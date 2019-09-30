3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Водная прогулка 👣 — самая венецианская

Мы возьмем курс на остров 🏝️ Бурано, но по пути проплывем по местам, которые не увидеть без катера, и полюбуемся силуэтом красавицы Венеции. Я покажу вам, где «прячутся» венецианцы, и поделюсь наблюдениями о местной жизни. Точный маршрут зависит от места нашей встречи, поэтому острова, которые вы увидите, могут отличаться: родина стеклянного искусства Мурано, тихий Торчелло, курортный Лидо, «огород» Венеции Сант-Эразмо, Чертоза, Сан Джорджио и другие.

Очарование яркого Бурано

Этот остров 🏝️ Венецианской лагуны покоряет буйством красок! Проплывая и прогуливаясь мимо домиков всех мыслимых цветов, вы почувствуете себя в игрушечном мире. Я открою истории 📖, объясняющие происхождение окраски Бурано, и расскажу о его прославленных кружевах. А еще вы найдете местные сладости и почти Пизанскую башню, сделаете идеальные кадры и — надеюсь, нам повезет — встретите волшебный закат.

🛥 Несколько слов о нашей лодке ⚓

спущена на воду в 2018 году, используется с 2019

лодка с открытым верхом

максимальная скорость до 50 км/ч

максимум 6 пассажиров (одно место зарезервировано для водителя) — 3 места на диване сзади, 1 место на центральном диване с водителем, большой диван спереди (можно лежать) — ограничение 4 человека для вашего комфорта

лицензия на перевозку туристов и передвижение по венецианской лагуне, включая акваторию перед площадью Сан-Марко

музыка (4 колонки, 600w, подключение по bluetooth) и usb для зарядки телефона

спасательные жилеты и другое необходимое оборудование для безопасности

стол и тент от солнца по запросу

Организационные детали