Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Сделайте свою поездку в Венецию более запоминающейся, посетив уникальный оперный театр Ла Фениче
Совершите путешествие в прошлое и познакомьтесь с историей и секретами театра
Послушайте аудиогид на одном из 5 языков во время осмотра
Сделайте свой отдых в Венеции незабываемым, посетив оперный театр Ла Фениче. Даже если у вас нет времени посмотреть представление, воспользуйтесь билетом с проходом без очереди, чтобы полюбоваться невероятным передовым дизайном театра.
Выберите аудиогид на одном из 7языков, а затем узнайте секреты театра Ла Фениче. Откройте для себя историю здания от истоков до наших дней.
В Ла Фениче проходят самые важные оперные премьеры со всего мира – в совокупности здесь ставят более сотни представлений в год.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет с проходом вне очереди в оперный театр Ла Фениче
Аудиогид на 7 языках
Комиссия за бронирование и обработку (3€)
Что не входит
Экскурсия с гидом
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
Пожалуйста, проверяйте часы работы по адресу: <a target="_blank" rel="nofollow" href="https://horosho-tam.ru/go?to=https%3A%2F%2Ffestfenice.com%2Fen%2Forari">https://festfenice.com/en/orari</a>
Билет действителен в течение 6 месяцев после покупки
Пожалуйста, имейте в виду, что вам необходимо взять с собой удостоверение личности для получения аудиогида
Пожалуйста, имейте в виду, что часы работы могут измениться в последний момент, а в некоторые дни театр может быть закрыт из-за репетиций
Ограничения по возрасту
Для посетителей в возрасте 5 и менее лет билет не требуется
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 1467 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
j
justine
17 фев 2020
(Великобритания)
Мы добрались до театра, там была репетиция, так что мы могли только пойти в королевскую ложу и посмотреть вниз, но какой вид! Аудиогиды были очень информативными и простыми в использовании. Бальный зал не был открыт, так как была встреча, поэтому я бы порекомендовал проверить, не закрыты ли какие-либо части театра, прежде чем идти, чтобы избежать разочарования, но это не испортило наш визит в целом. Стоит посетить!
H
Holly
23 дек 2019
(США)
Я послал 2 электронных письма о месте встречи, спрашивая, какой был Феникс для места встречи, и не получил ответа. Оказывается, «Феникс» означает «фенис» по-итальянски, поэтому местом встречи был оперный театр. Также дважды написано по электронной почте о последнем времени, чтобы забрать аудиогид, чтобы иметь достаточно времени для завершения тура, и не получил ответа. Оказывается, оперный театр закрыли в 18:00, так что не было никакой причины добраться туда к 13:30 по инструкциям. Get Your Guide необходимо нанять сотрудников службы поддержки клиентов, которые понимают английский.
T
Terry
12 мар 2020
(Великобритания)
Мы посетили наш дом в воскресенье во время карнавала, поэтому везде было очень многолюдно, и найти оперный театр потребовалось больше времени, но когда мы приехали, это стоило посещения, аудитория была захватывающей дух с таким количеством золота и такой богато украшенной обстановкой, Это визит, который я бы сделал снова.
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