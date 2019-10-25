Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Совершите захватывающую прогулку на гондоле по Гранд-каналу в сопровождении живой музыки
Насладитесь посадкой без очереди на вашу собственную гондолу
Оцените каналы Венеции и прослушайте комментарии на 1 из 9 доступных языков
Этот тур проходит в небольшой группе, чтобы вы получили максимум впечатлений от аутентичной венецианской забавы.
Совершите незабываемую прогулку на гондоле под музыку и популярные песни в исполнении итальянских певцов. Окунитесь в прошлое, путешествуя по венецианским каналам. Полюбуйтесь на театр Ла-Фениче, музей Коллекция Пегги Гуггенхайм и собор Санта-Мария-делла-Салюте с необычного ракурса. Проплывите под небольшими мостами и погрузитесь в захватывающую атмосферу Гранд-канала, слушая живую музыку в исполнении профессиональных музыкантов и вокалистов. Ко всему прочему, вы не будете стоять в очереди к собственной гондоле и сможете оценить преимущество быстрой посадки.
Скачайте эксклюзивное мобильное приложение или прочтите брошюру, доступную на 9 разных языках, с полным объяснением чудесного маршрута и информацией о каждой достопримечательности.
Ответы на вопросы
Что входит
30-минутная поездка на гондоле в группе
Проход без очереди
Живая музыка и певцы
Доступные для загрузки через мобильное приложение комментарии
Что не входит
Трансфер от отеля
Наушники
Аудиоустройства
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 6 человек.
Не допускаются
Курение
Важная информация
Тур не полностью приспособлен для людей в инвалидных колясках или участников с ограниченными физическими возможностями
Тур не проходит в очень плохую погоду
В этом случае тур перенесут или оформят возврат средств
Это групповой, а не частный тур (в небольшой группе). Возможно, вам придется разделить гондолу вместе с другими путешественниками
В каждой гондоле может разместиться до 6 человек
Места в гондоле распределит гондольер в соответствии с весом участников
После бронирования вы получите в электронном письме QR-код и инструкцию по активации мобильного приложения
Пожалуйста, загрузите приложение до начала тура
Певец и музыкант будут плыть на гондоле в середине ряда, чтобы все участники могли слышать музыку. Музыканты не будут присутствовать на каждой гондоле
Мобильное приложение включает в себя подробную карту города, которую можно использовать, чтобы найти место встречи для отправления гондолы
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 70 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
A
Andrew
25 окт 2019
(Великобритания)
Было 4 гондолы, но только 1 с певцом. Они редко были в ряд (из-за узости каналов), так что с певцом в гондоле 2 люди в гондоле 4 едва могли видеть или слышать певца. Хорошая идея, но на практике не получается
А
Аноним
21 окт 2019
(Италия)
It was not bad. But the price is to high, because it can be even 6 persons in one gondole. But for the same amount you can be in the Gondole with your pair or with your company. And the singer is in the first Gondole. For me it’s better to go to Gondole service and take it for 2 persons and just enjoy.
I
Isabella
11 окт 2019
(Великобритания)
Это не был качественный опыт, когда гондольер проводил большую часть своего времени на своем телефоне, совершенно не заинтересованный, не было никаких комментариев - даже честной улыбки. Он чуть не встал на меня, пытаясь сойти с гондолы, когда мы закончили. Никакой музыки, кроме гондолы позади нас, и мы обогнули мрачный заводь, а затем вернулись к Большому каналу. Мы видели гораздо больше лучших поездок, пока мы были
P
Patrick
19 авг 2019
(Гонконг)
Нам очень повезло иметь всю гондолу для себя (нас двоих) и певца с аккордеонистом на нашей лодке. На другой лодке было 4 девочки. Музыка была впечатляющей, и путешествие было действительно расслабляющим (в отличие от тех, что мы видели возле площади Святого Марка - с кучей лодок, соприкасающихся друг с другом). Единственная проблема была в том, что девушка, которая подобрала нас, появилась только вовремя (так что вы не найдете ее или какого-либо знака, говорящего вам, что это правильное место, если вы приедете рано)
Y
Yamileth
27 фев 2020
(Панама)
Оригинал (es)
Незабываемые впечатления, эффектная певица и прекрасный гондольер !!!
Mohamed
19 янв 2020
(ОАЭ)
Оригинал (en)
Отличная езда
a
anne
30 дек 2019
(Франция)
Оригинал (fr)
Null Певец за 6 гондол .... на самом деле это гондольная группа ...
Claire
23 дек 2019
(Франция)
Оригинал (fr)
добрый прием
琢磨
26 окт 2019
(Япония)
Оригинал (ja)
отлично отлично
S
Sabine
17 окт 2019
(Германия)
Оригинал (de)
Нас забрали вовремя в согласованном месте, и это была отличная поездка. Певец был аутентичен и пел классику ... Volare ... 30 минут пролетели незаметно.
M
MARIA DEL ROCIO
11 окт 2019
(Перу)
Оригинал (es)
Деятельность как таковая очень хорошая. График и состояние певца и музыканта в гондоле соблюдены. Однако прежде, чем подошла наша очередь сесть на борт, произошел инцидент, который сильно напугал группу туристов, которых мы ждали. У одного из гондольеров компании Santa María del Giglio, нашего туроператора, случился ужасный всплеск, и он начал выкрикивать ругательства и бросать вещи в одну из гондол - действительно шокирующая тема. Они должны привлечь ваше внимание и избегать подобных действий!
Lloyd
8 окт 2019
(ЮАР)
Оригинал (en)
все в туре, от бронирования до подачи заявки, было легким, и все сотрудники были очень дружелюбны, и мы организовали
А
Аноним
29 сен 2019
(Франция)
Оригинал (fr)
Это мероприятие было очень приятным, потому что нам очень повезло с певцом и гитаристом в нашей гондоле, что непросто, когда вы отстаете на несколько гондол и не участвуете в шоу таким же образом. Это остается приятным занятием.
S
Santiago
25 сен 2019
Оригинал (es)
Отличный сервис, очень хорошее внимание и добро пожаловать. Прогулка была очень красивой.
А
Аноним
24 сен 2019
(Япония)
Оригинал (ja)
Был конец сентября, но одежда будет сильно меняться в зависимости от погоды. В пасмурную погоду и дождь мне следовало взять кожаную куртку. Мне понравилось гулять с моим веселым дедушкой! !! Это произошло в кратчайшие сроки.
Ещё 55 отзывов
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