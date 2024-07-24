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города, провела нас по очень интересному маршруту. День был жаркий, но Ирина приложила максимум усилий, чтобы мы не устали и слушали её увлекательные истории в тенёчке))) Большое спасибо за оперативность, экскурсию мы заказали в тот же день, также было удобно оплатить экскурсию на месте без предоплаты