Однодневные – экскурсии в Венеции

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Венеции на русском языке, цены от €350. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
На машине
7 отзывов
8 часов
Индивидуальная
На родину Просекко: винодельня Вальдоббьядене с дегустацией и обедом
Погрузитесь в мир итальянского вина с экскурсией из Венеции. Вас ждет уникальное Просекко, традиционная кухня и захватывающие пейзажи
Начало: Piazzale Roma
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 385 за человека
4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
2 отзыва
5.5 часов
Водная прогулка
Индивидуальная экскурсия 4 в 1: жемчужины Венецианской лагуны
Погрузитесь в атмосферу волшебства и красоты, посетив четыре уникальных острова Венеции за один день
11 авг в 09:00
13 авг в 09:30
360 за всё до 6 чел.
Горная сказка в Доломитах
На машине
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Горная сказка в Доломитах: индивидуальная экскурсия
Вас ждут величественные Доломитовые Альпы, бирюзовые озера и незабываемые виды. Комфортный трансфер и увлекательные маршруты для всех сезонов
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
350 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    12 мая 2024
    На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
    Очень красивая поездка. Винотека выбрана шикарная. И все остальное, с чем познакомила Алессандра просто великолепно! Спасибо.
  • O
    Olga
    8 мая 2024
    На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
    Мы очень благодарны Алессандре за этот день! Наша дочь сказала, что это один из лучших дней в ее жизни. Путешествие
    читать дальше

    было легким и запоминающимся. Алессандра итальянка, но при этом отлично владеет русским языком. Это было прекрасное атмосферное путешествие по пригороду Венеции, которое мы совершили в день вылета из Италии. Эта экскурсия была приятным завершающим аккордом. В конце экскурсии Алессандра нас доставила прямо в аэропорт и была очень ответственна в этом. Мы обязательно вернемся! Рекомендуем!

  • I
    Irina
    19 июля 2023
    На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
    Добрый день! Сегодня у нас была экскурсия и нам очень понравилось все. И виды на виноградники и еда и пикник и рассказ о местных традициях и блюдах. Было очень легко и день пролетел незаметно. Спасибо большое 🙏 Мы обязательно вернемся 😊

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На родину Просекко: поездка на винодельню с итальянкой
  2. 4 в 1: путешествие по островам Венецианской лагуны
  3. Горная сказка в Доломитах
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Набережная
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Галерея Академии
Сколько стоит экскурсия по Венеции в августе 2024
Сейчас в Венеции в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 385. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 10 ⭐ отзывов, цены от €350. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам