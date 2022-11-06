Современное искусство в Венеции: марафон по выставкам Биеннале

Посетить необычные павильоны, оценить лучшие произведения и разобраться в творческих течениях
Венеция — это «музей под открытым небом», однако кроме наследия Ренессанса и барокко город может похвастаться и примерами современного искусства.

С мая по ноябрь здесь проходит Арт-биеннале: вместе со мной вы
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посетите частные палаццо и церкви, которые обычно закрыты для публики, и увидите работы выдающихся мастеров со всего мира.

Я помогу разобраться в стилевых направлениях, «прочитать» замысел автора и понять, за что ценят современное искусство.

5
8 отзывов
Современное искусство в Венеции: марафон по выставкам Биеннале
Современное искусство в Венеции: марафон по выставкам Биеннале
Современное искусство в Венеции: марафон по выставкам Биеннале
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Введение в мир искусства

Программа экскурсии зависит от ваших предпочтений. Однако в списке must-see — музей Пегги Гуггенхайм, одной из главных коллекционеров и меценатов 20-го века. Я расскажу о её жизни, о дружбе с Марселем Дюшаном и Джексоном Поллоком, о том, как она начала собирать коллекцию и как открыла свой дом для посещения в качестве музея. Вы услышите и об основных произведениях в ее коллекции: работах Пикассо, Кандинского, Дали, Мондриана и многих других.

Необычные произведения и их авторы

После разговора об основных арт-направлениях мы отправимся в павильоны параллельной программы Биеннале. Я расскажу, что это такое и как все начиналось, как устроена выставка, как попадают сюда художники и как формируются цены на произведения.

Мы посетим не менее трех локаций на ваш выбор. На выставке мексиканского художника Боско Соди вы удивитесь тому, как современное искусство сочетается со старинными интерьерами. В Скуола Гранде ди Сан-Джованни Евангелиста, рассмотрите парящие инсталляции Уго Рондиноне. А еще я расскажу, как «бедное искусство» (Arte Povera) стало одним из самых дорогих на арт-рынке, и проведу вас по консерватории, наполненной работами молодых перспективных художников.
Экскурсию можно продлить и посмотреть павильон Казахстана — они участвуют в Биеннале впервые и их перформансы уже наделали много шума в Венеции. Или прокатиться на остров San Giorgio Maggiore и увидеть работы модного художника Кьянде Уайли, расположенные в знаменитой церкви.
Помимо интересной беседы и прогулки по выставкам я также дам ценные советы, какие еще выставки можно посетить в свободное время.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто разбирается в искусстве и хочет, не теряя время, посетить самые любопытные выставки Биеннале. А также тем, кто только начинает интересоваться современным искусством и не знает, как к нему лучше подобраться.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в музей Пегги Гуггенхайм 15 евро/общий билет, 9 евро/для студентов до 26 лет
  • Большинство остальных локаций — бесплатные
  • По желанию длительность экскурсии может быть увеличена до 4-х часов (за отдельную плату)

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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В
6 ноя 2022
Провели замечательные четыре часа вместе с Сашей на биеннале. Это было насыщенное время, наполненное новыми знаниями и впечатлениями, шокирующими и волшебными, приятными и не очень, понятными и загадочными. Саша помогла нам увидеть самое интересное и по-настоящему прочувствовать тему биеннале - The Milk of Dreams. Спасибо от Лады и Виктории!
T
25 сен 2019
Саша работала на прежних Биеннале. Она и сейчас работает в одном из павильонов. Так что можно сказать, что она в теме. Прекрасно разбирается в вопросах искусства. Её интересно слушать.
Маргарита
23 сен 2019
Прекрасная экскурсия от замечательной девушки для всех, кто интересуется современным искусством и любит Венецию. Саша провела нам экскурсию в музей Пегги Гуггенхайм, а также две параллельных выставки программы Биеннале. Конечно,
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мы могли бы сходить и сами, но не поняли бы и десятой части. Хотелось засыпать Сашу вопросами (что я и делала:) и не отпускать. Было очень интересно! И организационные моменты -- все отлично. Саша, большое спасибо за экскурсию и рекомендации по городу, больших успехов и до новых встреч в Венеции!

С
15 сен 2019
Были с дочерью 16 лет, обеим понравилось. Саша хорошо владеет темой, интересный собеседник. Хорошо знает Венецию, дала советы по досугу. Было информативно и не напряжно!
В
20 авг 2019
План экскурсии хорошо продуман, выбраны локации и интересные, и рядом друг к другу. Саша рассказывает интересно. Не торопит, можно разглядывать сколько хочешь. В Collezione Peggy Guggenheim видно, что сама экскурсовод наслаждается экспозицией, подробно рассказывает. Даже время значительно превысила, чем нас очень порадовала)))
с
11 авг 2019
Спасибо за Александре за приятную и познавательную прогулку. Мы посетили множество необычных локаций, узнали о том, как устроено Биеннале и получили ценные советы по выставкам города. Александра умеет интересно преподнести информацию и создает дружескую атмосферу во время прогулки.
Е
11 авг 2019
Саша великолепный проводник по современному искусству-приятный, отзывчивый и профессиональный рассказчик, знающий своё дело. Мы получили огромное удовольствие от общения и массу новой информации, от того, кто знает и любит современное искусство. Всем заинтересованным открыть для себя или изучить более глубоко Биеннале советую обращаться к Александре. Спасибо за этот опыт.
Александр
30 июля 2019
Нашим гидом по биеннале в Венеции была удивительная девушка Александра. Благодаря ей мы сориентировались в многообразии представленных работ. Александра хороший рассказчик, прекрасно разбирается в материале, профессиональна и компетентна в вопросах
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истории искусства, психологии общения. Благодаря ей мы смогли быстро сориентироваться в выставочном пространстве биеннале и получили удовольствие от знакомства с городом и современным искусством. Благодарим Александру за внимание к нам и нашим интересам, обязательно посоветуем своим друзьям обратиться именно к ней при поездках в Венецию на биеннале в следующем году. Ирина и Александр.

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