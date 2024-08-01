3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Турин - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по центру Турина, узнайте его тайны и легенды, посетите главные достопримечательности и насладитесь видами альпийских гор или зеленых холмов
27 авг в 09:00
28 авг в 09:00
€140 за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Турин - сердце Северной Италии: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Турина, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, ждущие, чтобы их раскрыли
Завтра в 16:00
6 авг в 09:00
€85 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
О Турине с любовью: индивидуальная экскурсия
Турин - город с богатой историей и культурой. Прогулка по его улицам раскроет тайны архитектуры, истории и шоколада, а также покажет лучшие виды
Начало: У башни Mole Antonelliana
Завтра в 10:00
6 авг в 09:00
€80 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 августа 2024Вчера мы провели великолепный день в Турине! Олеся прекрасный гид, замечательный человек, экскурсия прошла на одном дыхании несмотря на жару
- ААртур27 июля 2024Спасибо Юлия, отличная экскурсия по Турину! Очень понравилось, хотим вернуться еще! Открыли для себя Северную и Первую столицу Италии, прекрасные воспоминания!
- MMarina25 июля 2024Юля нам очень понравилась-милая, интересная, знающая город и историю. Очень рекомендую!!!
- ННаталия23 июля 2024Olesya's tour was very interesting - it had not only historical background but also cultural and traditional background of Turin
- AAleksandrs25 июня 2024Спасибо Олеся, очень классная и познавательная экскурсия. Могу Вас смело рекомендовать всем своим друзьям и знакомым, Вы по настоящему любите Турин и Италию. Было очень интересно, и время пролетело незаметно.
- ТТимур17 июня 2024Приятная и обаятельная девушка, сумевшая открыть нам Турин с новой стороны. Очень интересная, совершенно не утомляющая экскурсия
- ЕЕкатерина16 июня 2024Мы гуляли с Кристиной еще в ноябре. Посетили все основные точки. Формат подачи легкий - непринужденная прогулка по городу и
- ААлексей12 июня 2024Прекрасный собеседник, отличный рассказчик, было очень интересно!!! Советую однозначно!
- ВВладимир5 июня 2024Кристина провела с нами отличную экскурсию. Много интересной информации, отличная подача материала. Была очень внимательна, с удовольствием отвечала на все доп. вопросы. Рекомендуем как отличного экскурсовода.
Ответы на вопросы от путешественников по Турину в категории «Все»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Турине
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Турину в августе 2024
Сейчас в Турине в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 80 до 140. Туристы уже оставили гидам 197 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Турине (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 197 ⭐ отзывов, цены от €80. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь