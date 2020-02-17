Ла Фениче: утренний входной билет с аудиогидом

Прогуляйтесь по Ла Фениче с аудиогидом и познакомьтесь с необычной историей этого прекрасного оперного театра

4.6
1467 отзывов
Входной билет
Прогуляйтесь по Ла Фениче с аудиогидом и познакомьтесь с необычной историей этого прекрасного оперного театра.
Ла Фениче: утренний входной билет с аудиогидом
Ла Фениче: утренний входной билет с аудиогидом
Ла Фениче: утренний входной билет с аудиогидом
Ла Фениче: утренний входной билет с аудиогидом
Ла Фениче: утренний входной билет с аудиогидом
Ла Фениче: утренний входной билет с аудиогидом
Ла Фениче: утренний входной билет с аудиогидом
Ла Фениче: утренний входной билет с аудиогидом
Ла Фениче: утренний входной билет с аудиогидом

Что вы увидите 🤩

  • San Marco, Italy
  • Театр Ла-Фениче
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Сделайте свою поездку в Венецию более запоминающейся, посетив уникальный оперный театр Ла Фениче
  2. Совершите путешествие в прошлое и познакомьтесь с историей и секретами театра
  3. Послушайте аудиогид на одном из 5 языков во время осмотра
Сделайте свой отдых в Венеции незабываемым, посетив оперный театр Ла Фениче. Даже если у вас нет времени посмотреть представление, воспользуйтесь билетом с проходом без очереди, чтобы полюбоваться невероятным передовым дизайном театра.
Выберите аудиогид на одном из 7языков, а затем узнайте секреты театра Ла Фениче. Откройте для себя историю здания от истоков до наших дней.
В Ла Фениче проходят самые важные оперные премьеры со всего мира – в совокупности здесь ставят более сотни представлений в год.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билет с проходом вне очереди в оперный театр Ла Фениче
  • Аудиогид на 7 языках
  • Комиссия за бронирование и обработку (3€)
Что не входит
  • Экскурсия с гидом
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
  • Пожалуйста, проверяйте часы работы по адресу: <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://horosho-tam.ru/go?to=https%3A%2F%2Ffestfenice.com%2Fen%2Forari">https://festfenice.com/en/orari</a>
  • Билет действителен в течение 6 месяцев после покупки
  • Пожалуйста, имейте в виду, что вам необходимо взять с собой удостоверение личности для получения аудиогида
  • Пожалуйста, имейте в виду, что часы работы могут измениться в последний момент, а в некоторые дни театр может быть закрыт из-за репетиций
Ограничения по возрасту
  • Для посетителей в возрасте 5 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
  • Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 1467 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
978
4
364
3
66
2
14
1
45
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
j
17 фев 2020
(Великобритания)
Мы добрались до театра, там была репетиция, так что мы могли только пойти в королевскую ложу и посмотреть вниз, но какой вид! Аудиогиды были очень информативными и простыми в использовании. Бальный зал не был открыт, так как была встреча, поэтому я бы порекомендовал проверить, не закрыты ли какие-либо части театра, прежде чем идти, чтобы избежать разочарования, но это не испортило наш визит в целом. Стоит посетить!
H
23 дек 2019
(США)
Я послал 2 электронных письма о месте встречи, спрашивая, какой был Феникс для места встречи, и не получил ответа. Оказывается, «Феникс» означает «фенис» по-итальянски, поэтому местом встречи был оперный театр. Также дважды написано по электронной почте о последнем времени, чтобы забрать аудиогид, чтобы иметь достаточно времени для завершения тура, и не получил ответа. Оказывается, оперный театр закрыли в 18:00, так что не было никакой причины добраться туда к 13:30 по инструкциям. Get Your Guide необходимо нанять сотрудников службы поддержки клиентов, которые понимают английский.
T
12 мар 2020
(Великобритания)
Мы посетили наш дом в воскресенье во время карнавала, поэтому везде было очень многолюдно, и найти оперный театр потребовалось больше времени, но когда мы приехали, это стоило посещения, аудитория была захватывающей дух с таким количеством золота и такой богато украшенной обстановкой, Это визит, который я бы сделал снова.

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