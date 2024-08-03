Д Дмитрий Проникнуться очарованием венецианских островов за один день Очень рекомендуем,прекрасный гид с историями не только по учебнику,но и из жизни венецианца,что особенно ценно для погружения в жизнь города

А Артур Проникнуться очарованием венецианских островов за один день Спасибо Анжела, отличная экскурсия по островам Венеции! Всё было очень профессионально организовано, Всё очень понравилось, хотим вернуться еще! Рекомендую 100% Гид - ПРОФИ. Очень душевно пообщались, в конце экскурсии было чувство, что человек не просто знакомый, а настоящий ДРУГ!

К Ксения По крышам Венеции Прекрасная экскурсия, прекрасный, профессиональный гид, мы были рады знакомству и общению с Анжелой! Вернемся еще раз в Венецию, обратимся к ней вновь!

В Вера Венеция на самом деле читать дальше города, обратила наше внимание на различные элементы архитектуры, которые мы сами, скорее всего, и не заметили бы, и пояснила их предназначение. По пути мы сделали остановку в отличном bacaro, где Алиса помогла нам с выбором cicchetti и порекомендовала два местных вида spritz. В общем, получили массу впечатлений, сделали кучу фотографий, и остались очень довольны. Спасибо Алисе! Замечательная прогулка! Алиса построила маршрут с учетом наших пожеланий, рассказала много интересных историй и из старинной, и из современной жизни

Н Надежда Проникнуться очарованием венецианских островов за один день Огромное спасибо Анжеле за прекрасную экскурсию по островам Венеции! Обязательно вернемся🥰

Т Татьяна Венеция на самом деле Алиса провела нам очень интересную экскурсию, рассказала об особенностях быта венецианцев, отвечала на все вопросы, нам и детям все очень понравилось! Алиса еще очень хорошо фотографирует, для меня это был приятный бонус)

О Ольга Венеция на самом деле Отличный гид для детей, подростков и взрослых. Алиса небанально и весело расскажет про важные вещи, посвятит в интересные истории и даст рекомендации местного жителя. От души советую Алису, особенно для тех, кто с детьми и подростками.

А Александр По крышам Венеции Очень необычная экскурсия. Мы посмотрели на Венецию с крыш самых высоких зданий. Панорамы шикарные, дух захватывает от этих видов на город. Анжела прекрасный рассказчик. Мы узнали много новых фактов и историй про Венецию, ее жизнь и развитие. Было очень интересно.