Все – экскурсии в Триесте

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Триесте на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Пешая
32 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Триест - архитектурная песня с многоголосьем стилей. Узнайте историю и современную жизнь города на экскурсии по его главным достопримечательностям
Завтра в 09:30
9 авг в 09:30
160 за всё до 12 чел.
Мирамаре. Обозревая море
Пешая
4 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мирамаре. Обозревая море: Индивидуальная экскурсия по замку и парку
Индивидуальная экскурсия по замку и парку Триеста. Узнайте историю Фердинанда и Шарлотты в уникальном месте на берегу Адриатики
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
130 за всё до 6 чел.
Сладкий секрет Триеста
Пешая
3 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Триесту: история, культура и гастрономия
Душевная прогулка по Триесту, посвященная любви и истории города. Памятники, площади, набережные и дегустация местных сладостей ждут вас
Начало: На первом мосту Большого канала
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
160 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • b
    bakhirevandrei@gmail.com
    27 июня 2024
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Спасибо Елене за интересную экскурсию.
  • А
    Александр
    22 июня 2024
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Елена очень приятный человек очень хороший и грамотный знающий свое дело эксперт мы очень благодарны и будем всем ее рекомендовать Спасибо
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Триест: итальянский, австрийский и словенский
    Волшебный гид Елена! Человек, который влюблен в свой город! Если вы вдруг оказались в Триесте, вам там понравится, но после
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    путешествия по Триесту с Еленой вы его полюбите и будете искать встречи с городом еще раз. Очень рекомендую организовывать свое первое свидание с этим городом с сопровожлении Елены. Все будет отлично-встреча, путешествие, план осмотра, интересная подача материала(точно не загрустите), акценты на интерсных точках, и просто легкое общение с очень приятным человеком! Вы еще думаете?!

  • Г
    Геннадий
    26 августа 2023
    Сладкий секрет Триеста
    Спасибо огромное Ларисе за изумительный и очень познавательный рассказ о городе Триест. Лариса влюблена в свой город и за короткие каких—то
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    2 часа экскурсии сумела передать эту любовь нам. Хочется еще раз приехать и окунуться в атмосферу этого не совсем обычного итальянского города. Ларисе успеха и удачи! Большое спасибо!

  • И
    Инна
    9 июля 2023
    Мирамаре. Обозревая море
    Елена потрясающий гид,было очень интересно и мы здорово провели время
  • В
    Виктория
    28 июля 2022
    Мирамаре. Обозревая море
    Я заказывала экскурсию с Еленой для мамы и невозможно передать эмоции словами, хотя вся наша семья - бывалые путешественники. Елена,
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    просто, завораживает своими авторскими экскурсиями. Елена- высокоэрудированный гид, артистичный рассказчик, прекрасный психолог, который найдёт подход и безошибочно определит интересы и предпочтения любого туриста. И, ко всему этому, Елена - великолепный человек, готовый всегда прийти на выручку, а также дать лучшие рекомендации. Спасибо огромное!!! С нетерпением ждём новых встреч!!!

  • В
    Виктория
    27 июля 2022
    Сладкий секрет Триеста
    Я заказывала экскурсию для мамы и я не могу передать тот восторг, с которым моя мама рассказывала об этой экскурсии.
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    Это настоящее представление, уносящие путешественника в царство красоты, ароматов, вкусов… Экскурсовод Лариса- невероятный интеллектуал, эстет, творческая личность и, просто, прекраснейший человек! Огромное спасибо за доставленное удовольствие и незабываемое время проведённое в такой чудесной компании! Ждём новых встреч в Триесте!!!

  • А
    Алексей
    4 июля 2022
    Сладкий секрет Триеста
    Ехал в Триест без каких-то особых ожиданий, но тем не менее получил крайне приятный сюрприз. Лариса дала кучу информации о
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    том как город был сформирован, о том, чем он известен и что в нем примечательно, и преподнесла это в такой форме, что я сам начал сопереживать его жителям. Получилось очень душевно и вкусно. Отдельное спасибо за диалоги о межнациональном примирении после войн и конфликтов. Всегда приятно поговорить с умным, увлеченным, харизматичным человеком.

  • Н
    Наталья
    10 сентября 2020
    Мирамаре. Обозревая море
    Экскурсия очень понравилась. Гид Елена с энтузиазмом подавала материал, была видна её влюблённость в город. Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Триесту в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Триесту в августе 2024
Сейчас в Триесте в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 160. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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