Мини-группа
до 10 чел.
Увлекательная групповая экскурсия по Венеции за 2,5 часа
Присоединяйтесь к вечерней экскурсии по Венеции в мини-группе и узнайте тайны города. Полюбуйтесь каналами, мостами и историческими зданиями
Начало: На площади Святого Марка
Расписание: ежедневно в 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
€55 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
Завтра в 16:30
21 апр в 13:30
€180 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Утро в Венеции: неизведанные тропы и легендарные места
Откройте для себя сокровенные уголки Венеции в компании опытного гида. Погрузитесь в историю, культуру и неповторимую атмосферу города на воде
Начало: У ж/д станции Santa Lucia
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€40 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская экскурсия «Контрасты Венеции»: история, культура, тайны
Забудьте о времени, погружаясь в мир венецианских легенд и реальности. Откройте для себя город, где история оживает на каждом шагу
22 апр в 12:30
23 апр в 09:30
€187 за всё до 4 чел.
Аудиогид
Аудиогид «Обзорная экскурсия по Венеции»
Погрузитесь в атмосферу Венеции с аудиогидом! Удобное приложение и увлекательные истории сделают ваше путешествие незабываемым
Начало: Рядом с площадью Сан-Марко
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€7 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Добро пожаловать в Венецию: путешествие по городу на воде
Погрузитесь в атмосферу Венеции, узнайте ее историю и культуру вместе с личным гидом. Откройте для себя уникальные места и традиции
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Венецианское искусство в Скуолах Гранде
Индивидуальная экскурсия по трем красивейшим скуолам Венеции, где вы узнаете об их истории и насладитесь шедеврами великих художников
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:30
€269 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция - первое свидание: уникальное путешествие по городу на воде
Погрузитесь в атмосферу Венеции, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя величие и тайны этого волшебного города
22 апр в 12:30
23 апр в 09:30
€187 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция на самом деле: путешествие за кулису туристической мекки
Погрузитесь в уникальный мир Венеции, где каждый уголок хранит свои тайны. Эта экскурсия покажет город с неожиданной стороны
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€153
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Старейшее еврейское гетто и район Каннареджо
История первого в мире еврейского гетто, скуолы и прогулка по району, где жил Тинторетто
Завтра в 17:30
21 апр в 13:30
€150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, посетив её знаменитые острова. Откройте для себя мир стекла, кружева и истории
Начало: В холле вашего отеля в Венеции
25 апр в 09:00
26 апр в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ciao, Венеция, встречай нас: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Венеции, узнавая её легенды и наслаждаясь местными деликатесами. Индивидуальная экскурсия по уникальным местам города
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
€134 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Венеция классическая: историческое путешествие по городу на воде
Встреча с Венецией: не просто прогулка, а погружение в вековую историю и культуру города на воде
22 апр в 14:00
25 апр в 14:00
€187 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 2 чел.
Венецианские маски: творческий мастер-класс и погружение в историю
Погрузитесь в мир венецианского искусства, создавая уникальную маску в атмосфере истории и творчества
Начало: У мастерской
23 апр в 09:30
24 апр в 09:00
€80 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция для гурманов: насладитесь вкусом традиционных закусок и вина
Откройте для себя настоящую Венецию через её вкусы: уникальные бакари, восхитительные чикетти и лучшие вина ждут вас
Начало: Мост Риальто Венеция
22 апр в 08:00
23 апр в 08:30
€227 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Венецианское трио: острова Мурано, Бурано и Торчелло
Погрузитесь в мир венецианской культуры с экскурсией по трём уникальным островам. Откройте для себя мастерство, традиции и неповторимый колорит
22 апр в 08:00
24 апр в 08:00
€265 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция с высоты: прогулка по смотровым площадкам и крышам
Забудьте о традиционных маршрутах и поднимитесь над каналами Венеции, открывая город с непривычной стороны
Начало: Обсуждаем в мессенджере после бронирования экскурс...
25 апр в 10:00
26 апр в 10:00
€167 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия «Венеция глазами местного жителя»
Почувствуйте себя венецианцем на индивидуальной экскурсии! Узнайте тайны города, посетите мастерские и попробуйте традиционные закуски в уютных бакари
23 апр в 10:00
24 апр в 10:00
€190 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
На остров стекла Мурано: путешествие в мини-группе
Отправьтесь на тихий остров Мурано, чтобы увидеть, как создаётся знаменитое муранское стекло, и насладиться умиротворением вдали от туристического хаоса
Начало: Campo San Bartolomio
Расписание: ежедневно в 09:30 и 12:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€65 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Живая Венеция: путешествие по символам и тайнам города
Познакомьтесь с Венецией, какой её любим мы: история, искусство, тайны и удивительные истории ждут вас
Сегодня в 09:00
21 апр в 09:00
от €219 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Прогулка по дворцам Гранд-канала: путешествие в сердце Венеции
Исследуйте красоту и историю дворцов Венеции с личным гидом, плывя по величественному Гранд-каналу
23 апр в 15:00
24 апр в 10:00
€80 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€334 за всё до 8 чел.
