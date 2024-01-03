Отправиться на рождественский обед на вертолёте, прокатиться на снегоходах и обновиться в SPA
Позволим себе роскошный отдых в SPA-отеле с открытым бассейном и рестораном, где подают итальянские блюда от талантливейшего шеф-повара.
Прогуляемся в городе миллионеров Кортине, восхитимся альпийским перевалом Джау, прокатимся на снегоходах по пушистым склонам и побалуем себя в элитном SPA-комплексе.
По-настоящему сказочным наше путешествие сделает рождественский обед в шале на вершине, куда мы долетим на вертолёте мимо грациозных скал!
янв
Описание
Организационные детали
В Италию необходима шенгенская виза. Помогаем её получить.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в царство снежных и изысканных Альп
Встретим вас в аэропорту и отвезём в наш роскошный отель, где проведём незабываемый отпуск. Уже сегодня вечером вы сможете посетить SPA-зону, поплавать в открытом бассейне среди снежных вершин и отведать блюда от шеф-повара на ужин.
Автоэкскурсия к озёрам, на снегоходах к горному массиву и SPA в отеле
Начать день с горячего бассейна или подольше поспать, а затем насладиться завтраком — выбирать вам.
Сегодня отправимся к визитной карточке Доломитовых Альп — необычайного цвета озёрам среди гор с серебряным отливом. Вы увидите 2 замёрзших водоёма — Брайес и озеро Мизурина. Восхититесь горным массивом Тре Чиме ди Лаваредо и панорамами со всех сторон. Желающие смогут прокатиться на коньках.
Добавим немного экстрима и ещё больше веселья в наше путешествие — пересаживаемся на снегоходы и отправляемся в снежное сафари к подножию горного массива (20 км). Готовьтесь к целому букету эмоций и ярких впечатлений!
Вечером вернёмся в отель, где вы сможете расслабиться в SPA-зоне отеля.
Лучший курорт Доломитовых Альп
Альпы славятся своим курортом и городом миллионеров Кортиной, куда мы сегодня и отправимся за роскошью, живописными видами, деликатесами и активным отдыхом. Родина первого зимнего олимпийского триумфа советской сборной встретит нас шумной и насыщенной жизнью и подарит нам большой выбор развлечений — от шопинга до ледового картинга и местных вкусных изысков. Каждый выберет занятие по душе.
Затем вместе отправимся к католической церкви на высоту 1453 метра над уровнем моря, где открывается потрясающая панорама долины. Доедем и до объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — альпийского перевала Джау.
К ужину вернёмся в отель. Открытый бассейн и SPA-зона в вашем распоряжении.
Элитный «Sky SPA» и развлечения на ваш вкус
Для вас уже готов список, чем можно заняться в Доломитовых Альпах — вам остаётся лишь выбрать, как вы хотите провести этот день.
Билет в SPA-комплекс с бассейном на крыше, саунами и комнатами тишины тоже уже куплен для вас. Туда сходить нужно обязательно! Побалуйте своё тело и насладитесь неспешным отдыхом в «Sky SPA». Здесь же есть лаундж-бар с красивым видом и салон красоты. Всё готово для вашего полного обновления!
SPA возможно оставить на вечер, а днём, при желании, отправиться гулять на лыжах по склонам или на праздничную ярмарку.
На вертолёте на рождественский обед в шале на вершине
Волшебный день настал — отправляемся на вертолёте на обед в шале на вершину горы! Посмотрим на Альпы с высоты и ещё раз восхитимся величием и красотой природы. Такое событие не забудется никогда и оставит массу эмоций!
Рождественский обед обещает быть по-настоящему сказочным — с видом на припорошенные снегом скалы. Окутанные уютом и ещё полные восторга от полёта, вы сможете попробовать местные блюда от талантливейшего шеф-повара.
Отъезд
После завтрака проводим вас в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Венеции или другой по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.