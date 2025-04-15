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и заранее бронировала экскурсию у другой компании, но за 18 часов они просто её отменили… я нашла эту экскурсию, мне очень быстро ответили, сориентировали по времени, месту встречи (я не знала, успею ли я). Это было великолепно! Вероника показала все главные достопримечательности, а еще несколько необычных мест. Рассказ мне очень понравился, было познавательно. Всего за 2 часа Вероника смогла погрузить нас в атмосферу Венеции. Встреча заката на мосту Академии - просто невероятно. Спасибо большое Веронике и в целом этой компании!!