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Tур- игра для детей и не только в Палаццо Дукале виртуально или реально

Cristina К.
Cristina К. – Гид из Венеции
Готовы стать детективом, чтобы узнать, кто истинный убийца магистратa Ермолао Дона? Предлагаю вам интерактивный игровой тур по дворцу Дожей, который будет интересен и детям и родителям.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🎫Онлайн билеты
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 🧒Подходит для детей

  • €60 за экскурсию

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Tур- игра для детей и не только в Палаццо Дукале виртуально или реально
Tур- игра для детей и не только в Палаццо Дукале виртуально или реально

Что вы увидите

  • Palazzo Ducale Дворец Дожей внутри
Дворец Дожей был построен в стиле готики 600 лет назад, во времена Дожа Франческо Фоскари. Это один из самых старых и известных дворцов мира. В этом дворце принимали королей и консулов, в зале Большого Совета решали судьбу города.
Наша задача разгадать историческую загадку: 600 лет назад несправедливо обвиняли сына Дожа Франческо Фоскари в том, что он убил магистра Совета Десяти: Эрмалао Дона.
Но кто же тогда настоящий убийца? Дети будут искать подсказки в разных помещениях, с помощью которых в конце тура узнают имя настоящего преступника.
Очень любопытно раскрыть секреты дворца Палаццо Дукале с его темницами, секретными дверцaми, тёмными комнатами, жалобными коробкaми. Дож Фоскари нуждается в Вашей помощи! Только для храбрых! В конце тура дети получат диплом детектива.
В то время, как дети будут заняты разгадыванием задач и ребусов, взрослые смогут послушать мой рассказ о венецианской жизни, о живописи мастеров Возрождения, о магистрaтах Тайной Полиции и инквизиторах и о многом другом.

Организационные детали:

  • В стоимость входят услуги лицензированного экскурсовода по Венеции и материал для игр.
  • Не входят: билеты 🎫 в музей 🖼. Взрослый билет — 20. 00 евро, детский до 18 лет — 13 евро.
  • Foto: Fondazione Musei Civici di Venezia e Gambier&Keller.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билет:
  • Евро13 дети
  • евро 25 взрослые
  • Если онлине экскурсия, то билет не нужен
Начало и место завершения
🚩 San Marco 3, 30124
Tур- игра для детей и не только в Палаццо Дукале виртуально или реально
Tур- игра для детей и не только в Палаццо Дукале виртуально или реально
Tур- игра для детей и не только в Палаццо Дукале виртуально или реально
Tур- игра для детей и не только в Палаццо Дукале виртуально или реально
Tур- игра для детей и не только в Палаццо Дукале виртуально или реально

Выберите дату начала действия билетов

  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Cristina К.
Cristina К.
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