  1. Италия
  2. Экскурсии

Экскурсия с русским гидом из Венеции в Верону

Марина Т.
Марина Т. – Гид из Венеции
Куда поехать на один день из Венеции? Предлагаю вам отправиться в Верону – город 🏙️, уникальный по своей красоте, недаром прозванный жемчужиной Северной Италии.

Благодаря соседству античных руин и средневековой архитектуры эпохи Скалигеров, Верона заинтересует не только поклонников Шекспира, но и тех, кому интересна история 📖 Италии.
Задать вопрос
Экскурсия с русским гидом из Венеции в Верону
Экскурсия с русским гидом из Венеции в Верону

Что вы увидите

  • Замок Кастельвеккио
  • Арене ди Верона
  • Римский театр
  • Панорамные набережные
  • Красивейшие церкви и базилики
  • Дом Джульетты
  • Холм Сан Пьетра
Мы совершим увлекательную пешую прогулку 👣 по сказочно красивым улицам города, выложенным розовым мрамором, и увидим знаменитые достопримечательности 🏛️ Вероны.
Осмотрим средневековый замок 🏰 правителей Вероны Кастелвеккио и Римский театр, знаменитый амфитеатр Арена ди Верона, сфотографируемся у Джульетты, узнаем много нового и интересного о жизни города и его традициях. У Вас будет время на фотографии 📸, Вы насладитесь фирменным веронским пирожным с капучино в одной из лучших кондитерских. На красивой площади, при желании, вы выпьете бокал чудесного легкого вина и отведаете вкусное мороженое. Вы сможете увидеть Верону со смотровой площадки на холме Сан Пьетро.
Если у Вас будет машина, мы поднимемся дорогами пилигримов к месту паломничества к Деве Марии Лурдской и с высоты посмотрим на незабываемую панораму Вероны.
После экскурсии 🧭 вы сможете вкусно пообедать в типичном ресторане. Подскажу и покажу вам несколько мест, где можно отведать местную кухню 🥧 или прекрасную пиццу.
После обеда- время на шоппинг или… и возвращение в Венецию.
Что входит
  • Увлекательный рассказ сертифицированного гида-историка на протяжении всей экскурсии
  • На маршруте будет множество остановок, где вы сможете пройтись и сфотографироваться
  • В любой части вашей пешей прогулки вы сможете задавать свои вопросы, на которые гид с удовольствием ответит.
Что не входит
  • Входные билеты в культурные объекты
  • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус (можно купить по дороге)
  • Личные расходы туриста
  • Билеты на общественный транспорт и транспортное обслуживание на время экскурсии
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Экскурсия с русским гидом из Венеции в Верону
Экскурсия с русским гидом из Венеции в Верону
Экскурсия с русским гидом из Венеции в Верону
Экскурсия с русским гидом из Венеции в Верону

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина Т.
Марина Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Марина Т. проводит ещё 5 экскурсий

Экскурсия в Собор Сан Марко в Венеции с гидом-историком
145
2 часа
Экскурсия в Собор Сан Марко в Венеции с гидом-историком
Второй день в Венеции — Тинторетто и Гранде Скуола ди Сан Рокко
150
2 часа
Второй день в Венеции — Тинторетто и Гранде Скуола ди Сан Рокко
Великий Гранд канал: русские экскурсии по Венеции
73
1 час
Великий Гранд канал: русские экскурсии по Венеции
От кружевниц до стеклодувов: экскурсия по островам Венеции
250
0 часов
От кружевниц до стеклодувов: экскурсия по островам Венеции
Замечательная Венеция. Экскурсия с гидом-историком
190
3 часа
Замечательная Венеция. Экскурсия с гидом-историком

Еще несколько необычных экскурсий в Венеции

Вся Венеция за 2 часа
20
2 часа
Вся Венеция за 2 часа
311 отзывов
Ежедневная прогулка по Венеции
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Венеции
268 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Бесплатная онлайн-экскурсия «Венеция без толп»
0
0.4166 час
Бесплатная онлайн-экскурсия «Венеция без толп»
163 отзыва
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
158
2.5 часа
Курьёзы, легенды и мифы Венеции
162 отзыва
Обзорная экскурсия: не исторические события и даты, а необычные и захватывающие городские рассказы
Живая Венеция
От 169
2.5 часа
Живая Венеция
129 отзывов
Легкая, творческая и душевная прогулка по Венеции в компании оперного певца
Первый день в Венеции
150
2.5 часа
Первый день в Венеции
96 отзывов
Увидеть главные места города и узнать их тайны