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Вино и сыр made in Pisa

Likhota I.
Likhota I. – Гид из Тосканы
Вино и сыр made in Pisa
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Вино и сыр made in Pisa
Вино и сыр made in Pisa

Что вы увидите

  • Площадь Чудес города Пиза с посещением всех монументов и винодельню
Откройте для себя дорогу Кьянти Пизанских Холмов !
Возможно Вас немного удивляет, но Кьянти DOCG производят и на территории провинций Пиза, поэтому я хочу познакомить Вас с особенностями пизанского виноделия.
В этом туре мы посетим город 🏙️ Пиза с экскурсией на " Площади Чудес" её провинцию, известную производством превосходных красных вин высокого уровня категории Chianti DOCG delle Colline Pisane, Кьянти DOC пизанских холмов и самое лучшее в Тоскане белое вино 🍷 DOCBiancoSanTorpè.
В виноделии, эту зону можно определить как "молодую", поскольку виноградарство в течение многих лет не имело здесь индустриального размаха. Большинство виноделен являются семейными предприятиями, некоторые из них абсолютно неизвестны российскому рынку.
Мы отведаем вкусное местное вино в одной из самых престижных виноделен и для любителей это будет настоящее открытие, - здесь Вы найдёте любимый Вами вкус.
Посетим традиционную семейную сыроварню, где Вы сможете преобрести сыр, ёгурт, сметану, домашний виноградный сок, пряности ПРОВЕДЁМ ХОРОШИЙ ДЕНЬ СРЕДИ ВИНОГРАДНИКОВ И ТОСКАНСКИХ ХОЛМОВ и вернёмся в Пизу.
Что входит
  • экскурсия с гидом по всему маршруту
  • перевод на винодельне
Что не входит
  • трансфер из Пизы на винодельню и обратно 150 eur
  • дегустации на винодельне 25 eur с человека, дегустация сыра
Начало
🚩 Пиза, piazza D. Manin
Место завершения
🏁 по договорённости

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Likhota I.
Likhota I.
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