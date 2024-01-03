Эксклюзивные Доломитовые Альпы: роскошный отель, город миллионеров и активности в горах

Отправиться на рождественский обед на вертолёте, прокатиться на снегоходах и обновиться в SPA

Описание
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Ответы на вопросы
Доломитовые Альпы славятся своими изысканными курортами, необычайного цвета озёрами среди гор с серебряным отливом и уровнем сервиса.

Позволим себе роскошный отдых в SPA-отеле с открытым бассейном и рестораном, где подают итальянские блюда от талантливейшего шеф-повара.

Прогуляемся в городе миллионеров Кортине, восхитимся альпийским перевалом Джау, прокатимся на снегоходах по пушистым склонам и побалуем себя в элитном SPA-комплексе.

По-настоящему сказочным наше путешествие сделает рождественский обед в шале на вершине, куда мы долетим на вертолёте мимо грациозных скал!
Эксклюзивные Доломитовые Альпы: роскошный отель, город миллионеров и активности в горах
Эксклюзивные Доломитовые Альпы: роскошный отель, город миллионеров и активности в горах
Эксклюзивные Доломитовые Альпы: роскошный отель, город миллионеров и активности в горах
Эксклюзивные Доломитовые Альпы: роскошный отель, город миллионеров и активности в горах
Эксклюзивные Доломитовые Альпы: роскошный отель, город миллионеров и активности в горах
Эксклюзивные Доломитовые Альпы: роскошный отель, город миллионеров и активности в горах
Эксклюзивные Доломитовые Альпы: роскошный отель, город миллионеров и активности в горах
Эксклюзивные Доломитовые Альпы: роскошный отель, город миллионеров и активности в горах
Эксклюзивные Доломитовые Альпы: роскошный отель, город миллионеров и активности в горах
Эксклюзивные Доломитовые Альпы: роскошный отель, город миллионеров и активности в горах
Эксклюзивные Доломитовые Альпы: роскошный отель, город миллионеров и активности в горах
Эксклюзивные Доломитовые Альпы: роскошный отель, город миллионеров и активности в горах
Эксклюзивные Доломитовые Альпы: роскошный отель, город миллионеров и активности в горах
Эксклюзивные Доломитовые Альпы: роскошный отель, город миллионеров и активности в горах
Эксклюзивные Доломитовые Альпы: роскошный отель, город миллионеров и активности в горах
Ближайшие даты:
3
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В Италию необходима шенгенская виза. Помогаем её получить.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в царство снежных и изысканных Альп

Встретим вас в аэропорту и отвезём в наш роскошный отель, где проведём незабываемый отпуск. Уже сегодня вечером вы сможете посетить SPA-зону, поплавать в открытом бассейне среди снежных вершин и отведать блюда от шеф-повара на ужин.

Добро пожаловать в царство снежных и изысканных АльпДобро пожаловать в царство снежных и изысканных АльпДобро пожаловать в царство снежных и изысканных АльпДобро пожаловать в царство снежных и изысканных АльпДобро пожаловать в царство снежных и изысканных АльпДобро пожаловать в царство снежных и изысканных Альп
2 день

Автоэкскурсия к озёрам, на снегоходах к горному массиву и SPA в отеле

Начать день с горячего бассейна или подольше поспать, а затем насладиться завтраком — выбирать вам.

Сегодня отправимся к визитной карточке Доломитовых Альп — необычайного цвета озёрам среди гор с серебряным отливом. Вы увидите 2 замёрзших водоёма — Брайес и озеро Мизурина. Восхититесь горным массивом Тре Чиме ди Лаваредо и панорамами со всех сторон. Желающие смогут прокатиться на коньках.

Добавим немного экстрима и ещё больше веселья в наше путешествие — пересаживаемся на снегоходы и отправляемся в снежное сафари к подножию горного массива (20 км). Готовьтесь к целому букету эмоций и ярких впечатлений!

Вечером вернёмся в отель, где вы сможете расслабиться в SPA-зоне отеля.

