94 отзыва оставили туристы

Что вы узнаете

Как устроена Венеция, что такое «Аква альта» и как местные жители борются с наводнениями

Где делают гондолы, почему они черного цвета и чем отличаются тельняшки гондольеров

Почему из местных колодцев нельзя набирать воду и как проходил фейс-контроль в средневековой Венеции

Как выглядит набережная, воспетая Бродским

Где и как перекусывают венецианцы и что такое «бакаро» и «чикетти»

За 1, 5 часа мы пройдем по невероятно красивому венецианскому маршруту: через набережные Дзаттере и Неисцелимых, кампо Святого Пантелеймона и Святого Варнавы, мост Академии и базилику Санта-Мария-делла-Салуте. Я не только расскажу самое интересное об истории 📖 и современной жизни города, но и порекомендую несколько отличных кафе и научу вас настоящим венецианским словам!

Как проходит онлайн-экскурсия ⛳

Это живая онлайн-прогулка 👣, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по улицам Венеции. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами :)

Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.

Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии 🧭 мы пришлем вам напоминание на почту.

После экскурсии 🧭 мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список книг и фильмов о Венеции

Скидка €10 на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 10€ на любую мою оффлайн-экскурсию ⛳ (действует бессрочно). До встречи на улицах Венеции!