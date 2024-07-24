2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Утренняя групповая экскурсия «Все тайны и загадки Венеции»
Начало: Fondamenta Santa Lucia, 23, Venezia
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15.00, 17.30
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
€45 за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Первое знакомство с Венецией: обзорная экскурсия с посещением Дворца Дожей
Начало: San Giacometto
Расписание: вт., чт., сб. в 09:30
6 авг в 09:30
8 авг в 09:30
€75 за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
«Стеклянный остров» Мурано: ежедневная морская экскурсия
Начало: Riva degli Schiavoni, Venezia
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
€65 за человека
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
В гости к венецианским дворянам: посещение особняка 15го века
Начало: По договоренности
Завтра в 11:00
6 авг в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€150 за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в Венеции: из аэропорта или с ж/д вокзала
Начало: Аэропорт Marco Polo, ж/д вокзал, отель
Завтра в 12:00
19 авг в 14:00
€75 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAnna24 июля 2024Нам понравилось все. Екатерина подробно и интересно рассказала очень интересные факты про историю Венеции, про разных деталях в жизни венецианцов. Мы очень благодарны ей, за великолепный день и посоветуем всем при возможности пользоваться услугами Екатерины и вообще услугами Спутник. СПАСИБО!!!
- ССветлана23 июля 2024Здравствуйте, вчера мы с большим удовольствием побывали на экскурсии по Венеции. Нашим экскурсоводом была Ирина. Она замечательно рассказала нам историю
- ВВалерия21 июля 2024Очень понравилась экскурсия и гид Светлана. Интересно рассказывала, время пролетело незаметно и очень познавательно. Рекомендую.
- ВВалерия21 июля 2024Понравилась экскурсия гида Полины. Было интересно! Рекомендую
- ВВалерия9 июля 2024Очень понравилась экскурсия по Венеции с гидом Ириной. Очень интересно, непринужденно и доступно все рассказывала, прошли по великолепному городу с
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Популярные экскурсии»
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