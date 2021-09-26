Венеция: круиз по Гранд-каналу на гондоле с комментариями

Прокатитесь по каналам Венеции на гондоле в компании гида

4
1457 отзывов
Круиз
в группе до 50 чел.
Прокатитесь по каналам Венеции на гондоле в компании гида.

Послушайте истории и узнайте секреты очаровательных дворцов, расположенных вокруг вас.
Венеция: круиз по Гранд-каналу на гондоле с комментариями
Венеция: круиз по Гранд-каналу на гондоле с комментариями
Венеция: круиз по Гранд-каналу на гондоле с комментариями
Венеция: круиз по Гранд-каналу на гондоле с комментариями
Венеция: круиз по Гранд-каналу на гондоле с комментариями
Венеция: круиз по Гранд-каналу на гондоле с комментариями
Венеция: круиз по Гранд-каналу на гондоле с комментариями
Венеция: круиз по Гранд-каналу на гондоле с комментариями
Венеция: круиз по Гранд-каналу на гондоле с комментариями
Венеция: круиз по Гранд-каналу на гондоле с комментариями
Венеция: круиз по Гранд-каналу на гондоле с комментариями
Венеция: круиз по Гранд-каналу на гондоле с комментариями
Венеция: круиз по Гранд-каналу на гондоле с комментариями

Что вы увидите 🤩

  • Театр Ла-Фениче
  • San Marco, Italy
  • Гранд-канал
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Прокатитесь по каналам Венеции на гондоле
  2. Откройте для себя живописные места города с воды
  3. Проплывите вдоль части Гранд-Канала по направлению к Санта-Мария-делла-Салюте
  4. Пройдите мимо театра Ла Фениче и дома Моцарта
  5. Загрузите мобильное приложение и воспользуйтесь персональным аудиогидом
Откройте для себя Венецию с борта гондолы. Гондольер проведет вас укромными водными путями, под небольшими мостами и по Гранд-Каналу.
Полюбуйтесь домом Дездемоны и домом Моцарта, проплывая мимо прекрасного театра La Fenice (Феникс) и канала "De le Ostreghe".
Далее вас ждет один из самых важных каналов Венеции, направляйтесь к Гранд-Каналу мимо церкви Санта-Мария-делла-Салюте, собрания Пегги Гуггенхайм и прекрасных венецианских дворцов, среди которых Ка-Долфин, Ка-Лоредан, Палаццо Гримани и многие другие. Перед тем, как вернуться на стартовую точку перед церковью Сан-Моизе, посмотрите на Пунта-делла-Догана.
Скачайте бесплатное мобильное приложение и послушайте аудиокомментарии в ходе экскурсии. Приложение расскажет вам обо всех достопримечательностях и интересных местах вокруг.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 30-минутная поездка на гондоле
  • Сопровождение при посадке (на разных языках)
  • Карта с описанием дворцов
  • Мобильное приложение с аудиогидом
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы и чаевые
  • Расходы на дополнительные мероприятия
  • Тур с гидом
  • Трансфер от/до отеля
  • Наушники для телефона
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 50 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Что взять с собой
  • Комфортная обувь
Не допускаются
  • Домашние животные
Важная информация
  • Гид будет находиться только на одной гондоле. Участники на других гондолах будут слушать их с помощью аудиоустройства
  • Комментарий будет только на английском и итальянском языках. Комментарии на немецком, французском, испанском, японском, китайском, русском языках и хинди будут предоставляться с помощью мобильного приложения, загруженного на ваше устройство
  • Каждая гондола вмещает максимум пять человек
  • Гондольер определит ваше место в зависимости от вашего веса
  • Тур может быть отменен только в случае плохих погодных условий
  • Программа может измениться в случае ветра или плохой погоды
  • Обратите внимание, что это групповая экскурсия, а не частная поездка на гондоле
  • Будьте на месте встречи за 15 минут до начала тура
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1457 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
618
4
401
3
270
2
88
1
80
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
E
26 сен 2021
(США)
Одна из лучших вещей, которые я сделал в Венеции. Я столько раз слышал, что гондолы нельзя брать, что они слишком дорогие. Поскольку я путешествую в одиночку, романтическая привлекательность стоила своих денег. Но каждый раз, когда я видел, как кто-то проезжал мимо, он просто говорил мне «Венеция». Я так рад, что подписался на туристический опыт. Быть в гондоле и плыть по проселочным дорогам было потрясающе и совершенно непохоже на прогулки по улицам. И тогда волнение Гранд-канала было великолепным. Гид сделал все это еще лучше.
l
2 июня 2019
(Великобритания)
Я забронировал это в надежде, что мы сможем приспособить его, прежде чем мы присоединились к нашему круизному кораблю, и это сработало очень хорошо. Мы нашли место встречи довольно легко. Когда мы туда приехали, была довольно длинная очередь, и мы были немного встревожены, обнаружив, что на нас одновременно было забронировано около 40 человек. Однако, когда мы объяснили, что нам нужно добраться до круизного лайнера, нас посадили в первую поездку. Они хорошо пообщались, пока мы стояли в очереди, и следили за тем, чтобы все знали, как загрузить комментарий. Мы решили не беспокоиться и не пожалели об этом, просто хотели насладиться поездкой. Это было довольно коротко - однажды вокруг блока в основном - но это вполне подходило нам. В нашей гондоле было 6 человек, и было много места. Стоит отметить, что людям в конце очереди пришлось ждать около 30 минут. Намного лучше бронировать онлайн, хотя, как нам сказали, если вы пытаетесь забронировать на месте, это £ 80 каждый! Очень понравилось!
C
27 апр 2019
(Великобритания)
Хорошо организовано, благодаря чему у вас есть четкое место встречи и яркая наклейка, показывающая, что вы являетесь частью тура. После подтверждения (примерно через 10 минут после прибытия) вы должны следовать за гидом в течение примерно 5 минут, пока не дойдете до назначенного канала. Затем вас помещают в соответствии с номерами вашей группы на гондолы. Сиденья не удобны, и взаимодействие с гондольером отсутствует, но опыт и взгляды захватывает дух. Тур длился 35 минут

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