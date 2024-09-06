2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Триест - архитектурная песня с многоголосьем стилей. Узнайте историю и современную жизнь города на экскурсии по его главным достопримечательностям
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
€160 за всё до 12 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мирамаре. Обозревая море: Индивидуальная экскурсия по замку и парку
Индивидуальная экскурсия по замку и парку Триеста. Узнайте историю Фердинанда и Шарлотты в уникальном месте на берегу Адриатики
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
€150 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Триест: индивидуальная экскурсия
Триест - столица Фриули-Венеция-Джулия, где вы узнаете о его римском прошлом, австро-венгерском наследии и архитектурных шедеврах
Начало: На площади Piazza Unità d’Italia
Сегодня в 16:30
20 сен в 19:30
€150 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей6 сентября 2024Мы хотим поблагодарить гида Ларису Телегину за потрясающую экскурсию по городу Триест. Пешая прогулка началась с гастрономического тура по старому
- CChristian4 сентября 2024Общение с Еленой до начала тура было очень приятным и эффективным. Елена также ведет отличный Telegram-канал, с помощью которого она
- ППетейчук30 августа 2024Елена неповторимая! Бесподобный ГИД, именно с большой буквы. Она умеет заинтересовать историей и добротой души! УМНИЧКА! Очень довольны. Всем рекомендуем.
- ННадежда3 августа 2024Спасибо большое Елене за отличную экскурсию!
- ИИнна9 июля 2023Елена потрясающий гид,было очень интересно и мы здорово провели время
- ВВиктория28 июля 2022Я заказывала экскурсию с Еленой для мамы и невозможно передать эмоции словами, хотя вся наша семья - бывалые путешественники. Елена,
Ответы на вопросы от путешественников по Триесту в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Триесту в сентябре 2024
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