Анна А. проводит ещё 1 экскурсию

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Винные тропинки Сицилии. Экскурсия из Палермо

Анна А.
Анна А. – Гид из Сицилии
Винные тропинки Сицилии.

Экскурсия из Палермо
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Винные тропинки Сицилии. Экскурсия из Палермо
Винные тропинки Сицилии. Экскурсия из Палермо
Вино — этот божественный напиток, который наверное, существует столько же столько существует само человечество. Священный эликсир сопровождал людскую жизнь, дополняя её легким полетом, откровенным безрассудством, жаждой познания и возбужденным воображением. Историки и археологи до сих пор активно спорят, кто же придумал вино 🍷, как производили вино древние, как хранили вина, как продавали и как культивировали виноградники: на склонах ли вулкана, на песке у моря… Важно одно — и по сей день для многих регионов вино — это визитная карточка и бальзам на местную экономику.
«Вся истина в вине!» — может быть громко, но достоверно сказано о Сицилии с её богатейшим разнообразием вин и винных традиций. Местные вина насыщены, ароматны, терпки. 107000 гектаров земли сицилийской засажены виноградниками. Когда-то сицилийские вина не считались самыми изысканными, но в них всегда присутствовали и душа, и тело. Хорошее вино именуется «корпозо», то есть наполненное телом и душой. Сицилийская знать любила крепкое «господское» вино, капризная своенравная Синьора запивала бурную ревность мужа сладким мускатом, сицилийские гангстеры в Америке скучали по креплёному вину, а слуги религиозных орденов подавали на обед не менее 7 видов виноградной «крови». Сицилийские вина любил попивать Плиний Старший, он даёт подробное описание многих сицилийских виноградников, сорта которые и по сей день созревают под щедрыми лучами Средиземноморского солнца. Совершенно недавно мои коллеги гиды — археологи обнаружили на Сицилии старейшее в мире вино и виноградные косточки, которым приблизительно 6500лет, а значит, сицилийская традиция вина по праву может считаться самой древней в Италии.
На Сицилии винный дом — это семейное предприятие, посещать такие места — истинное удовольствие, вас любят не просто как туриста, вас любят и привечают как дорогого друга. Предлагаю вам познакомится с самими красивыми 🤩 винодельнями острова, узнать историю 📖 семей, занимающихся виноделием и сицилийских вин, разделить трапезу с бокалом душевного сицилийского вина и, конечно же, насладиться божественной сицилийской природой.
Что входит
  • Услуги лицензионного гида
  • Транспорт и водитель
  • Дегустация вина
  • Все входные билеты
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 встреча в вашем отеле в Палермо
Место завершения
🏁 по договоренности
Винные тропинки Сицилии. Экскурсия из Палермо
Винные тропинки Сицилии. Экскурсия из Палермо
Винные тропинки Сицилии. Экскурсия из Палермо

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анна А.
Анна А.
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