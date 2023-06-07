Из шумного центра на лодочке-вапоретто вы отправитесь к тихому островку. Услышите любопытные сюжеты о бенедектинском аббатстве, изучите убранство собора, увидите полотна Тинторетто и раскроете секреты архитектора Палладио. А после насладитесь лучшим видом на город с колокольни монастыря.

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Описание

Что вас ожидает

Остров бенедиктинцев

Первые поселенцы появились на Сан-Джорджо-Маджоре ещё в эпоху Римской империи — вы услышите историю острова и посетите знаменитый монастырь. Мы объясним, когда и почему здесь появился бенедиктский орден, поговорим о жизни монахов до и после падения республики. Вы узнаете девиз аббатов и поймёте, кто устроил на месте монастыря казармы.

Соборные хроники

Собор монастыря — это доминанта острова. Мы расскажем об архитекторе Палладио и его гигантомании, о новизне некоторых решений и деталях фасада. Что такое венецианский крест и что скрывает алтарь? Кто держит земной шар, кого же убивает святой Георгий и какова была пропаганда 14-16 веков? Эти и другие истории — в программе нашей экскурсии.

Жизнь и творчество Тинторетто

В соборе находятся работы знаменитого Тинторетто. Вы узнаете настоящее имя мастера и поймёте, почему Тинторетто — художник для народа. Услышите о его гениальных детях и той боли, что он выразил на полотнах. Полюбуетесь «Тайной вечерей» и увидите последнюю картину художника, которую завершил его сын Доменико. В завершение мы поднимемся на 75-метровую колокольню, с которой открывается одна из лучших панорам Венеции: с высоты птичьего полета хорошо видна башня Сан-Марко, край Лидо и остров святой Елены.

После экскурсии вы сможете самостоятельно продолжить осмотр острова Сан-Джорджо-Маджоре.

Организационные детали