Откройте для себя дорогу Кьянти Пизанских Холмов !

Возможно Вас немного удивляет, но Кьянти DOCG производят и на территории провинций Пиза, поэтому я хочу познакомить Вас с особенностями пизанского виноделия.

В этом туре мы посетим город 🏙️ Пиза с экскурсией на " Площади Чудес" её провинцию, известную производством превосходных красных вин высокого уровня категории Chianti DOCG delle Colline Pisane, Кьянти DOC пизанских холмов и самое лучшее в Тоскане белое вино 🍷 DOCBiancoSanTorpè.

В виноделии, эту зону можно определить как "молодую", поскольку виноградарство в течение многих лет не имело здесь индустриального размаха. Большинство виноделен являются семейными предприятиями, некоторые из них абсолютно неизвестны российскому рынку.

Мы отведаем вкусное местное вино в одной из самых престижных виноделен и для любителей это будет настоящее открытие, - здесь Вы найдёте любимый Вами вкус.

Посетим традиционную семейную сыроварню, где Вы сможете преобрести сыр, ёгурт, сметану, домашний виноградный сок, пряности ПРОВЕДЁМ ХОРОШИЙ ДЕНЬ СРЕДИ ВИНОГРАДНИКОВ И ТОСКАНСКИХ ХОЛМОВ и вернёмся в Пизу.