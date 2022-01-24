Дворец дожей: Быстрый путь

Испытайте великолепие Венецианской республики

4.8
1624 отзыва
В группе
Дворец дожей: Быстрый путь
Дворец дожей: Быстрый путь
Дворец дожей: Быстрый путь
Дворец дожей: Быстрый путь
Дворец дожей: Быстрый путь
Дворец дожей: Быстрый путь
Дворец дожей: Быстрый путь
Дворец дожей: Быстрый путь
Дворец дожей: Быстрый путь
Дворец дожей: Быстрый путь
Дворец дожей: Быстрый путь
Дворец дожей: Быстрый путь
Дворец дожей: Быстрый путь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Ни одно посещение Венеции не будет полным без посещения Дворца Дожей. Экстерьер намекает на его красоту, а внутри - с золотой лестницей, триумфальными арками и стенами с фресками - вы почувствуете его великолепие.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Доступ во Дворец дожей
  • Доступ на первый этаж Музея Коррер
  • Доступ в Археологический музей
  • Доступ в Национальную библиотеку Марчиана
Что не входит
  • Экскурсия с гидом
  • Аудиогид
Когда начало
Вы сами выбираете дату и время при бронировании
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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