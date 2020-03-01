Выбирайте и другие экскурсии в Стрезе

  1. Италия
  2. Экскурсии

  3. Стреза — королева озера Маджоре

Вдохновиться панорамами, историями и безмятежностью городка у подножия гор

Елена
Задать вопрос
Елена – ваш гид
Королева Лаго-Маджоре — как за какие-то 200 лет обычная итальянская деревня получила этот статус? На берегу, где сушились лодки и висели сети, вы увидите виллы аристократов; представите рыбаков и, возможно, встретите знаменитостей.

Удивительное прошлое Стрезы откроется вам на фоне голубого озера, цветущих набережных и далеких заснеженных вершин.
80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в городе Стреза
Забронировать экскурсию
Стреза — королева озера Маджоре
Стреза — королева озера Маджоре

Что вас ожидает

Виды и улочки Стрезы
Прогулка начнется с одного из самых знаменитых и исторических отелей Стрезы — «Regina Palace», где останавливались царские персоны, поэты и другие знаменитые личности. Мы пройдемся по отелю, посмотрим выставку фарфоровой посуды разных веков, сделаем интересные фотографии в интерьере 19 века и сможем выпить кофе в этом аутентичном месте. Затем погуляем по Старому городу и пройдем по местам, которые записаны в биографии бывшей деревушки. Следом вас ждет набережная Стрезы, откуда открывается завораживающий вид на озеро и Борромейский архипелаг. Вы сделаете фотографии острова Изола Белла с максимально близкой точки, и — вуаля — перед нами гора Моттароне.

После нашей встречи вы сможете подняться на фуникулере на высоту 1491 метр и разглядите 7 озер или отправитесь на Изола Пескаторе (остров Рыбаков), чтобы попробовать свежайшую озерную рыбу в ресторане. Я дам все необходимые рекомендации.

Стреза от деревни до роскошного курорта
Я расскажу о благоприятных обстоятельствах, которые помогли развитию города; о знаменитых личностях, живших на местных виллах, о «государстве Борромео», о щедром регионе Пьемонт. А еще вы, конечно, попробуете продукт, который придумали и производят в Стрезе для одной важной персоны, — это станет для вас сюрпризом :)

Дополнительная опция
Экскурсию можно совместить с посещением сыроварни: вас проведут по подземным катакомбам, где сегодня выдерживают сыр, и предложат продегустировать вкуснейшие итальянские сыры.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится круглый год.
  • Мы встретимся с вами на ж/д вокзале в городе Стреза.
  • Билет на поезд от вокзала Milano Centrale до Стрезы в одну сторону — 8.60 евро/чел. В пути 1 час.
  • Если вы остановились в одном из городов на берегу озера Маджоре, можно добраться до Стрезы от ближайшей ж/д станции.
  • Посещение сыроварни по желанию: мы за 15 минут доберемся туда на поезде (билет стоит 2.70 евро) или на машине (доплата 20 евро).
Стреза — королева озера Маджоре
Стреза — королева озера Маджоре
Стреза — королева озера Маджоре
Стреза — королева озера Маджоре
Стреза — королева озера Маджоре
Стреза — королева озера Маджоре
Стреза — королева озера Маджоре
Стреза — королева озера Маджоре
Стреза — королева озера Маджоре
Стреза — королева озера Маджоре
Стреза — королева озера Маджоре

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в городе Стреза.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Елена
Елена
Приветствую вас из солнечной Италии! Я живу 3 года на озере Маджоре со своей семьей. Объездила его на трех видах транспорта: машине, корабле и велосипеде. Об озере знаю все до мелочей, даже о том, с какой стороны вода теплее! Свои экскурсии стараюсь проводить максимально «не библиотечно», хотя без этого тоже не обойтись, история есть история. Предвкушаю каждую встречу с гостями озера, потому что хочу, чтоб люди унесли в своем сердце частичку этого роскошного и, в то же время, простого, вечно цветущего микромира под названием Маджоре!
Напишите мне

Выбирайте и другие экскурсии в Стрезе

ОбзорныеПешкомИндивидуальныеВсе