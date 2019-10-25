Этот тур проходит в небольшой группе, чтобы вы получили максимум впечатлений от аутентичной венецианской забавы.

Совершите незабываемую прогулку на гондоле под музыку и популярные песни в исполнении итальянских певцов. Окунитесь в прошлое, путешествуя по венецианским каналам. Полюбуйтесь на театр Ла-Фениче, музей Коллекция Пегги Гуггенхайм и собор Санта-Мария-делла-Салюте с необычного ракурса. Проплывите под небольшими мостами и погрузитесь в захватывающую атмосферу Гранд-канала, слушая живую музыку в исполнении профессиональных музыкантов и вокалистов. Ко всему прочему, вы не будете стоять в очереди к собственной гондоле и сможете оценить преимущество быстрой посадки.

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