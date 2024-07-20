Все – экскурсии в Таормине

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Таормине на русском языке, цены от €60, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Таормина - тихий рай Сицилии
Пешая
скидка
10%
20 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Таормина - тихий рай Сицилии: индивидуальная экскурсия
Один из лучших курортов Сицилии ждет вас! Прогулка по старинным улицам, виды на Этну и Ионическое море, а также любопытные истории о местных жителях
Начало: Около ворот Катании
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
150135 за всё до 4 чел.
Таормина древняя, средневековая и современная
Пешая
16 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Таормина древняя, средневековая и современная
Погружение в историю Таормины: греко-римский театр, панорамы Ионического моря и вулкана Этна, ботанический сад и традиционные десерты
1 сен в 16:00
2 сен в 16:00
160 за всё до 5 чел.
Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос: история, пейзажи и пляжи
Прогулка по Джардини-Наксос откроет вам его богатую историю и живописные виды. Встреча на конечной остановке Реканати. Погружение в сицилийскую жизнь и традиции
8 авг в 15:00
9 авг в 15:00
60 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Феликс
    20 июля 2024
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Татьяна прекрасный гид и внимательный и обаятельный человек! Татьяна показала нам прекрасные места Таормины и рассказала много интересного. Вся семья получила удовольствие от экскусии!
  • М
    Мила
    18 июля 2024
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Прекрасная экскурсия, Татьяна-интересный и увлекательный человек!
  • А
    Анна
    11 июля 2024
    Таормина - тихий рай Сицилии
    Татьяна - замечательный рассказчик и позитивный человек. Было интересно всей семье! Три часа на жаре пролетели незаметно.
  • Е
    Екатерина
    29 июня 2024
    Таормина древняя, средневековая и современная
    Прекрасная экскурсия, наполненная, интересная. Множество фактов из истории. Жанна замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно.
  • M
    Maria
    27 сентября 2023
    Таормина древняя, средневековая и современная
    Спасибо за экскурсию, нам очень понравилось!
  • С
    Станислав
    23 августа 2023
    Таормина древняя, средневековая и современная
    Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!
    Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!
  • Д
    Дмитрий
    1 августа 2023
    Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
    Хочу посоветовать данную экскурсию всем остановившимся в районе Джардине Наксос или Таормины. Татьяна очень интересно рассказала нам историю этого курортного городка, также порекомендовала чем можно ещё заняться (например туристический автобус). Однозначно рекомендую!
  • M
    Maria
    2 июня 2023
    Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
    Татьяна, огромное спасибо!!! Она провела великолепную экскурсию по сказочной Джардини-Наксос. С яркими рассказами и легендами этого острова в целом. Мы были восхищены нашей прогулкой и обязательно рекомендуем Татьяну как специалиста своего дела,
  • E
    Evgeny
    14 октября 2019
    Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
    экскурсия была организована отлично, история об прошлом и настоящем курорте Джардини-Наксос была рассказана очень классно, гид Татьяна - супер!

Ответы на вопросы от путешественников по Таормине в категории «Все»

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  2. Таормина древняя, средневековая и современная
  3. Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос
Сколько стоит экскурсия по Таормине в августе 2024
Сейчас в Таормине в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 160 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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