Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Пройдите через легендарную Венецию и почувствуйте себя настоящим венецианцем, прогуливаясь в настоящей гондоле. Сотни лет истории плывут прямо перед вашими глазами, а опытный гондольер проведет вас по водным улицам. Это обязательно нужно посетить в La Serenissima.
Ответы на вопросы
Что входит
Общая поездка на гондоле (максимум 5 пассажиров) продолжительностью 30 минут. ВНИМАНИЕ: Цена билета указана на человека
а не на лодку. Для того чтобы сесть на лодку
необходимо предъявить входной билет на человека
Что не входит
Чаевые (по желанию)
Гид
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.