Сделайте свой отдых в Венеции незабываемым, посетив оперный театр Ла Фениче. Даже если у вас нет времени посмотреть представление, воспользуйтесь билетом с проходом без очереди, чтобы полюбоваться невероятным передовым дизайном театра.

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В Ла Фениче проходят самые важные оперные премьеры со всего мира – в совокупности здесь ставят более сотни представлений в год.