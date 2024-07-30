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со всеми деталями, коммуникациями, эмоциями и впечатлениями. Алла, как гид, великолепна! Увлекала своим рассказом о сказанном городе и нас с супругом и нашу 15 летнюю дочь. Химия случилась- хотим вернуться сюда ещё, т к сейчас удалось за весь день только обойти центр города и забраться на башню Св. Марка для того чтобы познакомиться с обзорной панорамы; посетить Базилику Св Марка. Рекомендуем всей семьей и саму экскурсию и безусловно гида, как профессионала и просто замечательного человека- Аллу! Всем прекрасного знакомства и познания этого великого ни на что не похожего города. Уверена, Венеция раскрывается для каждого из нас со своей стороны, при этом, равнодушных точно нет и вряд ли будет. 🎉✊💯