Кристина К. проводит ещё 4 экскурсии

Наша экскурсия ⛳ начнется у архитектурного комплекса Сан Джованни и Паоло, одного из самых больших соборов в Венеции. Потом вдоль канала Дей Мендиканти выходем в северную лагуну с панорамным видом. Следующая остановка — готический собор Сан-Дзаниполо XIV-го века, который считается Пантеоном, Венеции. Там похоронены более 50 важных персонажей и дожей. По пути посмотрим старую верфь, где когда-то строили гондолы. Также во время экскурсии 🧭 узнаем, какие лодки и катера используют венецианцы, от частных лодок до моторных. Важно знатьГид ведет экскурсию в прямом эфире. Он ходит по городу с камерой и показывает достопримечательности 🏛️, о которых идет речь. Для того, чтобы участвовать в экскурсии, вам не нужно никакого дополнительного оборудования. Только ваш компьютер или смартфон. Экскурсия проходит в онлайн-платформе YouTube. Пожалуйста, установите программу на телефон или компьютер заранее, чтобы не пропустить начало экскурсии. Ссылка на программу придет вам сразу после бронирования. Ссылка на трансляцию придет вам на электронную почту при бронировании экскурсии. Пожалуйста, при бронировании указывайте электронную почту, к которой вы имеете доступ. На экскурсии вы можете отвечать на вопросы гида в чате и просто общаться друг с другом. Без ваших ответов онлайн-экскурсия не получится живой. Тайминг экскурсии: 1 часть продолжительностью примерно 1 час 20 минут. Время начала — Московское.