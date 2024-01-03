Начать день с горячего бассейна или подольше поспать, а затем насладиться завтраком — выбирать вам.

Сегодня отправимся к визитной карточке Доломитовых Альп — необычайного цвета озёрам среди гор с серебряным отливом. Вы увидите 2 замёрзших водоёма — Брайес и озеро Мизурина. Восхититесь горным массивом Тре Чиме ди Лаваредо и панорамами со всех сторон. Желающие смогут прокатиться на коньках.

Добавим немного экстрима и ещё больше веселья в наше путешествие — пересаживаемся на снегоходы и отправляемся в снежное сафари к подножию горного массива (20 км). Готовьтесь к целому букету эмоций и ярких впечатлений!

Вечером вернёмся в отель, где вы сможете расслабиться в SPA-зоне отеля.