Мы совершим увлекательную пешую прогулку 👣 по сказочно красивым улицам города, выложенным розовым мрамором, и увидим знаменитые достопримечательности 🏛️ Вероны.

Осмотрим средневековый замок 🏰 правителей Вероны Кастелвеккио и Римский театр, знаменитый амфитеатр Арена ди Верона, сфотографируемся у Джульетты, узнаем много нового и интересного о жизни города и его традициях. У Вас будет время на фотографии 📸, Вы насладитесь фирменным веронским пирожным с капучино в одной из лучших кондитерских. На красивой площади, при желании, вы выпьете бокал чудесного легкого вина и отведаете вкусное мороженое. Вы сможете увидеть Верону со смотровой площадки на холме Сан Пьетро.

Если у Вас будет машина, мы поднимемся дорогами пилигримов к месту паломничества к Деве Марии Лурдской и с высоты посмотрим на незабываемую панораму Вероны.

После экскурсии 🧭 вы сможете вкусно пообедать в типичном ресторане. Подскажу и покажу вам несколько мест, где можно отведать местную кухню 🥧 или прекрасную пиццу.

После обеда- время на шоппинг или… и возвращение в Венецию.