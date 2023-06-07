На остров Сан-Джорджо-Маджоре

Посетить монастырь и узнать о его архитектуре, полюбоваться работами Тинторетто и панорамой Венеции

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Из шумного центра на лодочке-вапоретто вы отправитесь к тихому островку.

Услышите любопытные сюжеты о бенедектинском аббатстве, изучите убранство собора, увидите полотна Тинторетто и раскроете секреты архитектора Палладио. А после насладитесь лучшим видом на город с колокольни монастыря.
На остров Сан-Джорджо-Маджоре
На остров Сан-Джорджо-Маджоре
На остров Сан-Джорджо-Маджоре
На остров Сан-Джорджо-Маджоре
На остров Сан-Джорджо-Маджоре
На остров Сан-Джорджо-Маджоре
На остров Сан-Джорджо-Маджоре
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Остров бенедиктинцев

Первые поселенцы появились на Сан-Джорджо-Маджоре ещё в эпоху Римской империи — вы услышите историю острова и посетите знаменитый монастырь. Мы объясним, когда и почему здесь появился бенедиктский орден, поговорим о жизни монахов до и после падения республики. Вы узнаете девиз аббатов и поймёте, кто устроил на месте монастыря казармы.

Соборные хроники

Собор монастыря — это доминанта острова. Мы расскажем об архитекторе Палладио и его гигантомании, о новизне некоторых решений и деталях фасада. Что такое венецианский крест и что скрывает алтарь? Кто держит земной шар, кого же убивает святой Георгий и какова была пропаганда 14-16 веков? Эти и другие истории — в программе нашей экскурсии.

Жизнь и творчество Тинторетто

В соборе находятся работы знаменитого Тинторетто. Вы узнаете настоящее имя мастера и поймёте, почему Тинторетто — художник для народа. Услышите о его гениальных детях и той боли, что он выразил на полотнах. Полюбуетесь «Тайной вечерей» и увидите последнюю картину художника, которую завершил его сын Доменико. В завершение мы поднимемся на 75-метровую колокольню, с которой открывается одна из лучших панорам Венеции: с высоты птичьего полета хорошо видна башня Сан-Марко, край Лидо и остров святой Елены.

После экскурсии вы сможете самостоятельно продолжить осмотр острова Сан-Джорджо-Маджоре.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
  • Отдельно оплачивается:
    — проезд на вапоретто — 10 евро с человека в одну сторону
    — билет на колокольню — 6 евро для взрослых и 4 евро для детей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у памятника Витторио Эмануэле II
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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