3 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает
Водная прогулка 👣 — самая венецианская
Мы возьмем курс на остров 🏝️ Бурано, но по пути проплывем по местам, которые не увидеть без катера, и полюбуемся силуэтом красавицы Венеции. Я покажу вам, где «прячутся» венецианцы, и поделюсь наблюдениями о местной жизни. Точный маршрут зависит от места нашей встречи, поэтому острова, которые вы увидите, могут отличаться: родина стеклянного искусства Мурано, тихий Торчелло, курортный Лидо, «огород» Венеции Сант-Эразмо, Чертоза, Сан Джорджио и другие.
Очарование яркого Бурано
Этот остров 🏝️ Венецианской лагуны покоряет буйством красок! Проплывая и прогуливаясь мимо домиков всех мыслимых цветов, вы почувствуете себя в игрушечном мире. Я открою истории 📖, объясняющие происхождение окраски Бурано, и расскажу о его прославленных кружевах. А еще вы найдете местные сладости и почти Пизанскую башню, сделаете идеальные кадры и — надеюсь, нам повезет — встретите волшебный закат.
🛥 Несколько слов о нашей лодке ⚓
- спущена на воду в 2018 году, используется с 2019
- лодка с открытым верхом
- максимальная скорость до 50 км/ч
- максимум 6 пассажиров (одно место зарезервировано для водителя) — 3 места на диване сзади, 1 место на центральном диване с водителем, большой диван спереди (можно лежать) — ограничение 4 человека для вашего комфорта
- лицензия на перевозку туристов и передвижение по венецианской лагуне, включая акваторию перед площадью Сан-Марко
- музыка (4 колонки, 600w, подключение по bluetooth) и usb для зарядки телефона
- спасательные жилеты и другое необходимое оборудование для безопасности
- стол и тент от солнца по запросу
Организационные детали
- Место посадки зависит от расположения вашего отеля, как правило, причал находится в 5-15 минутах от вас.
- Дополнительно оплачивается бензин (наличными в конце поездки): 60€ за 1-2 человек, 80€ за 3-4 человек.
- Важно: мы не будем плавать по внутренним каналам в историческом центре Венеции (это запрещено).
- Рекомендую взять с собой солнцезащитное средство, головной убор и бутылочку воды.
- После подтверждения экскурсии 🧭 мне также понадобятся некоторые ваши данные для составления контракта на аренду катера. Я вышлю форму, которую нужно будет заполнить.