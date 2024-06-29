На Рождество – экскурсии в Таормине

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Таормине на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Таормина древняя, средневековая и современная
Пешая
16 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Таормина древняя, средневековая и современная
Погружение в историю Таормины: греко-римский театр, панорамы Ионического моря и вулкана Этна, ботанический сад и традиционные десерты
Завтра в 16:00
12 окт в 16:00
160 за всё до 5 чел.
Легендарная Этна (на вашем автомобиле)
4 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Легендарная Этна (на вашем автомобиле): вулкан, кратеры и винодельни
Индивидуальная экскурсия по Таормине: подъем на Этну, дегустация вин и местных продуктов. Насладитесь уникальными пейзажами и культурой Сицилии
21 окт в 09:00
23 окт в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос: история, пейзажи и пляжи
Прогулка по Джардини-Наксос откроет вам его богатую историю и живописные виды. Встреча на конечной остановке Реканати. Погружение в сицилийскую жизнь и традиции
Завтра в 15:00
14 окт в 15:00
60 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    29 июня 2024
    Таормина древняя, средневековая и современная
    Прекрасная экскурсия, наполненная, интересная. Множество фактов из истории. Жанна замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно.
  • И
    Инесса
    21 мая 2024
    Легендарная Этна (на вашем автомобиле)
    Сицилия прекрасна! Этна великолепна! Спасибо большое Елене за интересную и увлекательную экскурсию на вулкан Этна. В тот день нам очень
    читать дальше

    повезло, погода была прекрасная, мы смогли подняться на вершину и видели очень редкое явление-вулкан выпускал кольца. После восхождения мы посетили винодельню с дегустацией местных вулканических вин, которые нам так понравились, что мы заказали доставку на дом Елена замечательный гид, интересный рассказчик и очень хороший человек! Кроме экскурсии на Этну Елена проводит и другие экскурсии, например «По следам съемок Кресного отца». Мы были на вилле у барона, где проходили сьемки фильма. Незабываемые впечатления! Рекомендую всем

    Сицилия прекрасна! Этна великолепна! Спасибо большое Елене за интересную и увлекательную экскурсию на вулкан Этна. ВСицилия прекрасна! Этна великолепна! Спасибо большое Елене за интересную и увлекательную экскурсию на вулкан Этна. ВСицилия прекрасна! Этна великолепна! Спасибо большое Елене за интересную и увлекательную экскурсию на вулкан Этна. ВСицилия прекрасна! Этна великолепна! Спасибо большое Елене за интересную и увлекательную экскурсию на вулкан Этна. В
  • M
    Maria
    27 сентября 2023
    Таормина древняя, средневековая и современная
    Спасибо за экскурсию, нам очень понравилось!
  • С
    Станислав
    23 августа 2023
    Таормина древняя, средневековая и современная
    Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!
    Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!
  • A
    Andrey
    22 августа 2023
    Легендарная Этна (на вашем автомобиле)
    Прогулка по вулканам Этны была замечательной, спасибо нашей проводнице Елене! Вот только вулкан выбрасывал пепел в день нашей экскурсии. Поэтому на самый верх не попали.
    Прогулка по вулканам Этны была замечательной, спасибо нашей проводнице Елене! Вот только вулкан выбрасывал пепел в
  • Д
    Дмитрий
    1 августа 2023
    Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
    Хочу посоветовать данную экскурсию всем остановившимся в районе Джардине Наксос или Таормины. Татьяна очень интересно рассказала нам историю этого курортного городка, также порекомендовала чем можно ещё заняться (например туристический автобус). Однозначно рекомендую!
  • M
    Maria
    2 июня 2023
    Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
    Татьяна, огромное спасибо!!! Она провела великолепную экскурсию по сказочной Джардини-Наксос. С яркими рассказами и легендами этого острова в целом. Мы были восхищены нашей прогулкой и обязательно рекомендуем Татьяну как специалиста своего дела,
  • Л
    Лариса
    5 ноября 2019
    Легендарная Этна (на вашем автомобиле)
    Экскурсия замечательная. Очень понравился гид, интересно и с душой. Этна сама - вот это капризная дама)) Как только поднялись на
    читать дальше

    вершину, набежал туман и практически ничего мы не увидели. Возможно, время года такое? Ну и все-таки, за вулканами нужно ездить на Камчатку, а на Сицилии время есть куда потратить еще)

  • E
    Evgeny
    14 октября 2019
    Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
    экскурсия была организована отлично, история об прошлом и настоящем курорте Джардини-Наксос была рассказана очень классно, гид Татьяна - супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Таормине в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Таормине
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Таормина древняя, средневековая и современная
  2. Легендарная Этна (на вашем автомобиле)
  3. Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
Сколько стоит экскурсия по Таормине в октябре 2024
Сейчас в Таормине в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 200. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Таормине (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 24 ⭐ отзыва, цены от €60. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
ХорошоТам