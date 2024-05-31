Экскурсии на 1 день в Турине

Найдено 8 экскурсий в категории «На весь день» в Турине на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Турина в Альпы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
62 отзыва
Из Турина в Альпы
Увидеть 4 альпийские жемчужины и открыть другую Италию
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
199 за всё до 4 чел.
Из Турина в Бароло, на родину великого вина
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
27 отзывов
Из Турина в Бароло: путешествие на родину великого вина
Погрузитесь в мир виноделия, истории и пьемонтской кухни в захватывающем путешествии из Турина в Бароло
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
199 за всё до 4 чел.
По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Путешествие по королевским резиденциям Турина: от Венария Реале до Ракониджи
Откройте для себя великолепие королевских резиденций Турина, где история оживает среди шедевров архитектуры и прекрасных парков
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Винные туры в Ланге, Пьемонте
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Винные туры в Ланге, Пьемонте: погружение в мир виноделия
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по виноградникам Ланге, где каждый найдет вино по вкусу и узнает его историю
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
390 за всё до 4 чел.
История Турина, Плащаница и христианское наследие
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
История Турина, Плащаница и христианское наследие
Погрузитесь в духовное наследие Турина, посетив его знаменитые церкви и соборы. Узнайте больше о Плащанице Спасителя и других религиозных реликвиях
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 4 чел.
Музей Вина WiMu в замке Бароло
Индивидуальная
8 часов
Музей Вина WiMu в замке Бароло: погружение в историю виноделия
Приглашаем на увлекательное путешествие по музею вина в замке Бароло, где история виноделия оживает
Начало: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
570 за всё до 4 чел.
Поездка в Альпы к Черной Мадонне
Индивидуальная
8 часов
Поездка в Альпы к Черной Мадонне и крепости Ричетто из Турина
Погрузитесь в атмосферу средневековья и духовности, посетив чудотворную статую Черной Мадонны и крепость Ричетто
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
500 за всё до 4 чел.
Шоколадный тур по Турину
Индивидуальная
6 часов
Шоколадный тур по Турину с индивидуальным трансфером: сладкое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по фабрике шоколада в Турине, где вы откроете для себя секреты шоколатье
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 17:00
10 июня в 09:00
100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    31 мая 2024
    Из Турина в Альпы
    Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию гиду Ирине и ее подходу к своим гостям! Мы не только узнали исторические факты,
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    но и получили невероятное теплое гостеприимство, неформальное общение и заботу! Ирина с полной отдачей проводит с вами время, чувствует ваше настроение и слышит ваши пожелания. Если Ирина что-то советует из местных продуктов, ресторанчиков и магазинов, то будьте уверены - это не банальные советы других гидов, это честные рекомендации, от которых ВЫ получите удовольствие! До сих пор помним эти сыры и колбасы 🙏🏻 Если вы хотите почувствовать себя, словно вы приехали в гости к близкому человеку, а не к гиду, то обязательно бронируете экскурсии у Ирины! Мы очень надеемся, что еще вернемся в Турин и подведём с Ириной время по новым маршрутам! Спасибо за вашу работу, хотя это сложно назвать работой, за ваше бережное отношение к гостям!

