«Дворец дожей отражает дух старой Венеции — роскошь, изящество, великолепие и могущество. Во времена Венецианской Республики здесь была резиденция дожа — верховного правителя. Здесь же вели свои дела инквизиция и тайная полиция, в Палаццо Дукале томился один из самых известных венецианцев — Джакомо Казанова.
Собор Святого Марка всегда играл важнейшую роль в жизни Венеции. Из числа прокураторов собора обычно выбирали дожа — главу Венецианской Республики. А это значит, что государство доверяли людям, которым могли доверить этот храм. »
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Билеты Дворец Дожей (13 евро/студенты и пенсионеры от 65 лет с паспортом, 25 евро/взрослые)
Билеты 3 евро собор Сан Марко
Начало и место завершения
🚩 San Marco 3, 30124. Bar Al Todaro
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