Квест
до 5 чел.
Интерактивный квест для детей: Площадь Сан Марко и Дворец Дожей
Приглашаем юных путешественников в захватывающее путешествие по историческим местам Венеции
Начало: На площади Сан Марко на углу бара Al Todaro
Завтра в 13:30
28 апр в 10:00
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Муранское стекло в Венеции: мастер-класс с созданием сувенира
Исследуйте мир муранского стекла: от истории до создания собственного шедевра под руководством итальянских мастеров
23 апр в 09:00
24 апр в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Атмосферная Венеция: путешествие по скрытым уголкам города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя ее скрытые уголки вдали от туристических троп
Начало: В районе Риальто
Сегодня в 09:30
Завтра в 13:00
€189
€210 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
История и легенды Венеции
Ваш персональный путеводитель по Венеции раскроет вековые тайны города на водах и его архитектурные шедевры
23 апр в 08:00
24 апр в 08:00
€180 за всё до 6 чел.
-
5%
Индивидуальная
Неизведанная Венеция: шедевры Тициана, набережная Бродского и дожи
Прогуляйтесь по Венеции, где гулял Бродский, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и познакомьтесь с венецианскими котами
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
Сегодня в 10:30
20 апр в 10:00
от €127
€133 за человека
Индивидуальная
до 9 чел.
Вино и Венеция - вечер в стиле местных
Погрузитесь в аутентичную атмосферу Венеции, посетив традиционные мини-бары. Откройте для себя винные сюжеты города и насладитесь местными закусками
Начало: У вокзала Санта-Лучия
Сегодня в 08:00
Завтра в 19:00
€170 за всё до 9 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Идеальное утро в Венеции
Погрузитесь в атмосферу утренней Венеции, насладитесь прогулкой по знаменитым местам и получите профессиональные фотографии на память
Начало: У базилики Святого Марка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€85 за человека
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия 4 в 1: жемчужины Венецианской лагуны
Погрузитесь в атмосферу волшебства и красоты, посетив четыре уникальных острова Венеции за один день
22 апр в 12:00
23 апр в 09:00
€390 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Запрятанные уголки Венеции: история, традиции, жизнь города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, исследуя её скрытые уголки вместе с личным гидом
Начало: Около железнодорожной станции Santa Lucia
Завтра в 14:00
20 апр в 18:00
€215 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Нетуристическая Венеция в центре города
В самом сердце Венеции вы откроете малоизвестные уголки, где шумная и многолюдная Венеция уступает место нетронутой атмосфере старины и уюта
22 апр в 14:00
25 апр в 14:00
€187 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Венеция и острова венецианской лагуны
Краса Венеции и аутентичность ее островов на обзорной экскурсии
Сегодня в 14:00
Завтра в 13:00
€210 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Дворец дожей Венеции: историческое путешествие и тайны Казановы
Погрузитесь в атмосферу Венецианской республики, узнайте о дожах, их власти и тайнах, скрытых в стенах Дворца дожей
Начало: На площади Святого Марко
22 апр в 12:00
23 апр в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
На родину Просекко: винодельня Вальдоббьядене с дегустацией и обедом
Погрузитесь в мир итальянского вина с экскурсией из Венеции. Вас ждет уникальное Просекко, традиционная кухня и захватывающие пейзажи
Начало: Piazzale Roma
23 апр в 08:00
28 апр в 08:00
от €385 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Венеции - на остров Мурано: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Венеции, посетив остров Мурано. Узнайте секреты стеклодувов, прогуляйтесь по живописным улочкам и посетите старинные церкви
24 апр в 09:00
25 апр в 13:00
€180 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция: от площади Сан-Марко до моста Риальто - путешествие в историю
Индивидуальная экскурсия по Венеции: от площади Сан-Марко до моста Риальто. Узнайте о правителях, ремесленниках и карнавалах этого чарующего города
23 апр в 09:00
24 апр в 09:00
€115 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Венеция на вкус: индивидуальная экскурсия с дегустацией
Прогулка по уютным улочкам Венеции с посещением традиционных кафе и пабов. Дегустация вина и закусок, знакомство с местной культурой и историей
23 апр в 15:00
24 апр в 10:00
€140 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 11 чел.
