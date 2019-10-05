Если вы не знаете, как лучше познакомиться с Турином, отправляйтесь в тур на hop-on hop-off автобусе.

Оцените очарование город, который может похвастаться более чем 2000-летней историей, оставаясь при этом современным. Можете выбрать из 3 разных маршрутов или воспользоваться всеми тремя – это идеальной способ, чтобы узнать город поближе.

Маршрут на линии А охватывает центр Турина. Садитесь в автобус и оцените национальный музей кино, египетский музей, а также холм с видом на реку По и парк Валентино.

Маршрут на линии В покажет вам необычный Турин. Это самый быстрый способ побывать в нетипичных местах и увидеть город с новой стороны. По пути вы увидите музей автомобилей, Линготто, Eataly и олимпийские объекты.

Маршрут на линии охватывает королевские резиденции, музей на стадионе «Ювентуса», королевский дворец Венария, замок Ла Мандрия и Nuvola Lavazza.

Линия А:

1) Piazza Castello.

2) Моле Антонеллиана.

3) Villa della Regina.

4) Monte dei Cappuccini.

5) Borgo Medievale.

6) Парк Валентино.

7) Piazza Carlo Felice.

8) Duomo.

Линия B:

1) Piazza Castello.

2) Музей естественных наук.

3) Парк Валентино.

4) Музей автомобилей.

5) Pinacoteca Agnelli-Lingotto-Arco Olimpico.

6) Stazione FS Lingotto.

7) Олимпийский стадион (Stadio Olimpico e Palaolimpico).

8) Officine Grandi Riparazioni.

9) Museo Pietro Micca.

Линия C: