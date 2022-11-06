Венеция — это «музей под открытым небом», однако кроме наследия Ренессанса и барокко город может похвастаться и примерами современного искусства.С мая по ноябрь здесь проходит Арт-биеннале: вместе со мной вы

посетите частные палаццо и церкви, которые обычно закрыты для публики, и увидите работы выдающихся мастеров со всего мира. Я помогу разобраться в стилевых направлениях, «прочитать» замысел автора и понять, за что ценят современное искусство.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Введение в мир искусства

Программа экскурсии зависит от ваших предпочтений. Однако в списке must-see — музей Пегги Гуггенхайм, одной из главных коллекционеров и меценатов 20-го века. Я расскажу о её жизни, о дружбе с Марселем Дюшаном и Джексоном Поллоком, о том, как она начала собирать коллекцию и как открыла свой дом для посещения в качестве музея. Вы услышите и об основных произведениях в ее коллекции: работах Пикассо, Кандинского, Дали, Мондриана и многих других.

Необычные произведения и их авторы

После разговора об основных арт-направлениях мы отправимся в павильоны параллельной программы Биеннале. Я расскажу, что это такое и как все начиналось, как устроена выставка, как попадают сюда художники и как формируются цены на произведения.

Мы посетим не менее трех локаций на ваш выбор. На выставке мексиканского художника Боско Соди вы удивитесь тому, как современное искусство сочетается со старинными интерьерами. В Скуола Гранде ди Сан-Джованни Евангелиста, рассмотрите парящие инсталляции Уго Рондиноне. А еще я расскажу, как «бедное искусство» (Arte Povera) стало одним из самых дорогих на арт-рынке, и проведу вас по консерватории, наполненной работами молодых перспективных художников.

Экскурсию можно продлить и посмотреть павильон Казахстана — они участвуют в Биеннале впервые и их перформансы уже наделали много шума в Венеции. Или прокатиться на остров San Giorgio Maggiore и увидеть работы модного художника Кьянде Уайли, расположенные в знаменитой церкви.

Помимо интересной беседы и прогулки по выставкам я также дам ценные советы, какие еще выставки можно посетить в свободное время.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто разбирается в искусстве и хочет, не теряя время, посетить самые любопытные выставки Биеннале. А также тем, кто только начинает интересоваться современным искусством и не знает, как к нему лучше подобраться.

Организационные детали