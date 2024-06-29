2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Таормина древняя, средневековая и современная
Погружение в историю Таормины: греко-римский театр, панорамы Ионического моря и вулкана Этна, ботанический сад и традиционные десерты
Завтра в 16:00
12 окт в 16:00
€160 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Легендарная Этна (на вашем автомобиле): вулкан, кратеры и винодельни
Индивидуальная экскурсия по Таормине: подъем на Этну, дегустация вин и местных продуктов. Насладитесь уникальными пейзажами и культурой Сицилии
21 окт в 09:00
23 окт в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос: история, пейзажи и пляжи
Прогулка по Джардини-Наксос откроет вам его богатую историю и живописные виды. Встреча на конечной остановке Реканати. Погружение в сицилийскую жизнь и традиции
Завтра в 15:00
14 окт в 15:00
€60 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина29 июня 2024Прекрасная экскурсия, наполненная, интересная. Множество фактов из истории. Жанна замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно.
- ИИнесса21 мая 2024Сицилия прекрасна! Этна великолепна! Спасибо большое Елене за интересную и увлекательную экскурсию на вулкан Этна. В тот день нам очень
- MMaria27 сентября 2023Спасибо за экскурсию, нам очень понравилось!
- ССтанислав23 августа 2023Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!
- AAndrey22 августа 2023Прогулка по вулканам Этны была замечательной, спасибо нашей проводнице Елене! Вот только вулкан выбрасывал пепел в день нашей экскурсии. Поэтому на самый верх не попали.
- ДДмитрий1 августа 2023Хочу посоветовать данную экскурсию всем остановившимся в районе Джардине Наксос или Таормины. Татьяна очень интересно рассказала нам историю этого курортного городка, также порекомендовала чем можно ещё заняться (например туристический автобус). Однозначно рекомендую!
- MMaria2 июня 2023Татьяна, огромное спасибо!!! Она провела великолепную экскурсию по сказочной Джардини-Наксос. С яркими рассказами и легендами этого острова в целом. Мы были восхищены нашей прогулкой и обязательно рекомендуем Татьяну как специалиста своего дела,
- ЛЛариса5 ноября 2019Экскурсия замечательная. Очень понравился гид, интересно и с душой. Этна сама - вот это капризная дама)) Как только поднялись на
- EEvgeny14 октября 2019экскурсия была организована отлично, история об прошлом и настоящем курорте Джардини-Наксос была рассказана очень классно, гид Татьяна - супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Таормине в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Таормине в октябре 2024
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