! За этот огромный период времени главный город 🏙️ Сицилии знавал множество правителей, переживал времена расцвета и упадка.
Современный город радушно приветствует туристов со всего мира, демонстрируя изумительные архитектурные памятники своей великой истории. Но их так много, что сразу возникает вопрос – с чего начать?
Конечно, с обзорной экскурсии 🧭. Но я предлагаю провести вам ее вечером, когда схлынет основная волна туристов, старый центр опустеет, отступит дневная суета. Город наденет вечерний наряд. И мы с вами отправимся в путешествие во времени, лавируя среди вымысла и правды, легенд и исторических фактов.
Эта экскурсия ⛳ особенна удобна, если вы прилетели в Палермо во второй половине дня, вечер у вас свободен, а в городе вы еще не очень ориентируетесь. Я расскажу и покажу вам, как устроен Палермо. И на следующий день с утра пораньше вы уже сами уверенно составите себе программу на день, решите, в какие музеи 🖼 и церкви заходить и куда поехать.
Экскурсия обычно начинается в современном центре города - на площади Политеама. Затем мы увидим гордость Палермо - оперный театр Массимо, а потом переместимся во времени - примерно на 1000-1200 лет назад. Арабской квартал, остатки римских и средневековых стен, древние Ворота (въезды в город), легенды и мифы - всё это мы увидим и услышим по пути к Кафедральному Собору Палермо, одному из великолепных памятников норманской архитектуры.
Совсем рядом расположен Королевский Дворец и Палатинская Капелла, а затем настанет очередь площади 4-х Углов (Quattro Canti) - великолепного образчика сицилийского барокко, а также фонтана ⛲ Претория и двух церквей XII века, ставших визитной карточкой Палермо. Первая церковь ⛪ - Марторана - известна своими богатыми византийскими мозаиками, вторая же церковь - Сан Катадьдо - образец минимализма рыцарских орденов периода крестовых походов. Отсюда по пешеходной улице Макуэда мы вернемся в центр города, где вы сможете решить, как вам продолжить вечер. Многочисленные бары 🍹, кафе и рестораны не позволят вам сразу пойти в гостиницу. Вам наверняка захочется выпить на брудершафт с Палермо бокал великолепного сицилийского вина. Добро пожаловать в Палермо!
Что входит
  • Пешеходная экскурсия
  • услуги гида
Что не входит
  • Билеты
  • еда и т. д.
Начало
🚩 Площадь Политеама (по договоренности)
Место завершения
🏁 Площадь Верди (по догов. возм. изменения).
Вечерний Палермо. Обзорная пешеходная экскурсия
Вечерний Палермо. Обзорная пешеходная экскурсия
Вечерний Палермо. Обзорная пешеходная экскурсия

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна
Татьяна
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