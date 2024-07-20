Ф Феликс Таормина - тихий рай Сицилии Татьяна прекрасный гид и внимательный и обаятельный человек! Татьяна показала нам прекрасные места Таормины и рассказала много интересного. Вся семья получила удовольствие от экскусии!

М Мила Таормина - тихий рай Сицилии Прекрасная экскурсия, Татьяна-интересный и увлекательный человек!

А Анна Таормина - тихий рай Сицилии Татьяна - замечательный рассказчик и позитивный человек. Было интересно всей семье! Три часа на жаре пролетели незаметно.

Е Екатерина Таормина древняя, средневековая и современная Прекрасная экскурсия, наполненная, интересная. Множество фактов из истории. Жанна замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно.

M Maria Таормина древняя, средневековая и современная Спасибо за экскурсию, нам очень понравилось!

С Станислав Таормина древняя, средневековая и современная Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!

Д Дмитрий Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос Хочу посоветовать данную экскурсию всем остановившимся в районе Джардине Наксос или Таормины. Татьяна очень интересно рассказала нам историю этого курортного городка, также порекомендовала чем можно ещё заняться (например туристический автобус). Однозначно рекомендую!

M Maria Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос Татьяна, огромное спасибо!!! Она провела великолепную экскурсию по сказочной Джардини-Наксос. С яркими рассказами и легендами этого острова в целом. Мы были восхищены нашей прогулкой и обязательно рекомендуем Татьяну как специалиста своего дела,