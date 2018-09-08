Мы предлагаем услуги трансфера на лодке с полным обслуживанием от отеля в центре Венеции до аэропорта Марко Поло.

Один из наших помощников встретит вас в холле вашего отеля и проведет пешком до пирса отеля, где вы сядете на моторную лодку. Однако, если это трудный канал, хозяйка проведет вас до ближайшего доступного пирса.

Ваша хозяйка будет рядом, чтобы помочь вам на протяжении всего 45-минутного путешествия.

Вы прибудете в аэропорт Марко Поло вовремя, чтобы успеть к вылету.

Пожалуйста, помните, что очень важно, чтобы вы предоставили нам всю информацию о вашем рейсе (например, код рейса, время посадки) и ваш отель.

Также обратите внимание, что трансфер должен быть произведен не позднее, чем за 2,5 часа до вылета рейса.