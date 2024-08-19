На Рождество – экскурсии в Турине

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Турине на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Турина в Альпы
На машине
63 отзыва
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Турина в Альпы
Увидеть 4 альпийские жемчужины и открыть другую Италию
Завтра в 09:30
9 сен в 09:30
215 за всё до 4 чел.
О Турине с любовью
Пешая
58 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
О Турине с любовью: индивидуальная экскурсия
Турин - город с богатой историей и культурой. Прогулка по его улицам раскроет тайны архитектуры, истории и шоколада, а также покажет лучшие виды
Начало: У башни Mole Antonelliana
16 сен в 13:00
17 сен в 09:00
80 за всё до 3 чел.
Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
Путешествие на сыроварню в Пьемонте: дегустация сыров из Турина
Погрузитесь в мир исключительных сыров Пьемонта в городе Бра. Откройте секреты сыроварения и насладитесь уникальными вкусами
Начало: В центре г. Бра
10 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    19 августа 2024
    Из Турина в Альпы
    Были с Ириной на двух экскурсиях. Очень понравилось! Самое главное, что она проживает этот день с вами, а не просто работает! Когда приедем в Турин в следующий раз, обязательно съездим с ней куда-нибудь ещё!
  • Е
    Екатерина
    16 июня 2024
    О Турине с любовью
    Мы гуляли с Кристиной еще в ноябре. Посетили все основные точки. Формат подачи легкий - непринужденная прогулка по городу и
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    в тоже время насыщенная основными историческими фактами и событиями. Кристина была очень внимательна, дополнила экскурсию советами по местам, которые еще стоит посетить. Показала много интересных мест, в том числе скрытых от глаза туриста. В большинство храмов мы смогли зайти и полюбоваться атмосферой. Помогла нам с бронированием обеда. И в целом оставалась на связи постоянно. Все прошло отлично! Спасибо за чудесно проведенный день!

    Мы гуляли с Кристиной еще в ноябре. Посетили все основные точки. Формат подачи легкий - непринужденнаяМы гуляли с Кристиной еще в ноябре. Посетили все основные точки. Формат подачи легкий - непринужденнаяМы гуляли с Кристиной еще в ноябре. Посетили все основные точки. Формат подачи легкий - непринужденнаяМы гуляли с Кристиной еще в ноябре. Посетили все основные точки. Формат подачи легкий - непринужденнаяМы гуляли с Кристиной еще в ноябре. Посетили все основные точки. Формат подачи легкий - непринужденнаяМы гуляли с Кристиной еще в ноябре. Посетили все основные точки. Формат подачи легкий - непринужденнаяМы гуляли с Кристиной еще в ноябре. Посетили все основные точки. Формат подачи легкий - непринужденнаяМы гуляли с Кристиной еще в ноябре. Посетили все основные точки. Формат подачи легкий - непринужденная
  • А
    Алексей
    12 июня 2024
    О Турине с любовью
    Прекрасный собеседник, отличный рассказчик, было очень интересно!!! Советую однозначно!
  • В
    Владимир
    5 июня 2024
    О Турине с любовью
    Кристина провела с нами отличную экскурсию. Много интересной информации, отличная подача материала. Была очень внимательна, с удовольствием отвечала на все доп. вопросы. Рекомендуем как отличного экскурсовода.
  • А
    Александр
    31 мая 2024
    Из Турина в Альпы
    Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию гиду Ирине и ее подходу к своим гостям! Мы не только узнали исторические факты,
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    но и получили невероятное теплое гостеприимство, неформальное общение и заботу! Ирина с полной отдачей проводит с вами время, чувствует ваше настроение и слышит ваши пожелания. Если Ирина что-то советует из местных продуктов, ресторанчиков и магазинов, то будьте уверены - это не банальные советы других гидов, это честные рекомендации, от которых ВЫ получите удовольствие! До сих пор помним эти сыры и колбасы 🙏🏻 Если вы хотите почувствовать себя, словно вы приехали в гости к близкому человеку, а не к гиду, то обязательно бронируете экскурсии у Ирины! Мы очень надеемся, что еще вернемся в Турин и подведём с Ириной время по новым маршрутам! Спасибо за вашу работу, хотя это сложно назвать работой, за ваше бережное отношение к гостям!

    Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию гиду Ирине и ее подходу к своим гостям! Мы неХотим сказать огромное спасибо за экскурсию гиду Ирине и ее подходу к своим гостям! Мы неХотим сказать огромное спасибо за экскурсию гиду Ирине и ее подходу к своим гостям! Мы не
  • А
    Алена
    23 мая 2024
    Из Турина в Альпы
    Все было супер! Две экскурсии из Турина в Альпы и из Турина в Швейцарию (Лугано). Хороший опыт путешествия с гидом Ириной. Активный отдых с многочисленными интересными локациями. Во время которых мы увидели горы, монастыри, крепости, водопады и озера.
    Все было супер! Две экскурсии из Турина в Альпы и из Турина в Швейцарию (Лугано). ХорошийВсе было супер! Две экскурсии из Турина в Альпы и из Турина в Швейцарию (Лугано). ХорошийВсе было супер! Две экскурсии из Турина в Альпы и из Турина в Швейцарию (Лугано). Хороший
  • В
    Вася
    19 мая 2024
    Путешествие на сыроварню в Пьемонте с дегустацией
    Это лучшая дегустация сыров, которая была в моей жизни, а мне есть с чем сравнить. Ольга настоящий профессионал, видно что
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    человек в теме, очень хорошо разбирается в сырах, и также хорошо в вине. А Пьемонт вообще удивительное место. Вернусь еще, обязательно забронирую тур по винодельням Бароло с Ольгой. За дополнительный печатный материал и экскурсию по уютному городу Бра отдельное спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Турину в сентябре 2024
Сейчас в Турине в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 215. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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