Трансфер из отеля Венеции в аэропорт Марко Поло

Зачем бороться с тем, чтобы доставить себя и свой багаж в аэропорт Марко Поло, если наш серьезный трансфер на лодке

4.2
5 отзывов
Индивидуально
для 1 чел.
Зачем бороться с тем, чтобы доставить себя и свой багаж в аэропорт Марко Поло, если наш серьезный трансфер на лодке доставит вас прямо туда.

Если в пути у вас возникнут проблемы, вам поможет одна из хозяйок.
Трансфер из отеля Венеции в аэропорт Марко Поло
Трансфер из отеля Венеции в аэропорт Марко Поло
Трансфер из отеля Венеции в аэропорт Марко Поло
Трансфер из отеля Венеции в аэропорт Марко Поло
Трансфер из отеля Венеции в аэропорт Марко Поло
Трансфер из отеля Венеции в аэропорт Марко Поло
Трансфер из отеля Венеции в аэропорт Марко Поло
Трансфер из отеля Венеции в аэропорт Марко Поло
Трансфер из отеля Венеции в аэропорт Марко Поло
Трансфер из отеля Венеции в аэропорт Марко Поло
Трансфер из отеля Венеции в аэропорт Марко Поло
Трансфер из отеля Венеции в аэропорт Марко Поло
Трансфер из отеля Венеции в аэропорт Марко Поло
Трансфер из отеля Венеции в аэропорт Марко Поло
Трансфер из отеля Венеции в аэропорт Марко Поло
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Мы предлагаем трансфер на лодке от вашего отеля в Венеции до аэропорта Марко Поло
  2. Воспользуйтесь помощью одной из наших опытных хостесс на протяжении всего путешествия
  3. Носильщик будет под рукой, чтобы нести ваши чемоданы
Мы предлагаем услуги трансфера на лодке с полным обслуживанием от отеля в центре Венеции до аэропорта Марко Поло.
Один из наших помощников встретит вас в холле вашего отеля и проведет пешком до пирса отеля, где вы сядете на моторную лодку. Однако, если это трудный канал, хозяйка проведет вас до ближайшего доступного пирса.
Ваша хозяйка будет рядом, чтобы помочь вам на протяжении всего 45-минутного путешествия.
Вы прибудете в аэропорт Марко Поло вовремя, чтобы успеть к вылету.
Пожалуйста, помните, что очень важно, чтобы вы предоставили нам всю информацию о вашем рейсе (например, код рейса, время посадки) и ваш отель.
Также обратите внимание, что трансфер должен быть произведен не позднее, чем за 2,5 часа до вылета рейса.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Помощь
  • Частный моторный катер
  • Услуги носильщика - одно место багажа на человека
Что не входит
  • Дополнительное место багажа сверх одного на человека
  • Ночная надбавка
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Обратите внимание, что в случае плохих погодных условий (т. комбинация фургона и водного такси
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

А
8 сен 2018
水上タクシーが快適で、旅行最後のとてもいい記念になりました。
マルコ・ポーロ空港のチェックインカウンターまで案内してもらえたことはとても有り難かったです。ホテルからタクシー間の荷物も運んでもらえるとさらによかったです。
M
12 окт 2018
Perfecto, nos han dejado en los mostradores de Iberia
F
6 июня 2018
Ещё 2 отзыва

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