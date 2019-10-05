Если вы не знаете, как лучше познакомиться с Турином, отправляйтесь в тур на hop-on hop-off автобусе.
Оцените очарование город, который может похвастаться более чем 2000-летней историей, оставаясь при этом современным. Можете выбрать из 3 разных маршрутов или воспользоваться всеми тремя – это идеальной способ, чтобы узнать город поближе.
Маршрут на линии А охватывает центр Турина. Садитесь в автобус и оцените национальный музей кино, египетский музей, а также холм с видом на реку По и парк Валентино.
Маршрут на линии В покажет вам необычный Турин. Это самый быстрый способ побывать в нетипичных местах и увидеть город с новой стороны. По пути вы увидите музей автомобилей, Линготто, Eataly и олимпийские объекты.
Маршрут на линии охватывает королевские резиденции, музей на стадионе «Ювентуса», королевский дворец Венария, замок Ла Мандрия и Nuvola Lavazza.
Линия А:
- 1) Piazza Castello.
- 2) Моле Антонеллиана.
- 3) Villa della Regina.
- 4) Monte dei Cappuccini.
- 5) Borgo Medievale.
- 6) Парк Валентино.
- 7) Piazza Carlo Felice.
- 8) Duomo.
Линия B:
- 1) Piazza Castello.
- 2) Музей естественных наук.
- 3) Парк Валентино.
- 4) Музей автомобилей.
- 5) Pinacoteca Agnelli-Lingotto-Arco Olimpico.
- 6) Stazione FS Lingotto.
- 7) Олимпийский стадион (Stadio Olimpico e Palaolimpico).
- 8) Officine Grandi Riparazioni.
- 9) Museo Pietro Micca.
Линия C:
- 1) Piazza Castello.
- 2) Museo Pietro Micca.
- 3) Музей на стадионе «Ювентуса».
- 4) Королевский дворец Венария.
- 5) Порта Палаццо.
- 6) Nuvola Lavazza.