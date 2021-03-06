94 отзыва оставили туристы

Как устроена Венеция, что такое «Аква альта» и как местные жители борются с наводнениями
Где делают гондолы, почему они черного цвета и чем отличаются тельняшки гондольеров
Почему из местных колодцев нельзя набирать воду и как проходил фейс-контроль в средневековой Венеции
Как выглядит набережная, воспетая Бродским
Где и как перекусывают венецианцы и что такое «бакаро» и «чикетти»
За 1, 5 часа мы пройдем по невероятно красивому венецианскому маршруту: через набережные Дзаттере и Неисцелимых, кампо Святого Пантелеймона и Святого Варнавы, мост Академии и базилику Санта-Мария-делла-Салуте. Я не только расскажу самое интересное об истории 📖 и современной жизни города, но и порекомендую несколько отличных кафе и научу вас настоящим венецианским словам!
Как проходит онлайн-экскурсия ⛳
Это живая онлайн-прогулка 👣, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по улицам Венеции. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами :)
Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии 🧭 мы пришлем вам напоминание на почту.
После экскурсии 🧭 мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список книг и фильмов о Венеции
Скидка €10 на любую экскурсию ⛳ гида
Кроме того, вы получите разовую скидку 10€ на любую мою оффлайн-экскурсию ⛳ (действует бессрочно). До встречи на улицах Венеции!
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 99 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Валерий
Привет всем! Меня зовут Валерий. Я живу в Венеции 10 лет и с большим удовольствием работаю частным гидом. Обещаю приятную компанию, увлекательную беседу и занимательные рассказы о венецианских традициях, истории, вкусах и кухне.
Нам понравилось, будем ещё путешествовать он-лайн.
Svetlana
1 мар 2021
Чудесно провели время, пусть и у телевизора. Надеемся на открытие границ и погулять с этим гидом вживую. Единственное, что немного напрягало - это иногда «подвисание» картинки или звука, но тут не понятно, чей интернет сбоил - итальянский или российский. Ещё раз большое спасибо!
Ольга
20 дек 2020
Мне очень понравилась экскурсия, увидела Венецию без туристов, "пройдясь" по улочкам этого прекрасного города. Валерий, как гид мне тоже понравился, полтора часа пролетели совершенно не заметно.
маргарита
20 дек 2020
Мне понравилось. Прошли с гидом по району, в котором я ещё не была. Это здорово - узнать новое об этом прекрасном городе.
Татьяна
13 дек 2020
Венеция, как правильно заметил гид, прекрасна всегда! Так что ни дождь, ни ветер не помешали Валерию провести экскурсию, а мне насладиться ею. Было интересно, познавательно, замечательно! Спасибо!
Anna
12 дек 2020
Большое спасибо за экскурсию! Мы делали прогулку для сотрудников компании, было здорово! Валерий увлечен Венецией, много знает и очень живо рассказывает. Ну и Венеция, безусловно прекрасна даже в таком формате. Обязательно будем рекомендовать друзьям и знакомым.
Светлана
7 дек 2020
Спасибо Валерию за прогулку по улочкам и каналам прекрасной Венеции. Не дождь, ни ветер не смог помешать нам проникнуться духом прекрасной "северянки"!
Инга
5 дек 2020
Дорогой Валерий, мы получили необыкновенное эстетическое удовольствие! Не говоря о том, что ваша любовь к миру и людям просто чувствуется через экран. Спасибо от всей души, горячий привет из Иерусалима и увидимся в Венеции в реале! Очень этого ждём. Солнечных вам дней! Инга и Ирина
Ирина
25 ноя 2020
Очень понравилась экскурсия - Валерий показал Венецию с разных сторон, увлекательно рассказал и о городе и об истории! Мы побывали и на узких улочках и на главной площади, увидели красивые виды и даже закат! Получили эмоции, к которым привыкли на обычных экскурсиях, а это сейчас дорогого стоит! Спасибо, Валерий!
Елена
23 ноя 2020
Спасибо огромное! Экскурсия понравилась! Интересно было узнать факты из жизни местных жителей. Для экскурсии по Венеции полтора часа очень мало, хочется заглянуть туда ещё и ещё!
Ольга
15 ноя 2020
Спасибо большое за экскурсию! Очень захотелось поехать в Венецию, посмотреть вживую на те места, что показал Валерий! Много деталий, историй, очень интересная экскурсия!
Денис
14 ноя 2020
Давно мечтаю побывать в Венеции. Это была супер экскурсия! Валерий попутно ответил на все возникающие вопросы. Если у Валерия будут ещё экскурсии с удовольствием посещу. Ну и теперь ещё больше захотелось вживую увидеть Венецию)
Ирина
8 ноя 2020
Спасибо Валерию за отличную прогулку ! Мы как-будто побывали в Венеции, прошлись по красивому маршруту... и узнали много интересного. От всего сердца рекомендую !
Elena
8 ноя 2020
Большое спасибо за прогулку по Венеции! Валерий знает столько интересных мелочей, на которые я не обратила внимание во время своего прибывания в этом прекрасном городе. С удовольствием рекомендую гида всем!
Ольга
1 ноя 2020
Экскурсия очень понравилась. Приятная атмосфера, ощущение реального присутствия; познакомились с городом, его жизнью, функционированием, историей. Время пролетело совершенно незаметно. Валерий, большое спасибо!