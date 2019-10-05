Турин: билет на hop-on hop-off автобус на 24 или 48 часов

Прослушайте комментарии, путешествуя по маршрутам, специально разработанным для знакомства с главными

4.2
151 отзыв
Билет на автобус
Прослушайте комментарии, путешествуя по маршрутам, специально разработанным для знакомства с главными достопримечательностями Турина.

Удобно расположенные остановки позволят вам исследовать город и садиться в автобус так часто, как захотите.
Турин: билет на hop-on hop-off автобус на 24 или 48 часов
Турин: билет на hop-on hop-off автобус на 24 или 48 часов
Турин: билет на hop-on hop-off автобус на 24 или 48 часов
Турин: билет на hop-on hop-off автобус на 24 или 48 часов
Турин: билет на hop-on hop-off автобус на 24 или 48 часов
Турин: билет на hop-on hop-off автобус на 24 или 48 часов
Турин: билет на hop-on hop-off автобус на 24 или 48 часов
Турин: билет на hop-on hop-off автобус на 24 или 48 часов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Исследуйте исторический центр Турина
  2. Сходите с автобуса и садитесь на другой на любой из указанных остановок
  3. Прослушайте интересные комментарии во время поездки по Турину
Если вы не знаете, как лучше познакомиться с Турином, отправляйтесь в тур на hop-on hop-off автобусе.
Оцените очарование город, который может похвастаться более чем 2000-летней историей, оставаясь при этом современным. Можете выбрать из 3 разных маршрутов или воспользоваться всеми тремя – это идеальной способ, чтобы узнать город поближе.
Маршрут на линии А охватывает центр Турина. Садитесь в автобус и оцените национальный музей кино, египетский музей, а также холм с видом на реку По и парк Валентино.
Маршрут на линии В покажет вам необычный Турин. Это самый быстрый способ побывать в нетипичных местах и увидеть город с новой стороны. По пути вы увидите музей автомобилей, Линготто, Eataly и олимпийские объекты.
Маршрут на линии охватывает королевские резиденции, музей на стадионе «Ювентуса», королевский дворец Венария, замок Ла Мандрия и Nuvola Lavazza.

Линия А:

  • 1) Piazza Castello.
  • 2) Моле Антонеллиана.
  • 3) Villa della Regina.
  • 4) Monte dei Cappuccini.
  • 5) Borgo Medievale.
  • 6) Парк Валентино.
  • 7) Piazza Carlo Felice.
  • 8) Duomo.

Линия B:

  • 1) Piazza Castello.
  • 2) Музей естественных наук.
  • 3) Парк Валентино.
  • 4) Музей автомобилей.
  • 5) Pinacoteca Agnelli-Lingotto-Arco Olimpico.
  • 6) Stazione FS Lingotto.
  • 7) Олимпийский стадион (Stadio Olimpico e Palaolimpico).
  • 8) Officine Grandi Riparazioni.
  • 9) Museo Pietro Micca.

Линия C:

  • 1) Piazza Castello.
  • 2) Museo Pietro Micca.
  • 3) Музей на стадионе «Ювентуса».
  • 4) Королевский дворец Венария.
  • 5) Порта Палаццо.
  • 6) Nuvola Lavazza.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аудиогид на нескольких языках
  • Бесплатный Wi-Fi на борту автобуса
  • Бесплатное мобильное приложение – Sighseeing Experience
Что не входит
  • Билеты для посещения достопримечательностей
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Автобусы оборудованы для посетителей на инвалидных колясках
  • Скачайте бесплатное приложение Sightseeing Experience – это простой и удобный способ познакомиться с городом самостоятельно. В приложении вы найдете бесплатный пеший тур, доступный на итальянском и английском языках, интерактивную карту с местоположением автобусов в режиме реального времени, время ожидания на остановке и ваше местонахождение на карте, от которого вам нужно будет добраться до ближайшей остановки
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 151 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
67
4
53
3
20
2
5
1
6
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
F
5 окт 2019
(Франция)
Приятного путешествия, хорошего приема и хорошего вождения автобуса. Комментарии во время визита хорошо объяснены на нескольких языках. Однако только 3 автобуса на 3 линии это не много. Для линии C, если вы пропустите автобусный проезд, вам придется ждать почти 2 часа. Кроме того, последний проезд автобуса на линии C слишком рано, особенно когда вы идете далеко от города.
А
10 дек 2019
(Израиль)
S
18 сен 2019
(США)
Очень хороший тур. Было бы полезно узнать о закрытии музеев Ювентус и Лавацца, прежде чем покупать билет на автобус.

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