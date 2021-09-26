Откройте для себя Венецию с борта гондолы. Гондольер проведет вас укромными водными путями, под небольшими мостами и по Гранд-Каналу.

Полюбуйтесь домом Дездемоны и домом Моцарта, проплывая мимо прекрасного театра La Fenice (Феникс) и канала "De le Ostreghe".

Далее вас ждет один из самых важных каналов Венеции, направляйтесь к Гранд-Каналу мимо церкви Санта-Мария-делла-Салюте, собрания Пегги Гуггенхайм и прекрасных венецианских дворцов, среди которых Ка-Долфин, Ка-Лоредан, Палаццо Гримани и многие другие. Перед тем, как вернуться на стартовую точку перед церковью Сан-Моизе, посмотрите на Пунта-делла-Догана.

Скачайте бесплатное мобильное приложение и послушайте аудиокомментарии в ходе экскурсии. Приложение расскажет вам обо всех достопримечательностях и интересных местах вокруг.