Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Ни одно посещение Венеции не будет полным без посещения Дворца Дожей. Экстерьер намекает на его красоту, а внутри - с золотой лестницей, триумфальными арками и стенами с фресками - вы почувствуете его великолепие.
Ответы на вопросы
Что входит
Доступ во Дворец дожей
Доступ на первый этаж Музея Коррер
Доступ в Археологический музей
Доступ в Национальную библиотеку Марчиана
Что не входит
Экскурсия с гидом
Аудиогид
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.