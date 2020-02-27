37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Панорамы Венеции: город со всех сторон!

Увидеть город с воды, земли, с высоты птичьего полета — и посетить знаковые и нетуристические места

Юлия
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Юлия – ваш гид
Появившаяся из-за страха смерти, из-за надежды на спасение, Венеция стала величайшим шедевром человечества.

На моей экскурсии вы рассмотрите её достопримечательности с самых разных ракурсов.

Мы поднимемся на колокольню, посетим смотровые площадки, полюбуемся Большим каналом с моста Риальто, прокатимся на вапоретто и увидим малоизвестные жемчужины города.

Я расскажу историю Венеции, её зданий и жителей — самые интересные факты и необычные легенды развлекут вас и помогут составить целостное представление о городе.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча у памятника Vittorio Emmauele II
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У этой экскурсии37 отзывов
4.89
Панорамы Венеции: город со всех сторон!
Панорамы Венеции: город со всех сторон!

Что вас ожидает

Тихий уголок
Мы отправимся на водном трамвайчике вапоретто к острову Сан-Джорджо-Маджоре. Отсюда с колокольни открывается лучший вид на площадь Святого Марка, дворец Дожей и набережную. И это без толп туристов и очередей! Мы зайдем в церковь святого Георгия, где находятся полотна великого Тинторетто. Возвращаясь, проплывем мимо церкви Роденторе, построенной в честь избавления от чумы. Раз в год к ней наводят понтонный мост — я поясню, что означает эта традиция, а еще расскажу, как связан остров с бенедектинцами и Ватиканом, Наполеоном и Конклавом 1800 года.

От цитат Бродского к блюдам Чиприани
С безлюдной набережной Неисцелимых мы полюбуемся на остров Джудекка и виднеющийся на горизонте материк. За разговорами о Бродском и цитатами писателя дойдем до гондольной верфи 17 века: по сей день здесь работают вручную. Рядом находятся культовые питейные заведения города: вы сможете отдохнуть в баре Баккара, продегустировать местную кухню или попробовать лучшее в Венеции мороженое, которое продают в лавочке Донико уже 150 лет. А в это время я развлеку вас историей Чиприани, автора блюда карпаччо и коктейля беллини — и его клиента Гарри.

Парадная «улица»
Гондола отвезет вас другой берег Большого канала — или мы можем сами переправиться туда, пройдя по мосту, с которого открывается изумительный вид на канал и барочную церковь Санта-Мария-делла-Салюте. Рядом расположился проклятый дворец Дарио, надпись на фасаде которого гласит: «Джованни Дарио — злой гений города». Я расскажу, как можно прочесть эту анаграмму и какие несчастья постигли многочисленных хозяев этого дворца.

