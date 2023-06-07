Посетить монастырь и узнать о его архитектуре, полюбоваться работами Тинторетто и панорамой Венеции
Услышите любопытные сюжеты о бенедектинском аббатстве, изучите убранство собора, увидите полотна Тинторетто и раскроете секреты архитектора Палладио. А после насладитесь лучшим видом на город с колокольни монастыря.
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Описание
Что вас ожидает
Остров бенедиктинцев
Первые поселенцы появились на Сан-Джорджо-Маджоре ещё в эпоху Римской империи — вы услышите историю острова и посетите знаменитый монастырь. Мы объясним, когда и почему здесь появился бенедиктский орден, поговорим о жизни монахов до и после падения республики. Вы узнаете девиз аббатов и поймёте, кто устроил на месте монастыря казармы.
Соборные хроники
Собор монастыря — это доминанта острова. Мы расскажем об архитекторе Палладио и его гигантомании, о новизне некоторых решений и деталях фасада. Что такое венецианский крест и что скрывает алтарь? Кто держит земной шар, кого же убивает святой Георгий и какова была пропаганда 14-16 веков? Эти и другие истории — в программе нашей экскурсии.
Жизнь и творчество Тинторетто
В соборе находятся работы знаменитого Тинторетто. Вы узнаете настоящее имя мастера и поймёте, почему Тинторетто — художник для народа. Услышите о его гениальных детях и той боли, что он выразил на полотнах. Полюбуетесь «Тайной вечерей» и увидите последнюю картину художника, которую завершил его сын Доменико. В завершение мы поднимемся на 75-метровую колокольню, с которой открывается одна из лучших панорам Венеции: с высоты птичьего полета хорошо видна башня Сан-Марко, край Лидо и остров святой Елены.
После экскурсии вы сможете самостоятельно продолжить осмотр острова Сан-Джорджо-Маджоре.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды.
- Отдельно оплачивается:
— проезд на вапоретто — 10 евро с человека в одну сторону
— билет на колокольню — 6 евро для взрослых и 4 евро для детей.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у памятника Витторио Эмануэле II
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.