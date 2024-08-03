Что ещё посмотреть – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Венеции на русском языке, цены от €167. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Пешая
57 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, посетив её знаменитые острова. Откройте для себя мир стекла, кружева и истории
Начало: В холле вашего отеля в Венеции
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
220 за всё до 4 чел.
Венеция на самом деле
Пешая
63 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Венеция на самом деле: путешествие за кулису туристической мекки
Погрузитесь в уникальный мир Венеции, где каждый уголок хранит свои тайны. Эта экскурсия покажет город с неожиданной стороны
Начало: По договорённости
Сегодня в 18:00
9 авг в 10:30
170 за всё до 3 чел.
По крышам Венеции
Пешая
20 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Венеция с высоты: прогулка по смотровым площадкам и крышам
Забудьте о традиционных маршрутах и поднимитесь над каналами Венеции, открывая город с непривычной стороны
Начало: Обсуждаем в мессенджере после бронирования экскурс...
6 авг в 10:00
8 авг в 10:00
167 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    3 августа 2024
    Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
    Очень рекомендуем,прекрасный гид с историями не только по учебнику,но и из жизни венецианца,что особенно ценно для погружения в жизнь города
  • А
    Артур
    27 июля 2024
    Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
    Спасибо Анжела, отличная экскурсия по островам Венеции! Всё было очень профессионально организовано, Всё очень понравилось, хотим вернуться еще! Рекомендую 100% Гид - ПРОФИ. Очень душевно пообщались, в конце экскурсии было чувство, что человек не просто знакомый, а настоящий ДРУГ!
  • К
    Ксения
    16 июля 2024
    По крышам Венеции
    Прекрасная экскурсия, прекрасный, профессиональный гид, мы были рады знакомству и общению с Анжелой! Вернемся еще раз в Венецию, обратимся к ней вновь!
  • В
    Вера
    15 июля 2024
    Венеция на самом деле
    Замечательная прогулка! Алиса построила маршрут с учетом наших пожеланий, рассказала много интересных историй и из старинной, и из современной жизни
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    города, обратила наше внимание на различные элементы архитектуры, которые мы сами, скорее всего, и не заметили бы, и пояснила их предназначение. По пути мы сделали остановку в отличном bacaro, где Алиса помогла нам с выбором cicchetti и порекомендовала два местных вида spritz. В общем, получили массу впечатлений, сделали кучу фотографий, и остались очень довольны. Спасибо Алисе!

  • Н
    Надежда
    8 июля 2024
    Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
    Огромное спасибо Анжеле за прекрасную экскурсию по островам Венеции! Обязательно вернемся🥰
  • Т
    Татьяна
    5 июля 2024
    Венеция на самом деле
    Алиса провела нам очень интересную экскурсию, рассказала об особенностях быта венецианцев, отвечала на все вопросы, нам и детям все очень понравилось! Алиса еще очень хорошо фотографирует, для меня это был приятный бонус)
  • О
    Ольга
    2 июля 2024
    Венеция на самом деле
    Отличный гид для детей, подростков и взрослых. Алиса небанально и весело расскажет про важные вещи, посвятит в интересные истории и даст рекомендации местного жителя. От души советую Алису, особенно для тех, кто с детьми и подростками.
  • А
    Александр
    12 мая 2024
    По крышам Венеции
    Очень необычная экскурсия. Мы посмотрели на Венецию с крыш самых высоких зданий. Панорамы шикарные, дух захватывает от этих видов на город. Анжела прекрасный рассказчик. Мы узнали много новых фактов и историй про Венецию, ее жизнь и развитие. Было очень интересно.
  • Н
    Николай
    5 ноября 2023
    По крышам Венеции
    Отличная экскурсия, секретные места и виды. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Что ещё посмотреть»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
  2. Венеция на самом деле
  3. По крышам Венеции
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Набережная
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в августе 2024
Сейчас в Венеции в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 167 до 220. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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