Венеция и женщины: от куртизанок до королев
Путешествие по Венеции, раскрывающее истории женщин, которые изменили город. Уникальная экскурсия для тех, кто хочет узнать больше о жизни венецианок
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€251 за всё до 11 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Исчезающая Венеция: уникальное путешествие с местным экспертом
Познайте Венецию не как обычный турист, а через глаза инженера. Откройте технические и культурные тайны вместе с местным жителем
Начало: По договорённости
22 апр в 08:00
23 апр в 08:00
€227 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономическое путешествие по Венеции: от чикетти до просекко
Погрузитесь в мир венецианских вкусов: от ароматного кофе на площади Сан-Марко до традиционных чикетти в старинных бакари
Начало: По договорённости
25 апр в 10:30
26 апр в 10:30
€167 за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 8 чел.
Скрытая Венеция: шедевры Тициана и Тинторетто, набережная Бродского
Прогуляйтесь по набережной Фондаменте Нове, насладитесь шедеврами Тициана и Тинторетто, узнайте о жизни дожей и откройте для себя венецианскую архитектуру
Начало: Рядом с остановкой вапоретто Fondamente Nove
Сегодня в 10:30
20 апр в 10:00
от €166
€174 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Понять шедевры Тициана: индивидуальная экскурсия по Венеции
Пройдите по трём районам Венеции, чтобы рассмотреть шедевры Тициана, узнать о его жизни и творчестве, а также найти скрытые смыслы на его полотнах
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:30
€329 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По следам Казановы: живая история Венеции в деталях
Путешествие в прошлое Венеции на экскурсии по следам Казановы. Откройте для себя мир знаменитого авантюриста и соблазнителя
Начало: Площадь Сан Марко, напротив бара Ал Тодаро
Завтра в 13:30
28 апр в 10:30
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Прогулка по фотогеничной Венеции: секреты, история и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Венеции: секретные места, живописные уголки и уникальные истории ждут вас в этом индивидуальном туре
Начало: У моста Ponte delle Guglie
22 апр в 07:00
23 апр в 07:00
от €150 за человека
Венеция предлагает одни из самых увлекательных достопримечательностей в мире, это и знаменитая базилика и широкие площади, готические здания, многочисленные музеи и галереи, гранд-канал и живописные памятники вокруг, его маленькие улочки и богато украшенные мосты, но это лишь малая часть того что вы можете увидеть в этом прекрасном городе
Чтобы вы действительно насладились своим пребыванием в Венеции, мы рекомендуем забронировать хотя бы несколько экскурсий, чтобы максимально использовать свое время. Чтобы сделать вашу жизнь еще проще, вы можете забронировать любую экскурсию в нашем каталоге – одним щелчком мыши, а все организационные вопросы возьмёт на себя гид, вам останется только восторгаться от увиденного
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалентина15 апреля 2025Все прошло хорошо, Вероника прекрасный рассказчик, видно, что ей интересен город, и она всегда готова изучать его глубже, а потом делиться этим с путешественниками✨
- ИИрина14 апреля 2025Конечно, оба острова за 4,5 ч не посмотреть. Мы рассчитывали именно на это время и только в процессе узнали, что
- VValeriia13 апреля 2025Это была моя вторая экскурсия с гидом Вероникой и, как и первая, очень и очень понравилась. Спасибо за интересный рассказ,
- ААркадий13 апреля 2025Алла вчера провела нам с сыном, 11 лет, экскурсию по Венеции. Нам всё очень-очень понравилось! Алла рассказывает про Венецию очень
- VValeriia13 апреля 2025Большое спасибо Веронике за эту экскурсию! Множество интересных фактов, личные истории и примечательные детали, дополняющие логичный и последовательный рассказ. Было приятно, полезно и познавательно. Рада, что оказалась на прогулке по Венеции именно с этим гидом!
- AAlexander13 апреля 2025Отличная, содержательная, красивая, непринужденная прогулка по одному из самых атмосферных городов мира, нам очень понравилось. Отдельное спасибо за рекомендацию отличного ресторана!
- ООльга12 апреля 2025Замечательная экскурсия от гида Вероники. Эта компания и Вероника спасли мой отдых в Венеции! Я приехала всего на 1,5 дня
- ММаксим12 апреля 2025Все было отлично. Рекомендую
- IIrina12 апреля 2025Нам очень понравилась экскурсия «По крышам Венеции»!! Бывав неоднократно в Венеции, на этой экскурсии открыли для себя с помощью Анжелы
- ССергей12 апреля 2025Отличная экскурсия, Алиса очень хорошо знает историю, чувствуется профильное образование. Дочке и мне понравилось)
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции
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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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Сколько стоит экскурсия по Венеции в апреле 2025
Сейчас в Венеции можно забронировать 183 экскурсии от 7 до 400 со скидкой до 35%. Туристы уже оставили гидам 3833 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Венеции с экскурсиями на русском языке. Познавательные прогулки с русскоговорящим гидом откроют вам город с новой стороны. Бронируйте сегодня и оживите историю Венеции в каждом уголке!