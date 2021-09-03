Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Полюбуйтесь достопримечательностями Венеции во время уникального трансфера из аэропорта
Воспользуйтесь стильным скоростным водным такси, на котором вы с легкостью доберетесь до места назначения
Полюбуйтесь лагуной и легендарными каналами сразу по прибытии в Венецию
Воспользуйтесь эксклюзивным общим водным такси из аэропорта Венеции Марко Поло до отелей в центре Венеции и обратно. Отправляйтесь сразу после того, как найдете свой багаж, и вас перенесут через лагуну в отель. Это самый романтичный и прямой способ путешествия по городу.
Водное такси останавливается прямо перед некоторыми отелями, расположенными вдоль Гранд-канала, или такими отелями, как Hilton Stucky и San Clemente. В менее доступных местах на внутренних каналах вас высадят в нескольких минутах ходьбы.
Если вы путешествуете по маршруту JW Marriott - Isola delle Rose, вас высадят в Сан-Марко рядом с остановкой катера отеля Marriott.
Ответы на вопросы
Что входит
Билеты на совместное такси (в одну или обе стороны)
Что не входит
Доплата при наличии дополнительного багажа
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 40 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Каждый пассажир может взять на борт 1 багаж и 1 ручную кладь. Взимается доплата за дополнительный багаж
Максимальное время ожидания в аэропорту – 40 минут возможно, нужно будет подождать других пассажиров
К сожалению, услуга недоступна для людей с ограниченными физическими возможностями
В случае тумана или непогоды водное такси будет заменено трансфером на автомобиле по Пьяццале Рома
Трансферы осуществляются с 07:00 до 20:55. В случае прибытия с 04:00 до 06:55 и с 21:00 до 22:00 действует ночной тариф
Все пассажиры путешествуют одновременно в одном такси
Трансферы от аэропорта гарантируются до 22:00
Учтите, что водитель не является гидом
Персонал у стойки №71 в аэропорту Марко Поло говорит на испанском, английском, немецком и французском языках
Обратите внимание, что вам необходимо пройти от аэропорта до причала. Это займет примерно 10 минут ходьбы
Если вам необходимо добраться до труднодоступных отелей на внутренних каналах, вас высадят в пешей доступн
Не подходит для следующих категорий людей
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
А
Аноним
3 сен 2021
Бронирование было быстрым и легким. Несмотря на то, что это произошло в очень короткий срок, персонал был очень любезным. Это, безусловно, хорошее соотношение цены и качества, если вы путешествуете в одиночку или небольшой группой до 3-4 человек - если вы путешествуете с большим количеством людей, стандартные тарифы на такси могут быть более выгодным вариантом.
А
Аноним
14 фев 2020
По прибытии очень легко найти стойку 71, очень милая девушка на стойке регистрации, 15 минут ожидания для всех гостей, затем 10 минут ходьбы до стоянки такси. Мы сели в такси, дружелюбный водитель, мы были последними, и он включили синие внутреннее освещение для нас, это был красивый круиз по каналу в освещенной скоростной лодке, высадил нас в 10 минутах ходьбы от нашего отеля, определенно использовал бы снова
I
Irina
2 окт 2018
Спасибо GetYourGuide за отличную возможность выбрать мероприятие, оплатить его на сайте и оперативно получить по электронной почте ваучер. Данный заказ необходимо было подтвердить дополнительно за 48 часов до услуги. В ваучере было указано, что услуга включает в себя встречу в отеле. В действительности за сутки до поездки пришло сообщение с временем и местом подачи такси. Так как наш отель находился в двух минутах ходьбы от парковки, то для нас не было проблемы найти данное место. Такси рассчитано примерно на 6-8 человек по одному месту багажа. Нас было всего 4 пассажира. Время в пути от моста Риальто до аэропорта Марко Поло 20 мин.
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