Однодневные – экскурсии в Турине

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Турине на русском языке, цены от €180. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Турина в Альпы
На машине
62 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Турина в Альпы
Увидеть 4 альпийские жемчужины и открыть другую Италию
11 авг в 09:30
13 авг в 09:30
199 за всё до 4 чел.
Из Турина в Бароло, на родину великого вина
На машине
29 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Турина в Бароло: путешествие на родину великого вина
Погрузитесь в мир виноделия, истории и пьемонтской кухни в захватывающем путешествии из Турина в Бароло
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
199 за всё до 4 чел.
По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
На машине
8 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по королевским резиденциям Турина: от Венария Реале до Ракониджи
Откройте для себя великолепие королевских резиденций Турина, где история оживает среди шедевров архитектуры и прекрасных парков
11 авг в 09:00
13 авг в 09:00
180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    31 мая 2024
    Из Турина в Альпы
    Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию гиду Ирине и ее подходу к своим гостям! Мы не только узнали исторические факты,
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    но и получили невероятное теплое гостеприимство, неформальное общение и заботу! Ирина с полной отдачей проводит с вами время, чувствует ваше настроение и слышит ваши пожелания. Если Ирина что-то советует из местных продуктов, ресторанчиков и магазинов, то будьте уверены - это не банальные советы других гидов, это честные рекомендации, от которых ВЫ получите удовольствие! До сих пор помним эти сыры и колбасы 🙏🏻 Если вы хотите почувствовать себя, словно вы приехали в гости к близкому человеку, а не к гиду, то обязательно бронируете экскурсии у Ирины! Мы очень надеемся, что еще вернемся в Турин и подведём с Ириной время по новым маршрутам! Спасибо за вашу работу, хотя это сложно назвать работой, за ваше бережное отношение к гостям!

    Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию гиду Ирине и ее подходу к своим гостям! Мы неХотим сказать огромное спасибо за экскурсию гиду Ирине и ее подходу к своим гостям! Мы неХотим сказать огромное спасибо за экскурсию гиду Ирине и ее подходу к своим гостям! Мы не
  • А
    Алена
    23 мая 2024
    Из Турина в Альпы
    Все было супер! Две экскурсии из Турина в Альпы и из Турина в Швейцарию (Лугано). Хороший опыт путешествия с гидом Ириной. Активный отдых с многочисленными интересными локациями. Во время которых мы увидели горы, монастыри, крепости, водопады и озера.
    Все было супер! Две экскурсии из Турина в Альпы и из Турина в Швейцарию (Лугано). ХорошийВсе было супер! Две экскурсии из Турина в Альпы и из Турина в Швейцарию (Лугано). ХорошийВсе было супер! Две экскурсии из Турина в Альпы и из Турина в Швейцарию (Лугано). Хороший
  • М
    Марина
    5 марта 2024
    Из Турина в Альпы
    Добрый день, 26 февраля 2024 года мы посетили очень красивую, живописную экскурсию в Альпы, мечта сбылась. Мы были в горном
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    монастыре св. Михаила, тихое, спокойное местечко, туристов не было мы смогли насладиться данной тишиной сполна и побыть со своими мыслями наедине. Нам повезло, что в горах был снег, это была своя "изюминка", хотя выезжали из Турина там был дождь. После монастыря нас повезли через французские Альпы к деревне Сестриер, мы там сделали остановку на перекус. Ирина посоветовала нам очень вкусные пирожные, даже взяли с собой, чтоб вечером за чашкой чая можно было обсудить наше путешествие. В этой деревне организован горнолыжный курорт, видели много туристов, катающихся на лыжах. После Сестриера мы поехали во французский городок Бриансон, тоже красивый не большой и уютный, много сувенирных лавочек, любой турист сможет найти себе что-то интересное на память о путешествии. Далее нас ждала небольшая деревня Эскиль, очень интересная, но было немного жутко от того, что там практически нет населения…. Вообщем экскурсия была СУПЕР!!! Отдельная благодарность Ирине, у меня было такое впечатление, что мы знакомы уже очень давно, могли общаться на разные темы, не только по экскурсионной программе, но и просто о жизни в Италии. СПАСИБО Вам большое! Ну и отдельное восхищение "Людочке", замечательный пёсель)))) мы его часто вспоминаем))) С Уважение туристы из Молдовы))), до встречи на новых экскурсиях, за новыми впечатлениями!!!

    Добрый день, 26 февраля 2024 года мы посетили очень красивую, живописную экскурсию в Альпы, мечта сбыласьДобрый день, 26 февраля 2024 года мы посетили очень красивую, живописную экскурсию в Альпы, мечта сбыласьДобрый день, 26 февраля 2024 года мы посетили очень красивую, живописную экскурсию в Альпы, мечта сбыласьДобрый день, 26 февраля 2024 года мы посетили очень красивую, живописную экскурсию в Альпы, мечта сбыласьДобрый день, 26 февраля 2024 года мы посетили очень красивую, живописную экскурсию в Альпы, мечта сбыласьДобрый день, 26 февраля 2024 года мы посетили очень красивую, живописную экскурсию в Альпы, мечта сбыласьДобрый день, 26 февраля 2024 года мы посетили очень красивую, живописную экскурсию в Альпы, мечта сбыласьДобрый день, 26 февраля 2024 года мы посетили очень красивую, живописную экскурсию в Альпы, мечта сбылась

Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Однодневные»

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  1. Из Турина в Альпы
  2. Из Турина в Бароло, на родину великого вина
  3. По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
Сколько стоит экскурсия по Турину в августе 2024
Сейчас в Турине в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 180 до 199. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Турине (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 99 ⭐ отзывов, цены от €180. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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