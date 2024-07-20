скидка
10%
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Таормина - тихий рай Сицилии: индивидуальная экскурсия
Один из лучших курортов Сицилии ждет вас! Прогулка по старинным улицам, виды на Этну и Ионическое море, а также любопытные истории о местных жителях
Начало: Около ворот Катании
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
150€135 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Таормина древняя, средневековая и современная
Погружение в историю Таормины: греко-римский театр, панорамы Ионического моря и вулкана Этна, ботанический сад и традиционные десерты
1 сен в 16:00
2 сен в 16:00
€160 за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Таормины - в живописный Джардини-Наксос: история, пейзажи и пляжи
Прогулка по Джардини-Наксос откроет вам его богатую историю и живописные виды. Встреча на конечной остановке Реканати. Погружение в сицилийскую жизнь и традиции
8 авг в 15:00
9 авг в 15:00
€60 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФеликс20 июля 2024Татьяна прекрасный гид и внимательный и обаятельный человек! Татьяна показала нам прекрасные места Таормины и рассказала много интересного. Вся семья получила удовольствие от экскусии!
- ММила18 июля 2024Прекрасная экскурсия, Татьяна-интересный и увлекательный человек!
- ААнна11 июля 2024Татьяна - замечательный рассказчик и позитивный человек. Было интересно всей семье! Три часа на жаре пролетели незаметно.
- ЕЕкатерина29 июня 2024Прекрасная экскурсия, наполненная, интересная. Множество фактов из истории. Жанна замечательный рассказчик. Время пролетело незаметно.
- MMaria27 сентября 2023Спасибо за экскурсию, нам очень понравилось!
- ССтанислав23 августа 2023Замечательная со всех точек зрения прогулка! Познавательно и романтично! Спасибо гиду Жанне!
- ДДмитрий1 августа 2023Хочу посоветовать данную экскурсию всем остановившимся в районе Джардине Наксос или Таормины. Татьяна очень интересно рассказала нам историю этого курортного городка, также порекомендовала чем можно ещё заняться (например туристический автобус). Однозначно рекомендую!
- MMaria2 июня 2023Татьяна, огромное спасибо!!! Она провела великолепную экскурсию по сказочной Джардини-Наксос. С яркими рассказами и легендами этого острова в целом. Мы были восхищены нашей прогулкой и обязательно рекомендуем Татьяну как специалиста своего дела,
- EEvgeny14 октября 2019экскурсия была организована отлично, история об прошлом и настоящем курорте Джардини-Наксос была рассказана очень классно, гид Татьяна - супер!
Ответы на вопросы от путешественников по Таормине в категории «Все»
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