    Хотим сказать огромное спасибо за экскурсию гиду Ирине и ее подходу к своим гостям! Мы неХотим сказать огромное спасибо за экскурсию гиду Ирине и ее подходу к своим гостям! Мы неХотим сказать огромное спасибо за экскурсию гиду Ирине и ее подходу к своим гостям! Мы не
  • А
    Алена
    23 мая 2024
    Из Турина в Альпы
    Все было супер! Две экскурсии из Турина в Альпы и из Турина в Швейцарию (Лугано). Хороший опыт путешествия с гидом Ириной. Активный отдых с многочисленными интересными локациями. Во время которых мы увидели горы, монастыри, крепости, водопады и озера.
    Все было супер! Две экскурсии из Турина в Альпы и из Турина в Швейцарию (Лугано). ХорошийВсе было супер! Две экскурсии из Турина в Альпы и из Турина в Швейцарию (Лугано). ХорошийВсе было супер! Две экскурсии из Турина в Альпы и из Турина в Швейцарию (Лугано). Хороший
  • K
    Konstantin
    19 мая 2024
    Из Турина в Бароло, на родину великого вина
    Спасибо Ирине за такую интересную и увлекательную экскурсию! Нам все очень понравилось! Особенно последняя дегустация вин в частной винодельне. Очень даже рекомендуем!
  • К
    Ким
    15 апреля 2024
    Из Турина в Бароло, на родину великого вина
    Прекрасная экскурсия по Бароло с очаровательной Ириной! А потом душевная дегустация на чудесной семейной кантине Del Pozzo! День был перфекто)
    Прекрасная экскурсия по Бароло с очаровательной Ириной! А потом душевная дегустация на чудесной семейной кантине Del Pozzo! День был перфекто)Прекрасная экскурсия по Бароло с очаровательной Ириной! А потом душевная дегустация на чудесной семейной кантине Del Pozzo! День был перфекто)Прекрасная экскурсия по Бароло с очаровательной Ириной! А потом душевная дегустация на чудесной семейной кантине Del Pozzo! День был перфекто)
  • О
    Ольга
    6 марта 2024
    Из Турина в Бароло, на родину великого вина
    Спасибо Ирине! Было замечательно организовано и комфортно!
  • М
    Марина
    5 марта 2024
    Из Турина в Альпы
    Добрый день, 26 февраля 2024 года мы посетили очень красивую, живописную экскурсию в Альпы, мечта сбылась. Мы были в горном
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    монастыре св. Михаила, тихое, спокойное местечко, туристов не было мы смогли насладиться данной тишиной сполна и побыть со своими мыслями наедине. Нам повезло, что в горах был снег, это была своя "изюминка", хотя выезжали из Турина там был дождь. После монастыря нас повезли через французские Альпы к деревне Сестриер, мы там сделали остановку на перекус. Ирина посоветовала нам очень вкусные пирожные, даже взяли с собой, чтоб вечером за чашкой чая можно было обсудить наше путешествие. В этой деревне организован горнолыжный курорт, видели много туристов, катающихся на лыжах. После Сестриера мы поехали во французский городок Бриансон, тоже красивый не большой и уютный, много сувенирных лавочек, любой турист сможет найти себе что-то интересное на память о путешествии. Далее нас ждала небольшая деревня Эскиль, очень интересная, но было немного жутко от того, что там практически нет населения…. Вообщем экскурсия была СУПЕР!!! Отдельная благодарность Ирине, у меня было такое впечатление, что мы знакомы уже очень давно, могли общаться на разные темы, не только по экскурсионной программе, но и просто о жизни в Италии. СПАСИБО Вам большое! Ну и отдельное восхищение "Людочке", замечательный пёсель)))) мы его часто вспоминаем))) С Уважение туристы из Молдовы))), до встречи на новых экскурсиях, за новыми впечатлениями!!!

    Добрый день, 26 февраля 2024 года мы посетили очень красивую, живописную экскурсию в Альпы, мечта сбыласьДобрый день, 26 февраля 2024 года мы посетили очень красивую, живописную экскурсию в Альпы, мечта сбыласьДобрый день, 26 февраля 2024 года мы посетили очень красивую, живописную экскурсию в Альпы, мечта сбыласьДобрый день, 26 февраля 2024 года мы посетили очень красивую, живописную экскурсию в Альпы, мечта сбыласьДобрый день, 26 февраля 2024 года мы посетили очень красивую, живописную экскурсию в Альпы, мечта сбыласьДобрый день, 26 февраля 2024 года мы посетили очень красивую, живописную экскурсию в Альпы, мечта сбыласьДобрый день, 26 февраля 2024 года мы посетили очень красивую, живописную экскурсию в Альпы, мечта сбыласьДобрый день, 26 февраля 2024 года мы посетили очень красивую, живописную экскурсию в Альпы, мечта сбылась
  • Л
    Лариса
    12 декабря 2023
    По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
    У нас была замечательны экскурсовод Ирина. Хороший рассказчик и знающий человек. Нам очень понравилось. Всем рекомендуем.
  • В
    Валентина
    8 октября 2023
    По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
    Ирина, большое спасибо за замечательную экскурсию и приятное общение! 🌸
  • М
    Мария
    30 мая 2022
    По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
    Очень рекомендую Ирину как отличного экскурсовода с глубочайшими знаниями по теме. Экскурсия вышла очень увлекательной, а время в дороге в приятной компании пролетело просто незаметно.
  • А
    Александр
    8 октября 2019
    Винные туры в Ланге, Пьемонте
    Хорошая экскурсия. Все понравилось. Спасибо, Людмила

Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «На весь день»

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  1. Из Турина в Альпы
  2. Из Турина в Бароло, на родину великого вина
  3. По окрестностям Турина с посещением королевских резиденций
  4. Винные туры в Ланге, Пьемонте
  5. История Турина, Плащаница и христианское наследие
Сколько стоит экскурсия по Турину в июне 2024
Сейчас в Турине в категории "На весь день" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 100 до 570. Туристы уже оставили гидам 98 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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