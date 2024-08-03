4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, посетив её знаменитые острова. Откройте для себя мир стекла, кружева и истории
Начало: В холле вашего отеля в Венеции
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Венеция на самом деле: путешествие за кулису туристической мекки
Погрузитесь в уникальный мир Венеции, где каждый уголок хранит свои тайны. Эта экскурсия покажет город с неожиданной стороны
Начало: По договорённости
Сегодня в 18:00
9 авг в 10:30
€170 за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция с высоты: прогулка по смотровым площадкам и крышам
Забудьте о традиционных маршрутах и поднимитесь над каналами Венеции, открывая город с непривычной стороны
Начало: Обсуждаем в мессенджере после бронирования экскурс...
6 авг в 10:00
8 авг в 10:00
€167 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий3 августа 2024Очень рекомендуем,прекрасный гид с историями не только по учебнику,но и из жизни венецианца,что особенно ценно для погружения в жизнь города
- ААртур27 июля 2024Спасибо Анжела, отличная экскурсия по островам Венеции! Всё было очень профессионально организовано, Всё очень понравилось, хотим вернуться еще! Рекомендую 100% Гид - ПРОФИ. Очень душевно пообщались, в конце экскурсии было чувство, что человек не просто знакомый, а настоящий ДРУГ!
- ККсения16 июля 2024Прекрасная экскурсия, прекрасный, профессиональный гид, мы были рады знакомству и общению с Анжелой! Вернемся еще раз в Венецию, обратимся к ней вновь!
- ВВера15 июля 2024Замечательная прогулка! Алиса построила маршрут с учетом наших пожеланий, рассказала много интересных историй и из старинной, и из современной жизни
- ННадежда8 июля 2024Огромное спасибо Анжеле за прекрасную экскурсию по островам Венеции! Обязательно вернемся🥰
- ТТатьяна5 июля 2024Алиса провела нам очень интересную экскурсию, рассказала об особенностях быта венецианцев, отвечала на все вопросы, нам и детям все очень понравилось! Алиса еще очень хорошо фотографирует, для меня это был приятный бонус)
- ООльга2 июля 2024Отличный гид для детей, подростков и взрослых. Алиса небанально и весело расскажет про важные вещи, посвятит в интересные истории и даст рекомендации местного жителя. От души советую Алису, особенно для тех, кто с детьми и подростками.
- ААлександр12 мая 2024Очень необычная экскурсия. Мы посмотрели на Венецию с крыш самых высоких зданий. Панорамы шикарные, дух захватывает от этих видов на город. Анжела прекрасный рассказчик. Мы узнали много новых фактов и историй про Венецию, ее жизнь и развитие. Было очень интересно.
- ННиколай5 ноября 2023Отличная экскурсия, секретные места и виды. Спасибо!
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