Дворец Дожей был построен в стиле готики 600 лет назад, во времена Дожа Франческо Фоскари. Это один из самых старых и известных дворцов мира. В этом дворце принимали королей и консулов, в зале Большого Совета решали судьбу города.

Наша задача разгадать историческую загадку: 600 лет назад несправедливо обвиняли сына Дожа Франческо Фоскари в том, что он убил магистра Совета Десяти: Эрмалао Дона.

Но кто же тогда настоящий убийца? Дети будут искать подсказки в разных помещениях, с помощью которых в конце тура узнают имя настоящего преступника.

Очень любопытно раскрыть секреты дворца Палаццо Дукале с его темницами, секретными дверцaми, тёмными комнатами, жалобными коробкaми. Дож Фоскари нуждается в Вашей помощи! Только для храбрых! В конце тура дети получат диплом детектива.

В то время, как дети будут заняты разгадыванием задач и ребусов, взрослые смогут послушать мой рассказ о венецианской жизни, о живописи мастеров Возрождения, о магистрaтах Тайной Полиции и инквизиторах и о многом другом.

Организационные детали: