Все – экскурсии в Венеции

Найдено 5 экскурсий в категории «Все» в Венеции на русском языке, цены от €110. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
30 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
329 за всё до 8 чел.
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Пешая
57 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, посетив её знаменитые острова. Откройте для себя мир стекла, кружева и истории
Начало: В холле вашего отеля в Венеции
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
220 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Венеции
Пешая
65 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Венеции: мост Риальто, мост вздохов, Арсенал
Сан Марко, Дворец Дожей, Большой канал, мост Риальто и мост вздохов ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Венеции. Удобная обувь и фотоаппарат обязательны
Начало: В Венеции, у вокзала
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
200 за всё до 4 чел.
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
Пешая
226 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
6 авг в 09:30
7 авг в 15:30
170 за всё до 10 чел.
Ciao, Венеция, встречай нас
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ciao, Венеция, встречай нас
Провести время с удовольствием, без усталости от «забега по достопримечательностям»
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 14:30
6 авг в 09:00
110 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Даниэль
    30 июля 2024
    Ciao, Венеция, встречай нас
    Юлия - замечательный гид, великолепная и любящая свою работу. И что самое важное, она делает все понятным и показывает в
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    положительном свете! Мы приехали в Венецию всего на несколько часов, и Юлия помогла нам увидеть и узнать как можно больше. Без неё мы бы никогда не увидели город в его истинном свете и не влюбились бы в него так, как влюбились! Всем, кто сомневается и раздумывает, скажу одно: с Юлией нет места сомнениям – она потрясающий гид!

  • Е
    Елена
    30 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Венеции
    Экскурсия прошла отлично!
  • А
    Артур
    27 июля 2024
    Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
    Спасибо Марко, отличная экскурсия по Дворцу дожей! Всё было очень профессионально организовано, нам Всё очень понравилось, хотим вернуться еще! Рекомендую 100% Гид - ПРОФИ, тем более коренной венецианец!
  • А
    Артур
    27 июля 2024
    Курьёзы, легенды и мифы Венеции
    Спасибо Алла, отличная экскурсия по Милану! Всё было очень профессионально организовано, Всё очень понравилось, хотим вернуться еще! Рекомендую 100% Гид - ПРОФИ
  • К
    Константин
    24 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Венеции
    Мы первый раз побывали в Венеции и на нас она произвела неизгладимые впечатления. Мы побывали на фабрики стекла и съездили
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    на остров Бурано. Также побывали на площади С. Марко. Гид очень профессионально рассказывал о достопримечательностях города. Сходим и в музей Наполеона,посетили дворец Доджей и очень понравилась экскурсия в церкви С Марко. Экскурсовод провел экскурсию увлекательно и впечетляюще. Всем рекомендуем одного гида.

    Мы первый раз побывали в Венеции и на нас она произвела неизгладимые впечатления. Мы побывали наМы первый раз побывали в Венеции и на нас она произвела неизгладимые впечатления. Мы побывали наМы первый раз побывали в Венеции и на нас она произвела неизгладимые впечатления. Мы побывали наМы первый раз побывали в Венеции и на нас она произвела неизгладимые впечатления. Мы побывали наМы первый раз побывали в Венеции и на нас она произвела неизгладимые впечатления. Мы побывали наМы первый раз побывали в Венеции и на нас она произвела неизгладимые впечатления. Мы побывали наМы первый раз побывали в Венеции и на нас она произвела неизгладимые впечатления. Мы побывали наМы первый раз побывали в Венеции и на нас она произвела неизгладимые впечатления. Мы побывали на
  • Е
    Елена
    23 июля 2024
    Обзорная экскурсия по Венеции
    Очень интересная и полноценная экскурсия, настолько все понравилось, что продлили на еще одну. Очень рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    22 июля 2024
    Курьёзы, легенды и мифы Венеции
    Сегодня впервые побывали в Венеции. Встречи с гидом ожидали с трепетом, потому что такой красоты город должен оставаться в памяти
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    со всеми деталями, коммуникациями, эмоциями и впечатлениями. Алла, как гид, великолепна! Увлекала своим рассказом о сказанном городе и нас с супругом и нашу 15 летнюю дочь. Химия случилась- хотим вернуться сюда ещё, т к сейчас удалось за весь день только обойти центр города и забраться на башню Св. Марка для того чтобы познакомиться с обзорной панорамы; посетить Базилику Св Марка. Рекомендуем всей семьей и саму экскурсию и безусловно гида, как профессионала и просто замечательного человека- Аллу! Всем прекрасного знакомства и познания этого великого ни на что не похожего города. Уверена, Венеция раскрывается для каждого из нас со своей стороны, при этом, равнодушных точно нет и вряд ли будет. 🎉✊💯

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  • Д
    Даниэль
    16 июля 2024
    Курьёзы, легенды и мифы Венеции
    Всё понравилось, большое спасибо!
  • О
    Оля
    12 апреля 2024
    Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
    Однозначно рекомендуем! Мы несколько раз уже были в Венеции, но именно Марко удалось очень чётко разложить историю и устройство этого удивительного города! Увлекательно рассказывает, время бежит незаметно.
    Однозначно рекомендуем!Однозначно рекомендуем!Однозначно рекомендуем!
  • И
    Илья
    7 апреля 2024
    Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
    Марко знает за Венецию, очень хороший русский язык, знание предмета. Очень понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Венеции
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Дворец дожей и музеи площади Сан-Марко
  2. Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
  3. Обзорная экскурсия по Венеции
  4. Курьёзы, легенды и мифы Венеции
  5. Ciao, Венеция, встречай нас
Какие места ещё посмотреть в Венеции
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Сан-Марко
  3. Дворец Дожей
  4. Мост Риальто
  5. Мост Вздохов
  6. Гранд-канал
  7. Набережная
  8. Остров Мурано
  9. Рынок Риальто
  10. Остров Бурано
Сколько стоит экскурсия по Венеции в августе 2024
Сейчас в Венеции в категории "Все" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 110 до 329. Туристы уже оставили гидам 379 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Венеции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Все», 379 ⭐ отзывов, цены от €110. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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