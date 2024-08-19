9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Турина в Альпы
Увидеть 4 альпийские жемчужины и открыть другую Италию
Завтра в 09:30
9 сен в 09:30
€215 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
О Турине с любовью: индивидуальная экскурсия
Турин - город с богатой историей и культурой. Прогулка по его улицам раскроет тайны архитектуры, истории и шоколада, а также покажет лучшие виды
Начало: У башни Mole Antonelliana
16 сен в 13:00
17 сен в 09:00
€80 за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
Путешествие на сыроварню в Пьемонте: дегустация сыров из Турина
Погрузитесь в мир исключительных сыров Пьемонта в городе Бра. Откройте секреты сыроварения и насладитесь уникальными вкусами
Начало: В центре г. Бра
10 сен в 10:00
11 сен в 10:00
от €200 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга19 августа 2024Были с Ириной на двух экскурсиях. Очень понравилось! Самое главное, что она проживает этот день с вами, а не просто работает! Когда приедем в Турин в следующий раз, обязательно съездим с ней куда-нибудь ещё!
- ЕЕкатерина16 июня 2024Мы гуляли с Кристиной еще в ноябре. Посетили все основные точки. Формат подачи легкий - непринужденная прогулка по городу и
- ААлексей12 июня 2024Прекрасный собеседник, отличный рассказчик, было очень интересно!!! Советую однозначно!
- ВВладимир5 июня 2024Кристина провела с нами отличную экскурсию. Много интересной информации, отличная подача материала. Была очень внимательна, с удовольствием отвечала на все доп. вопросы. Рекомендуем как отличного экскурсовода.
- ААлександр31 мая 2024Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию гиду Ирине и ее подходу к своим гостям! Мы не только узнали исторические факты,
- ААлена23 мая 2024Все было супер! Две экскурсии из Турина в Альпы и из Турина в Швейцарию (Лугано). Хороший опыт путешествия с гидом Ириной. Активный отдых с многочисленными интересными локациями. Во время которых мы увидели горы, монастыри, крепости, водопады и озера.
- ВВася19 мая 2024Это лучшая дегустация сыров, которая была в моей жизни, а мне есть с чем сравнить. Ольга настоящий профессионал, видно что
Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Турину в сентябре 2024
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