Коммерческое сердце Венеции
В лабиринтах улиц суетливого Риальто вам встретится «Пизанская башня», ажурная лестница палаццо Контарини, первая освещенная улица со зловещим названием Assassini и театр Ла Фениче, который, как и положено фениксу, восстал из пепла. В сезон Биеннале мы зайдем во дворец XIV века, с балконов которого хорошо просматривается Большой канал, и поговорим об истории других частных особняков. Или же поднимемся на смотровую палаццо Фондако-деи-Тедески — сегодня в его стенах находится торговый центр класса люкс: вид отсюда захватывающий!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии не входят билеты на колокольню (6 евро для взрослых, для детей 4 евро), билеты на вапоретто (7,5 евро) и по желанию — на общественную гондолу (2 евро)
  • Время Биеннале — с 27 мая по 26 ноября, до 18.00, по вторникам посещение дворца в этот период закрыто
Панорамы Венеции: город со всех сторон!
Панорамы Венеции: город со всех сторон!
Панорамы Венеции: город со всех сторон!
Панорамы Венеции: город со всех сторон!
Панорамы Венеции: город со всех сторон!
Панорамы Венеции: город со всех сторон!
Панорамы Венеции: город со всех сторон!
Панорамы Венеции: город со всех сторон!
Панорамы Венеции: город со всех сторон!
Панорамы Венеции: город со всех сторон!
Панорамы Венеции: город со всех сторон!
Панорамы Венеции: город со всех сторон!
Панорамы Венеции: город со всех сторон!
Панорамы Венеции: город со всех сторон!
Панорамы Венеции: город со всех сторон!
Панорамы Венеции: город со всех сторон!
Панорамы Венеции: город со всех сторон!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у памятника Vittorio Emmauele II.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Рада представиться — Юлия, лицензированный сопровождающий по Венеции и Италии! Родилась в Украине, рядом с Киевом, но выросла в солнечной Одессе. Далее — Киев и Университет Театра, Кино и Телевидения им. Карпенко-Карого. Актерский факультет. C 2006 года живу в Венеции и сотрудничаю с туристическими компаниями. Встречала и сопровождала наших путешественников на прогулках по Венеции, Милану, Флоренции, Риму. Автор индивидуальных программ: культурно-познавательных, эногастрономических, с активным и пассивным отдыхом. Все это привело к сдаче государственного экзамена в Венеции и получению лицензии сопровождающего. Моя работа дает мне возможность знакомить людей с прекраснейшим городом мира. Буду рада видеть вас в Италии!
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37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Очень интересная экскурсия в комфортном неспешном темпе и при этом очень информативная. Юлия ответила на все наши вопросы и рекомендовала нам отличный ресторан после экскурсии :)
17 февраля 2020
Были на экскурсии 08.02.2020, в день открытия карнавала. Экскурсия очень понравилась, маршрут был проложен грамотно и комфортно. Были на экскурсии с 5-м ребенком, ребенок не устал, был заинтересован в рассказе. Информация была дана полно, интересно. Спасибо большое за экскурсию.
15 февраля 2020
Очень приятное впечатление от гида и конечно от города! Спасибо за визит на смотровую площадку и советы где поесть )) Кондитерская произвела на группу неизгладимое впечатление!
23 октября 2019
Экскурсия оставила только прекрасные впечатления. Очень интересно, с юмором, не напрягая лишней информацией. Посмотрели город с воды, со смотровой площадки, погуляли по узеньким улочкам. Рекомендую!
17 октября 2019
Благодарим Юлию за экскурсию, которая с высоты колоколен позволила «объять» взглядом не только город, но и всю лагуну с островами. Необычное сочетание исторических фактов и современных наблюдений. Венеция изнутри!
25 сентября 2019
Юлия просто прекрасна! Не смотря на пасмурную погоду мы прекрасно провели время, это было легко, познавательно, задорно и в целом походило на прогулку, а не типичную экскурсию, при этом, на любой вопрос Юлия давала ответ, помнить столько дат и событий и совершенно спокойно вворачивать их в беседу - это талант. Всех своих знакомых буду отправлять только к Юлии
15 сентября 2019
Мы впервые ездили по Италии на машине. До этого были или путешествия в составе групп, или на общественном транспорте. Благодаря Юлии все прошло отлично. Она помогла разобраться с парковкой, ответила на все вопросы. Экскурсия прошла очень динамично, мы увидели Венецию с совершенно неожиданных ракурсов. Большое спасибо!!!
5 сентября 2019
Экскурсия очень понравилась, в Венеции очень важно увидеть ее с высоты, с реки, с моста и пешком. Во всех случаях это абсолютно разное восприятие Венеции. У Юлии очень хорошо разработан маршрут. После ее экскурсии невозможно не влюбиться в Венецию. Юлия подсказала где можно очень красиво встретить закат за ужином с бокальчиком вина с видом на часть Венеции и воду, очень красиво и романтично. Спасибо за экскурсию и незабываемые впечатления. Многие говорят о Венеции как о маленьких узеньких улочках и вонючей воде. Сходите на экскурсию к Юлии и вы влюбитесь в Венецию и вам захочется вернуться сюда еще раз.
25 августа 2019
Экскурсия с Юлией очень понравилась всей нашей семье. Были в Венеции раньше, но здесь удалось пройти неспешно по тихим улочкам, где нет толп туристов и увидеть обзорную панораму города и окрестностей Венеции с высоты, что очень впечатлило. Спасибо гиду за грамотно построенный маршрут, интересный рассказ и внимание к нашей просьбе провести экскурсию в некомфортно раннее утреннее время. Ей большое спасибо, желаем профессионального роста и приветливых клиентов.
24 августа 2019
Сама по себе идея этой экскурсии замечательна, маршрут комфортный, было интересно. Но экскурсовод, хоть и обладала ценной информацией, была явно ограничена во времени.
В общем двоякое впечатление: скомкано, отрывками, благо с погодой повезло))
Я бы не посоветовала эту экскурсию людям, которые впервые приехали в Венецию. Для начала должна быть обзорная, с подробной информацией, потом отдельно музеи, а потом уже панорамы, просто, чтобы полюбоваться видами и получать ответы на свои вопросы... виды шикарные! А вот мороженное не самое вкусное, его можно пропустить и не тратить время.
Ещё 27 отзывов

Юлия проводит ещё 2 экскурсии

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