Кристина К. проводит ещё 4 экскурсии

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Бесплатная онлайн-экскурсия «Венеция без толп»

Кристина К.
Кристина К. – Гид из Венеции
Эта экскурсия ⛳ бесплатна для вас.

Посетив её вы узнаете, что из себя представляют и как проходят онлайн-экскурсии.

Гид будет в прямом эфире с места событий, а вы —дома, перед компьютером или телефоном.

Для того, чтобы принять участие вам нужно оформить билет 🎫 и перейти по ссылке, которая придет вам на почту за 15 минут до начала экскурсии 🧭.
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  • 👥Групповая
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 0.4166 час
  • 👫 Группа не более 200 человек
  • Онлайн-экскурсия
Бесплатная онлайн-экскурсия «Венеция без толп»
Бесплатная онлайн-экскурсия «Венеция без толп»
Наша экскурсия ⛳ начнется у архитектурного комплекса Сан Джованни и Паоло, одного из самых больших соборов в Венеции. Потом вдоль канала Дей Мендиканти выходем в северную лагуну с панорамным видом. Следующая остановка — готический собор Сан-Дзаниполо XIV-го века, который считается Пантеоном, Венеции. Там похоронены более 50 важных персонажей и дожей. По пути посмотрим старую верфь, где когда-то строили гондолы. Также во время экскурсии 🧭 узнаем, какие лодки и катера используют венецианцы, от частных лодок до моторных. Важно знатьГид ведет экскурсию в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь. Для того, чтобы участвовать в экскурсии, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон. Экскурсия проходит в онлайн-платформе YouTube. Пожалуйста, установите программу на телефон или компьютер заранее, чтобы не пропустить начало экскурсии. Ссылка на программу придет вам сразу после бронирования. Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ. На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой. Тайминг экскурсии: 1 часть продолжительностью примерно 1 час 20 минут. Время начала — Московское.
Что входит
  • Услуги гида экскурсовода
Что не входит
    Начало и место завершения
    🚩 Экскурсия проходит онлайн
    Бесплатная онлайн-экскурсия «Венеция без толп»
    Бесплатная онлайн-экскурсия «Венеция без толп»
    Бесплатная онлайн-экскурсия «Венеция без толп»
    Бесплатная онлайн-экскурсия «Венеция без толп»
    Бесплатная онлайн-экскурсия «Венеция без толп»

    Выберите дату начала онлайн-встречи

    • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 200 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Кристина К.
    Кристина К.
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