37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Тихий уголок

Мы отправимся на водном трамвайчике вапоретто к острову Сан-Джорджо-Маджоре. Отсюда с колокольни открывается лучший вид на площадь Святого Марка, дворец Дожей и набережную. И это без толп туристов и очередей! Мы зайдем в церковь святого Георгия, где находятся полотна великого Тинторетто. Возвращаясь, проплывем мимо церкви Роденторе, построенной в честь избавления от чумы. Раз в год к ней наводят понтонный мост — я поясню, что означает эта традиция, а еще расскажу, как связан остров с бенедектинцами и Ватиканом, Наполеоном и Конклавом 1800 года.

От цитат Бродского к блюдам Чиприани

С безлюдной набережной Неисцелимых мы полюбуемся на остров Джудекка и виднеющийся на горизонте материк. За разговорами о Бродском и цитатами писателя дойдем до гондольной верфи 17 века: по сей день здесь работают вручную. Рядом находятся культовые питейные заведения города: вы сможете отдохнуть в баре Баккара, продегустировать местную кухню или попробовать лучшее в Венеции мороженое, которое продают в лавочке Донико уже 150 лет. А в это время я развлеку вас историей Чиприани, автора блюда карпаччо и коктейля беллини — и его клиента Гарри.

Парадная «улица»

Гондола отвезет вас другой берег Большого канала — или мы можем сами переправиться туда, пройдя по мосту, с которого открывается изумительный вид на канал и барочную церковь Санта-Мария-делла-Салюте. Рядом расположился проклятый дворец Дарио, надпись на фасаде которого гласит: «Джованни Дарио — злой гений города». Я расскажу, как можно прочесть эту анаграмму и какие несчастья постигли многочисленных хозяев этого дворца.

Коммерческое сердце Венеции

В лабиринтах улиц суетливого Риальто вам встретится «Пизанская башня», ажурная лестница палаццо Контарини, первая освещенная улица со зловещим названием Assassini и театр Ла Фениче, который, как и положено фениксу, восстал из пепла. В сезон Биеннале мы зайдем во дворец XIV века, с балконов которого хорошо просматривается Большой канал, и поговорим об истории других частных особняков. Или же поднимемся на смотровую палаццо Фондако-деи-Тедески — сегодня в его стенах находится торговый центр класса люкс: вид отсюда захватывающий!