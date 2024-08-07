8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка в Альпы к Черной Мадонне и крепости Ричетто из Турина
Погрузитесь в атмосферу средневековья и духовности, посетив чудотворную статую Черной Мадонны и крепость Ричетто
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€500 за всё до 4 чел.
2 часа
Билеты
Экскурсия в Египетский музей Турин: встреча с древним миром
Египетский музей в Турине - второй по значимости после Каирского. В коллекции более 30 000 предметов быта, религиозного культа и искусства античного Египта
Начало: Холл музея
Расписание: по договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Кьери: готическая архитектура и средневековые монументы
Откройте для себя сокровища Кьери, жемчужины готики, всего в 12 км от Турина. Исторические монументы и захватывающие истории ждут вас
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
Шоколадный тур по Турину с индивидуальным трансфером: сладкое приключение
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по фабрике шоколада в Турине, где вы откроете для себя секреты шоколатье
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€100 за человека
2 часа
Билеты
Летний дворец Венария Реале в Турине: путешествие в итальянский Версаль
Погрузитесь в великолепие Летнего дворца Венария Реале, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€150 за всё до 20 чел.
2 часа
Билеты
Мистический Турин: Путешествие по тропам магии и подземелий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Турина, где мистика и история переплетаются в одно целое
Начало: Площадь Кастелло
Расписание: по договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€150 за всё до 20 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Охота на трюфели в Турине: эксклюзивный трансфер и экскурсия
Погрузитесь в мир гастрономических удовольствий с охотой на трюфели в живописном Пьемонте. Эксклюзивный опыт ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
Завтра в 17:00
7 авг в 09:00
€438 за всё до 10 чел.
2 часа
Билеты
Встретить рассвет в Турине: экскурсия для жаворонков
Подарите себе незабываемое утро в Турине: встреча рассвета с видом на Альпы и экскурсия по просыпающемуся городу
Начало: Ваш отель
Расписание: по договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€150 за всё до 25 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Знакомство с Турином: уникальная пешеходная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Турина: от старинных улочек до легендарных достопримечательностей, сопровождаемые знающим гидом
Начало: Piazza Castello 215, Torino
Расписание: по договоренности
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€125 за всё до 20 чел.
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