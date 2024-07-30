3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия: Дворец дожей и музеи Венеции
Исследуйте сокровища Венеции: от готической архитектуры Дворца дожей до величия музеев площади Сан-Марко
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
€329 за всё до 8 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Проникнуться очарованием венецианских островов за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Венеции, посетив её знаменитые острова. Откройте для себя мир стекла, кружева и истории
Начало: В холле вашего отеля в Венеции
6 авг в 09:00
8 авг в 09:00
€220 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Венеции: мост Риальто, мост вздохов, Арсенал
Сан Марко, Дворец Дожей, Большой канал, мост Риальто и мост вздохов ждут вас на этой увлекательной экскурсии по Венеции. Удобная обувь и фотоаппарат обязательны
Начало: В Венеции, у вокзала
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
6 авг в 09:30
7 авг в 15:30
€170 за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Ciao, Венеция, встречай нас
Провести время с удовольствием, без усталости от «забега по достопримечательностям»
Начало: По месту вашего проживания
Сегодня в 14:30
6 авг в 09:00
€110 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДаниэль30 июля 2024Юлия - замечательный гид, великолепная и любящая свою работу. И что самое важное, она делает все понятным и показывает в
- ЕЕлена30 июля 2024Экскурсия прошла отлично!
- ААртур27 июля 2024Спасибо Марко, отличная экскурсия по Дворцу дожей! Всё было очень профессионально организовано, нам Всё очень понравилось, хотим вернуться еще! Рекомендую 100% Гид - ПРОФИ, тем более коренной венецианец!
- ААртур27 июля 2024Спасибо Алла, отличная экскурсия по Милану! Всё было очень профессионально организовано, Всё очень понравилось, хотим вернуться еще! Рекомендую 100% Гид - ПРОФИ
- ККонстантин24 июля 2024Мы первый раз побывали в Венеции и на нас она произвела неизгладимые впечатления. Мы побывали на фабрики стекла и съездили
- ЕЕлена23 июля 2024Очень интересная и полноценная экскурсия, настолько все понравилось, что продлили на еще одну. Очень рекомендуем!
- ННаталья22 июля 2024Сегодня впервые побывали в Венеции. Встречи с гидом ожидали с трепетом, потому что такой красоты город должен оставаться в памяти
- ДДаниэль16 июля 2024Всё понравилось, большое спасибо!
- ООля12 апреля 2024Однозначно рекомендуем! Мы несколько раз уже были в Венеции, но именно Марко удалось очень чётко разложить историю и устройство этого удивительного города! Увлекательно рассказывает, время бежит незаметно.
- ИИлья7 апреля 2024Марко знает за Венецию, очень хороший русский язык, знание предмета. Очень понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Венеции в категории «Все»
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