2 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Триест: итальянский, австрийский и словенский
Триест - архитектурная песня с многоголосьем стилей. Узнайте историю и современную жизнь города на экскурсии по его главным достопримечательностям
Завтра в 09:30
9 авг в 09:30
€160 за всё до 12 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мирамаре. Обозревая море: Индивидуальная экскурсия по замку и парку
Индивидуальная экскурсия по замку и парку Триеста. Узнайте историю Фердинанда и Шарлотты в уникальном месте на берегу Адриатики
Сегодня в 12:30
Завтра в 09:30
€130 за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Триесту: история, культура и гастрономия
Душевная прогулка по Триесту, посвященная любви и истории города. Памятники, площади, набережные и дегустация местных сладостей ждут вас
Начало: На первом мосту Большого канала
9 авг в 09:00
10 авг в 09:00
€160 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- bbakhirevandrei@gmail.com27 июня 2024Спасибо Елене за интересную экскурсию.
- ААлександр22 июня 2024Елена очень приятный человек очень хороший и грамотный знающий свое дело эксперт мы очень благодарны и будем всем ее рекомендовать Спасибо
- ТТатьяна26 мая 2024Волшебный гид Елена! Человек, который влюблен в свой город! Если вы вдруг оказались в Триесте, вам там понравится, но после
- ГГеннадий26 августа 2023Спасибо огромное Ларисе за изумительный и очень познавательный рассказ о городе Триест. Лариса влюблена в свой город и за короткие каких—то
- ИИнна9 июля 2023Елена потрясающий гид,было очень интересно и мы здорово провели время
- ВВиктория28 июля 2022Я заказывала экскурсию с Еленой для мамы и невозможно передать эмоции словами, хотя вся наша семья - бывалые путешественники. Елена,
- ВВиктория27 июля 2022Я заказывала экскурсию для мамы и я не могу передать тот восторг, с которым моя мама рассказывала об этой экскурсии.
- ААлексей4 июля 2022Ехал в Триест без каких-то особых ожиданий, но тем не менее получил крайне приятный сюрприз. Лариса дала кучу информации о
- ННаталья10 сентября 2020Экскурсия очень понравилась. Гид Елена с энтузиазмом подавала материал, была видна её влюблённость в город. Рекомендуем.
Ответы на вопросы от путешественников по Триесту в категории «Все»
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Сколько стоит экскурсия по Триесту в августе 2024
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