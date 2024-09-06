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городу с упором именно на интересные места, обычно недоступные туристам по банальной причине незнания таковых. Так Лариса порекомендовала заведение, где можно попробовать настоящее просекко прямо из крана с аккомпанементом в виде чикетти (небольшие бутербродики с различным наполнением). Также по наводке гида мы попробовали беллини с пюре из белых персиков, а также кофе, которое просто не найти даже в других городах Италии - названий не оставлю, поэтому обращайтесь за секретиками к Ларисе! Выражаем особую благодарность гиду за ее тщательнейшую подготовку в вопросах истории и географии города - рассказ Ларисы, интересный сам по себе, был дополнен историческими картами и картинами города, которые гид элегантно доставала из своей сумочки во время нашей прогулки. Время пролетело быстро и с пользой, все члены семьи почерпнули массу интересного о Триесте и остались под приятным впечатлением о городе! Рекомендуем!