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Дворец Дожей или Собор Святого Маркa без очередей

4.7
3 отзыва
Cristina К.
Cristina К. – Гид из Венеции
Венеция – город 🏙️ тысячи каналов, гондол, романтики и загадки.

Богатая итальянская культура подарила нам, потомкам, множество достопримечательностей 🏛️, которые сохранились до наших дней практически не тронутые временем.

Одни из них – Дворец Дожей и Собор Святого Марка, стоящие на одноименной площади.

Мы предлагаем вам прогуляться 👣 и посмотреть на эти величественные здания без очередей и спешки, а наш гид подробно расскажет вам все об их истории 📖 и ответит на все ваши вопросы.
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  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🎫Онлайн билеты

  • €25 за человека

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Дворец Дожей или Собор Святого Маркa без очередей
Дворец Дожей или Собор Святого Маркa без очередей

Что вы увидите

  • Дворец Дожей или / и
  • Собор Сан Марко
«Дворец дожей отражает дух старой Венеции — роскошь, изящество, великолепие и могущество. Во времена Венецианской Республики здесь была резиденция дожа — верховного правителя. Здесь же вели свои дела инквизиция и тайная полиция, в Палаццо Дукале томился один из самых известных венецианцев — Джакомо Казанова.
Собор Святого Марка всегда играл важнейшую роль в жизни Венеции. Из числа прокураторов собора обычно выбирали дожа — главу Венецианской Республики. А это значит, что государство доверяли людям, которым могли доверить этот храм. »
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Билеты Дворец Дожей (13 евро/студенты и пенсионеры от 65 лет с паспортом, 25 евро/взрослые)
  • Билеты 3 евро собор Сан Марко
Начало и место завершения
🚩 San Marco 3, 30124. Bar Al Todaro
Дворец Дожей или Собор Святого Маркa без очередей
Дворец Дожей или Собор Святого Маркa без очередей
Дворец Дожей или Собор Святого Маркa без очередей
Дворец Дожей или Собор Святого Маркa без очередей

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Cristina К.
Cristina К.
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