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монастыре св. Михаила, тихое, спокойное местечко, туристов не было мы смогли насладиться данной тишиной сполна и побыть со своими мыслями наедине. Нам повезло, что в горах был снег, это была своя "изюминка", хотя выезжали из Турина там был дождь. После монастыря нас повезли через французские Альпы к деревне Сестриер, мы там сделали остановку на перекус. Ирина посоветовала нам очень вкусные пирожные, даже взяли с собой, чтоб вечером за чашкой чая можно было обсудить наше путешествие. В этой деревне организован горнолыжный курорт, видели много туристов, катающихся на лыжах. После Сестриера мы поехали во французский городок Бриансон, тоже красивый не большой и уютный, много сувенирных лавочек, любой турист сможет найти себе что-то интересное на память о путешествии. Далее нас ждала небольшая деревня Эскиль, очень интересная, но было немного жутко от того, что там практически нет населения…. Вообщем экскурсия была СУПЕР!!! Отдельная благодарность Ирине, у меня было такое впечатление, что мы знакомы уже очень давно, могли общаться на разные темы, не только по экскурсионной программе, но и просто о жизни в Италии. СПАСИБО Вам большое! Ну и отдельное восхищение "Людочке", замечательный пёсель)))) мы его часто вспоминаем))) С Уважение туристы из Молдовы))), до встречи на новых экскурсиях, за новыми впечатлениями!!!