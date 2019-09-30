3 отзыва оставили туристы

Идеальный взгляд на Венецию: город и острова лагуны на катере

Панорамы с открыток, нетуристические места и радужные домики Бурано

5
3 отзыва
Maksim
Maksim – Гид из Венеции
Ответ на вопрос «как надо знакомиться с городом на воде» очевиден: вы полюбуетесь видами Венеции и ее лагуны на красивом комфортном катере.

Проплывете мимо Сан-Марко и поймете, что город 🏙️ не ограничивается этой площадью.

Насладитесь буйством красок острова Бурано и узнаете, как живут венецианцы.

Вы удивитесь, сколько еще открытий бережет для вас Венеция!
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 🧒Подходит для детей
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €312 за экскурсию

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Идеальный взгляд на Венецию: город и острова лагуны на катере
Идеальный взгляд на Венецию: город и острова лагуны на катере

Что вас ожидает

Водная прогулка 👣 — самая венецианская
Мы возьмем курс на остров 🏝️ Бурано, но по пути проплывем по местам, которые не увидеть без катера, и полюбуемся силуэтом красавицы Венеции. Я покажу вам, где «прячутся» венецианцы, и поделюсь наблюдениями о местной жизни. Точный маршрут зависит от места нашей встречи, поэтому острова, которые вы увидите, могут отличаться: родина стеклянного искусства Мурано, тихий Торчелло, курортный Лидо, «огород» Венеции Сант-Эразмо, Чертоза, Сан Джорджио и другие.

Очарование яркого Бурано
Этот остров 🏝️ Венецианской лагуны покоряет буйством красок! Проплывая и прогуливаясь мимо домиков всех мыслимых цветов, вы почувствуете себя в игрушечном мире. Я открою истории 📖, объясняющие происхождение окраски Бурано, и расскажу о его прославленных кружевах. А еще вы найдете местные сладости и почти Пизанскую башню, сделаете идеальные кадры и — надеюсь, нам повезет — встретите волшебный закат.

🛥 Несколько слов о нашей лодке ⚓

  • спущена на воду в 2018 году, используется с 2019
  • лодка с открытым верхом
  • максимальная скорость до 50 км/ч
  • максимум 6 пассажиров (одно место зарезервировано для водителя) — 3 места на диване сзади, 1 место на центральном диване с водителем, большой диван спереди (можно лежать) — ограничение 4 человека для вашего комфорта
  • лицензия на перевозку туристов и передвижение по венецианской лагуне, включая акваторию перед площадью Сан-Марко
  • музыка (4 колонки, 600w, подключение по bluetooth) и usb для зарядки телефона
  • спасательные жилеты и другое необходимое оборудование для безопасности
  • стол и тент от солнца по запросу

Организационные детали

  • Место посадки зависит от расположения вашего отеля, как правило, причал находится в 5-15 минутах от вас.
  • Дополнительно оплачивается бензин (наличными в конце поездки): 60€ за 1-2 человек, 80€ за 3-4 человек.
  • Важно: мы не будем плавать по внутренним каналам в историческом центре Венеции (это запрещено).
  • Рекомендую взять с собой солнцезащитное средство, головной убор и бутылочку воды.
  • После подтверждения экскурсии 🧭 мне также понадобятся некоторые ваши данные для составления контракта на аренду катера. Я вышлю форму, которую нужно будет заполнить.
Идеальный взгляд на Венецию: город и острова лагуны на катере
Идеальный взгляд на Венецию: город и острова лагуны на катере
Идеальный взгляд на Венецию: город и острова лагуны на катере
Идеальный взгляд на Венецию: город и острова лагуны на катере
Идеальный взгляд на Венецию: город и острова лагуны на катере
Идеальный взгляд на Венецию: город и острова лагуны на катере
Идеальный взгляд на Венецию: город и острова лагуны на катере
Идеальный взгляд на Венецию: город и острова лагуны на катере
Идеальный взгляд на Венецию: город и острова лагуны на катере
Идеальный взгляд на Венецию: город и острова лагуны на катере
Идеальный взгляд на Венецию: город и острова лагуны на катере

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Maksim
Maksim
Добро пожаловать, или Benvenuti! Ориентируюсь в Венеции по камням, могу ходить по городу с закрытыми глазами, иногда чувствую, что голуби на площади Сан Марко здороваются со мной :) Меня зовут Максим, уже восьмой год я живу в Италии. Закончил университет в Венеции. Побывал в 37 странах. Работал разных сферах: от курьера до арт-директора. Сейчас я получил лицензию гида и просто люблю знакомить людей с настоящей Венецией! Считаю итальянскую кухню обязательной к дегустации, поэтому вместе с заказом экскурсии вы получите мой авторский гастро-гид по вкусным местам и небольшой авторский путеводитель с интересными местами и инструкциями, как попасть туда без очереди. Почти все фотографии в оформлении экскурсий сделаны мной. Единственный гид со своим катером! За более чем 5 лет провел более 1000 экскурсий, а это 9000+ км и 2000+ довольных туристов :) Если вам не понравится экскурсия, я готов вернуть деньги. Ваш личный путеводитель в мир Венеции, Максим.
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3 отзыва оставили туристы

30 сен 2019
Спасибо огромное! Идеально все спланировано! Максим прекрасный рассказчик. И как дополнительный бонус это помощь в ориентировании по Венеции, рекомендации по местам где можно поесть и даже помощь с вопросом как доехать в аэропорт. Смело могу рекомендовать эту интереснейшую экскурсию для всех.
15 авг 2019
Великолепная экскурсия. Огромное спасибо Максиму!
31 июл 2019
Венеция, город, который перехватывает дыхание!!! Экскурсия на катере, это лучшее завершение вечера в этом прекрасном городе! Максим отличный гид! Приветливый, улыбчивый, открытый! Увидели Венецию с другого ракурса, побывали на островах, весело и с пользой провели время! Спасибо Вам, Максим! Однозначно рекомендую экскурсию!!! Приедем в Венецию и опять поедем с ветерком на катере, под музыку с бокальчиком «просекко»!

Maksim проводит ещё 2 экскурсии

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