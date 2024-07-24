Популярные экскурсии

Найдено 6 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Венеции на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
Пешая
10 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15.00, 17.30
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
45 за человека
Первое знакомство с Венецией: обзорная экскурсия с посещением Дворца Дожей
Пешая
3 отзыва
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Первое знакомство с Венецией: обзорная экскурсия с посещением Дворца Дожей
Начало: San Giacometto
Расписание: вт., чт., сб. в 09:30
6 авг в 09:30
8 авг в 09:30
75 за человека
«Стеклянный остров» Мурано: ежедневная морская экскурсия
Пешая
1 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
«Стеклянный остров» Мурано: ежедневная морская экскурсия
Начало: Riva degli Schiavoni, Venezia
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
65 за человека
В гости к венецианским дворянам: посещение особняка 15го века
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В гости к венецианским дворянам: посещение особняка 15го века
Начало: По договоренности
Завтра в 11:00
6 авг в 09:00
250 за всё до 10 чел.
В Венецию без путевки: индивидуальное планирование путешествия под вас
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В Венецию без путевки: индивидуальное планирование путешествия под вас
Начало: Онлайн
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
150 за всё до 10 чел.
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
На поезде
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
Начало: Аэропорт Marco Polo, ж/д вокзал, отель
Завтра в 12:00
19 авг в 14:00
75 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Anna
    24 июля 2024
    Первое знакомство с Венецией: обзорная экскурсия с посещением Дворца Дожей
    Нам понравилось все. Екатерина подробно и интересно рассказала очень интересные факты про историю Венеции, про разных деталях в жизни венецианцов. Мы очень благодарны ей, за великолепный день и посоветуем всем при возможности пользоваться услугами Екатерины и вообще услугами Спутник. СПАСИБО!!!
  • С
    Светлана
    23 июля 2024
    Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
    Здравствуйте, вчера мы с большим удовольствием побывали на экскурсии по Венеции. Нашим экскурсоводом была Ирина. Она замечательно рассказала нам историю
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    города, провела нас по очень интересному маршруту. День был жаркий, но Ирина приложила максимум усилий, чтобы мы не устали и слушали её увлекательные истории в тенёчке))) Большое спасибо за оперативность, экскурсию мы заказали в тот же день, также было удобно оплатить экскурсию на месте без предоплаты

  • В
    Валерия
    21 июля 2024
    Первое знакомство с Венецией: обзорная экскурсия с посещением Дворца Дожей
    Очень понравилась экскурсия и гид Светлана. Интересно рассказывала, время пролетело незаметно и очень познавательно. Рекомендую.
  • В
    Валерия
    21 июля 2024
    Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
    Понравилась экскурсия гида Полины. Было интересно! Рекомендую
  • В
    Валерия
    9 июля 2024
    Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
    Очень понравилась экскурсия по Венеции с гидом Ириной. Очень интересно, непринужденно и доступно все рассказывала, прошли по великолепному городу с
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    легкостью и удовольствием. Показала интересные места и дала ценные советы. Однозначно рекомендую гида. С удовольствием воспользуюсь ее услугой в следующий приезд

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
  2. Первое знакомство с Венецией: обзорная экскурсия с посещением Дворца Дожей
  3. «Стеклянный остров» Мурано: ежедневная морская экскурсия
  4. В гости к венецианским дворянам: посещение особняка 15го века
  5. В Венецию без путевки: индивидуальное планирование путешествия под вас
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Набережная
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в августе 2024
Сейчас в Венеции в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 45 до 250. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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