Все – экскурсии в Турине

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Турине на русском языке, цены от €80. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Турин - первое знакомство
Пешая
42 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Турин - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по центру Турина, узнайте его тайны и легенды, посетите главные достопримечательности и насладитесь видами альпийских гор или зеленых холмов
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
140 за всё до 3 чел.
Турин - сердце Северной Италии
Пешая
97 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Турин - сердце Северной Италии: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Турина, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Завтра в 16:00
6 авг в 09:00
85 за всё до 4 чел.
О Турине с любовью
Пешая
58 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
О Турине с любовью: индивидуальная экскурсия
Турин - город с богатой историей и культурой. Прогулка по его улицам раскроет тайны архитектуры, истории и шоколада, а также покажет лучшие виды
Начало: У башни Mole Antonelliana
Завтра в 10:00
6 авг в 09:00
80 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 августа 2024
    Турин - первое знакомство
    Вчера мы провели великолепный день в Турине! Олеся прекрасный гид, замечательный человек, экскурсия прошла на одном дыхании несмотря на жару
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    33 градуса!! Олеся выбирала тенистые места, где была возможность предлагала присесть, продолжая свой интереснейший рассказ! Заходили в невероятной красоты дворики и красивейшие церкви! Олеся прекрасно знает историю и не только Турина, отвечала на все возникающие вопросы, загадывала загадки)), подача очень легкая, но максимально познавательная) Были с ребенком 13 лет, всем понравилось и все были активно вовлечены и внимательно слушали)) Пробовали местные сладости и накупили с собой (упаковали в термопакет с охлаждающим элементом чтобы шоколад не растаял)!! После экскурсии ужинали в очень красивом и вкусном ресторане по совету Олеси. Большое спасибо за прекрасный день))

    Вчера мы провели великолепный день в Турине! Олеся прекрасный гид, замечательный человек, экскурсия прошла на одномВчера мы провели великолепный день в Турине! Олеся прекрасный гид, замечательный человек, экскурсия прошла на одномВчера мы провели великолепный день в Турине! Олеся прекрасный гид, замечательный человек, экскурсия прошла на одномВчера мы провели великолепный день в Турине! Олеся прекрасный гид, замечательный человек, экскурсия прошла на одномВчера мы провели великолепный день в Турине! Олеся прекрасный гид, замечательный человек, экскурсия прошла на одном
  • А
    Артур
    27 июля 2024
    Турин - сердце Северной Италии
    Спасибо Юлия, отличная экскурсия по Турину! Очень понравилось, хотим вернуться еще! Открыли для себя Северную и Первую столицу Италии, прекрасные воспоминания!
  • M
    Marina
    25 июля 2024
    Турин - сердце Северной Италии
    Юля нам очень понравилась-милая, интересная, знающая город и историю. Очень рекомендую!!!
  • Н
    Наталия
    23 июля 2024
    Турин - первое знакомство
    Olesya's tour was very interesting - it had not only historical background but also cultural and traditional background of Turin
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    and the general Piedmont area. For the first introductory tour it was just right amount of information. Olesya is very knowledgeable and very pleasant tour guide.

  • A
    Aleksandrs
    25 июня 2024
    Турин - первое знакомство
    Спасибо Олеся, очень классная и познавательная экскурсия. Могу Вас смело рекомендовать всем своим друзьям и знакомым, Вы по настоящему любите Турин и Италию. Было очень интересно, и время пролетело незаметно.
  • Т
    Тимур
    17 июня 2024
    Турин - сердце Северной Италии
    Приятная и обаятельная девушка, сумевшая открыть нам Турин с новой стороны. Очень интересная, совершенно не утомляющая экскурсия
  • Е
    Екатерина
    16 июня 2024
    О Турине с любовью
    Мы гуляли с Кристиной еще в ноябре. Посетили все основные точки. Формат подачи легкий - непринужденная прогулка по городу и
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    в тоже время насыщенная основными историческими фактами и событиями. Кристина была очень внимательна, дополнила экскурсию советами по местам, которые еще стоит посетить. Показала много интересных мест, в том числе скрытых от глаза туриста. В большинство храмов мы смогли зайти и полюбоваться атмосферой. Помогла нам с бронированием обеда. И в целом оставалась на связи постоянно. Все прошло отлично! Спасибо за чудесно проведенный день!

    Мы гуляли с Кристиной еще в ноябре. Посетили все основные точки. Формат подачи легкий - непринужденнаяМы гуляли с Кристиной еще в ноябре. Посетили все основные точки. Формат подачи легкий - непринужденнаяМы гуляли с Кристиной еще в ноябре. Посетили все основные точки. Формат подачи легкий - непринужденнаяМы гуляли с Кристиной еще в ноябре. Посетили все основные точки. Формат подачи легкий - непринужденнаяМы гуляли с Кристиной еще в ноябре. Посетили все основные точки. Формат подачи легкий - непринужденнаяМы гуляли с Кристиной еще в ноябре. Посетили все основные точки. Формат подачи легкий - непринужденнаяМы гуляли с Кристиной еще в ноябре. Посетили все основные точки. Формат подачи легкий - непринужденнаяМы гуляли с Кристиной еще в ноябре. Посетили все основные точки. Формат подачи легкий - непринужденная
  • А
    Алексей
    12 июня 2024
    О Турине с любовью
    Прекрасный собеседник, отличный рассказчик, было очень интересно!!! Советую однозначно!
  • В
    Владимир
    5 июня 2024
    О Турине с любовью
    Кристина провела с нами отличную экскурсию. Много интересной информации, отличная подача материала. Была очень внимательна, с удовольствием отвечала на все доп. вопросы. Рекомендуем как отличного экскурсовода.

Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Турину в августе 2024
Сейчас в Турине в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 140. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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