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33 градуса!! Олеся выбирала тенистые места, где была возможность предлагала присесть, продолжая свой интереснейший рассказ! Заходили в невероятной красоты дворики и красивейшие церкви! Олеся прекрасно знает историю и не только Турина, отвечала на все возникающие вопросы, загадывала загадки)), подача очень легкая, но максимально познавательная) Были с ребенком 13 лет, всем понравилось и все были активно вовлечены и внимательно слушали)) Пробовали местные сладости и накупили с собой (упаковали в термопакет с охлаждающим элементом чтобы шоколад не растаял)!! После экскурсии ужинали в очень красивом и вкусном ресторане по совету Олеси. Большое спасибо за прекрасный день))