Автоэкскурсия к озёрам, на снегоходах к горному массиву и SPA в отелеАвтоэкскурсия к озёрам, на снегоходах к горному массиву и SPA в отелеАвтоэкскурсия к озёрам, на снегоходах к горному массиву и SPA в отелеАвтоэкскурсия к озёрам, на снегоходах к горному массиву и SPA в отелеАвтоэкскурсия к озёрам, на снегоходах к горному массиву и SPA в отелеАвтоэкскурсия к озёрам, на снегоходах к горному массиву и SPA в отелеАвтоэкскурсия к озёрам, на снегоходах к горному массиву и SPA в отелеАвтоэкскурсия к озёрам, на снегоходах к горному массиву и SPA в отелеАвтоэкскурсия к озёрам, на снегоходах к горному массиву и SPA в отелеАвтоэкскурсия к озёрам, на снегоходах к горному массиву и SPA в отелеАвтоэкскурсия к озёрам, на снегоходах к горному массиву и SPA в отелеАвтоэкскурсия к озёрам, на снегоходах к горному массиву и SPA в отеле
3 день

Лучший курорт Доломитовых Альп

Альпы славятся своим курортом и городом миллионеров Кортиной, куда мы сегодня и отправимся за роскошью, живописными видами, деликатесами и активным отдыхом. Родина первого зимнего олимпийского триумфа советской сборной встретит нас шумной и насыщенной жизнью и подарит нам большой выбор развлечений — от шопинга до ледового картинга и местных вкусных изысков. Каждый выберет занятие по душе.

Затем вместе отправимся к католической церкви на высоту 1453 метра над уровнем моря, где открывается потрясающая панорама долины. Доедем и до объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — альпийского перевала Джау.

К ужину вернёмся в отель. Открытый бассейн и SPA-зона в вашем распоряжении.

Лучший курорт Доломитовых АльпЛучший курорт Доломитовых АльпЛучший курорт Доломитовых АльпЛучший курорт Доломитовых АльпЛучший курорт Доломитовых АльпЛучший курорт Доломитовых Альп
4 день

Элитный «Sky SPA» и развлечения на ваш вкус

Для вас уже готов список, чем можно заняться в Доломитовых Альпах — вам остаётся лишь выбрать, как вы хотите провести этот день.

Билет в SPA-комплекс с бассейном на крыше, саунами и комнатами тишины тоже уже куплен для вас. Туда сходить нужно обязательно! Побалуйте своё тело и насладитесь неспешным отдыхом в «Sky SPA». Здесь же есть лаундж-бар с красивым видом и салон красоты. Всё готово для вашего полного обновления!

SPA возможно оставить на вечер, а днём, при желании, отправиться гулять на лыжах по склонам или на праздничную ярмарку.

Элитный «Sky SPA» и развлечения на ваш вкусЭлитный «Sky SPA» и развлечения на ваш вкусЭлитный «Sky SPA» и развлечения на ваш вкусЭлитный «Sky SPA» и развлечения на ваш вкусЭлитный «Sky SPA» и развлечения на ваш вкусЭлитный «Sky SPA» и развлечения на ваш вкус
5 день

На вертолёте на рождественский обед в шале на вершине

Волшебный день настал — отправляемся на вертолёте на обед в шале на вершину горы! Посмотрим на Альпы с высоты и ещё раз восхитимся величием и красотой природы. Такое событие не забудется никогда и оставит массу эмоций!

Рождественский обед обещает быть по-настоящему сказочным — с видом на припорошенные снегом скалы. Окутанные уютом и ещё полные восторга от полёта, вы сможете попробовать местные блюда от талантливейшего шеф-повара.

На вертолёте на рождественский обед в шале на вершинеНа вертолёте на рождественский обед в шале на вершинеНа вертолёте на рождественский обед в шале на вершинеНа вертолёте на рождественский обед в шале на вершинеНа вертолёте на рождественский обед в шале на вершинеНа вертолёте на рождественский обед в шале на вершинеНа вертолёте на рождественский обед в шале на вершинеНа вертолёте на рождественский обед в шале на вершине
6 день

Отъезд

После завтрака проводим вас в аэропорт.

ОтъездОтъезд

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Венеции или другой по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 18% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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