8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Турина в Альпы
Увидеть 4 альпийские жемчужины и открыть другую Италию
11 авг в 09:30
13 авг в 09:30
€199 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Турина в Бароло: путешествие на родину великого вина
Погрузитесь в мир виноделия, истории и пьемонтской кухни в захватывающем путешествии из Турина в Бароло
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
€199 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по королевским резиденциям Турина: от Венария Реале до Ракониджи
Откройте для себя великолепие королевских резиденций Турина, где история оживает среди шедевров архитектуры и прекрасных парков
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр31 мая 2024Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию гиду Ирине и ее подходу к своим гостям! Мы не только узнали исторические факты,
- ААлена23 мая 2024Все было супер! Две экскурсии из Турина в Альпы и из Турина в Швейцарию (Лугано). Хороший опыт путешествия с гидом Ириной. Активный отдых с многочисленными интересными локациями. Во время которых мы увидели горы, монастыри, крепости, водопады и озера.
- ММарина5 марта 2024Добрый день, 26 февраля 2024 года мы посетили очень красивую, живописную экскурсию в Альпы, мечта сбылась. Мы были в горном
Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Турину в августе 2024
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