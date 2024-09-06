На Рождество – экскурсии в Триесте

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Триесте на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Пешая
34 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Триест - архитектурная песня с многоголосьем стилей. Узнайте историю и современную жизнь города на экскурсии по его главным достопримечательностям
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
160 за всё до 12 чел.
Мирамаре. Обозревая море
Пешая
5 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мирамаре. Обозревая море: Индивидуальная экскурсия по замку и парку
Индивидуальная экскурсия по замку и парку Триеста. Узнайте историю Фердинанда и Шарлотты в уникальном месте на берегу Адриатики
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
150 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Триест
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Триест: индивидуальная экскурсия
Триест - столица Фриули-Венеция-Джулия, где вы узнаете о его римском прошлом, австро-венгерском наследии и архитектурных шедеврах
Начало: На площади Piazza Unità d’Italia
Сегодня в 16:30
20 сен в 19:30
150 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    6 сентября 2024
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Мы хотим поблагодарить гида Ларису Телегину за потрясающую экскурсию по городу Триест. Пешая прогулка началась с гастрономического тура по старому
    читать дальше

    городу с упором именно на интересные места, обычно недоступные туристам по банальной причине незнания таковых. Так Лариса порекомендовала заведение, где можно попробовать настоящее просекко прямо из крана с аккомпанементом в виде чикетти (небольшие бутербродики с различным наполнением). Также по наводке гида мы попробовали беллини с пюре из белых персиков, а также кофе, которое просто не найти даже в других городах Италии - названий не оставлю, поэтому обращайтесь за секретиками к Ларисе! Выражаем особую благодарность гиду за ее тщательнейшую подготовку в вопросах истории и географии города - рассказ Ларисы, интересный сам по себе, был дополнен историческими картами и картинами города, которые гид элегантно доставала из своей сумочки во время нашей прогулки. Время пролетело быстро и с пользой, все члены семьи почерпнули массу интересного о Триесте и остались под приятным впечатлением о городе! Рекомендуем!

  • C
    Christian
    4 сентября 2024
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Общение с Еленой до начала тура было очень приятным и эффективным. Елена также ведет отличный Telegram-канал, с помощью которого она
    читать дальше

    информирует нас о новостях в Триесте. Затем Елене пришлось отменить тур из-за болезни, и она связала меня с Ларисой. Экскурсия с Ларисой была чрезвычайно интересной и приятной. Лариса умеет не только подробно рассказать об истории Триеста, но и взглянуть на исторические события с высоты птичьего полета. Я узнал много нового и получил истинное удовольствие от проведенного времени!

  • П
    Петейчук
    30 августа 2024
    Мирамаре. Обозревая море
    Елена неповторимая! Бесподобный ГИД, именно с большой буквы. Она умеет заинтересовать историей и добротой души! УМНИЧКА! Очень довольны. Всем рекомендуем.
  • Н
    Надежда
    3 августа 2024
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Спасибо большое Елене за отличную экскурсию!
  • И
    Инна
    9 июля 2023
    Мирамаре. Обозревая море
    Елена потрясающий гид,было очень интересно и мы здорово провели время
  • В
    Виктория
    28 июля 2022
    Мирамаре. Обозревая море
    Я заказывала экскурсию с Еленой для мамы и невозможно передать эмоции словами, хотя вся наша семья - бывалые путешественники. Елена,
    читать дальше

    просто, завораживает своими авторскими экскурсиями. Елена- высокоэрудированный гид, артистичный рассказчик, прекрасный психолог, который найдёт подход и безошибочно определит интересы и предпочтения любого туриста. И, ко всему этому, Елена - великолепный человек, готовый всегда прийти на выручку, а также дать лучшие рекомендации. Спасибо огромное!!! С нетерпением ждём новых встреч!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Триесту в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Триесте
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Триест: итальянский, австрийский и словенский
  2. Мирамаре. Обозревая море
  3. Добро пожаловать в Триест
Сколько стоит экскурсия по Триесту в сентябре 2024
Сейчас в Триесте в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 160. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Триесте (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 39 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
ХорошоТам