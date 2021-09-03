Венеция: совместный трансфер на водном такси от аэропорта

Вы никогда не забудете свой приезд в Венецию, если закажете трансфер на водном такси прямо до отеля от международного

4.4
5412 отзывов
В группе
до 100 чел.
Вы никогда не забудете свой приезд в Венецию, если закажете трансфер на водном такси прямо до отеля от международного аэропорта Марко Поло (VCE).

Полюбуйтесь живописными видами из такси, которое с комфортом домчит вас до отеля.
Венеция: совместный трансфер на водном такси от аэропорта
Венеция: совместный трансфер на водном такси от аэропорта
Венеция: совместный трансфер на водном такси от аэропорта
Венеция: совместный трансфер на водном такси от аэропорта
Венеция: совместный трансфер на водном такси от аэропорта
Венеция: совместный трансфер на водном такси от аэропорта
Венеция: совместный трансфер на водном такси от аэропорта
Венеция: совместный трансфер на водном такси от аэропорта
Венеция: совместный трансфер на водном такси от аэропорта
Венеция: совместный трансфер на водном такси от аэропорта
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь достопримечательностями Венеции во время уникального трансфера из аэропорта
  2. Воспользуйтесь стильным скоростным водным такси, на котором вы с легкостью доберетесь до места назначения
  3. Полюбуйтесь лагуной и легендарными каналами сразу по прибытии в Венецию
Воспользуйтесь эксклюзивным общим водным такси из аэропорта Венеции Марко Поло до отелей в центре Венеции и обратно. Отправляйтесь сразу после того, как найдете свой багаж, и вас перенесут через лагуну в отель. Это самый романтичный и прямой способ путешествия по городу.
Водное такси останавливается прямо перед некоторыми отелями, расположенными вдоль Гранд-канала, или такими отелями, как Hilton Stucky и San Clemente. В менее доступных местах на внутренних каналах вас высадят в нескольких минутах ходьбы.
Если вы путешествуете по маршруту JW Marriott - Isola delle Rose, вас высадят в Сан-Марко рядом с остановкой катера отеля Marriott.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты на совместное такси (в одну или обе стороны)
Что не входит
  • Доплата при наличии дополнительного багажа
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 40 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Важная информация
  • Каждый пассажир может взять на борт 1 багаж и 1 ручную кладь. Взимается доплата за дополнительный багаж
  • Максимальное время ожидания в аэропорту – 40 минут возможно, нужно будет подождать других пассажиров
  • К сожалению, услуга недоступна для людей с ограниченными физическими возможностями
  • В случае тумана или непогоды водное такси будет заменено трансфером на автомобиле по Пьяццале Рома
  • Трансферы осуществляются с 07:00 до 20:55. В случае прибытия с 04:00 до 06:55 и с 21:00 до 22:00 действует ночной тариф
  • Все пассажиры путешествуют одновременно в одном такси
  • Трансферы от аэропорта гарантируются до 22:00
  • Учтите, что водитель не является гидом
  • Персонал у стойки №71 в аэропорту Марко Поло говорит на испанском, английском, немецком и французском языках
  • Обратите внимание, что вам необходимо пройти от аэропорта до причала. Это займет примерно 10 минут ходьбы
  • Если вам необходимо добраться до труднодоступных отелей на внутренних каналах, вас высадят в пешей доступн
Не подходит для следующих категорий людей
  • Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

А
3 сен 2021
Бронирование было быстрым и легким. Несмотря на то, что это произошло в очень короткий срок, персонал был очень любезным. Это, безусловно, хорошее соотношение цены и качества, если вы путешествуете в одиночку или небольшой группой до 3-4 человек - если вы путешествуете с большим количеством людей, стандартные тарифы на такси могут быть более выгодным вариантом.
А
14 фев 2020
По прибытии очень легко найти стойку 71, очень милая девушка на стойке регистрации, 15 минут ожидания для всех гостей, затем 10 минут ходьбы до стоянки такси. Мы сели в такси, дружелюбный водитель, мы были последними, и он включили синие внутреннее освещение для нас, это был красивый круиз по каналу в освещенной скоростной лодке, высадил нас в 10 минутах ходьбы от нашего отеля, определенно использовал бы снова
I
2 окт 2018
Спасибо GetYourGuide за отличную возможность выбрать мероприятие, оплатить его на сайте и оперативно получить по электронной почте ваучер. Данный заказ необходимо было подтвердить дополнительно за 48 часов до услуги. В ваучере было указано, что услуга включает в себя встречу в отеле. В действительности за сутки до поездки пришло сообщение с временем и местом подачи такси. Так как наш отель находился в двух минутах ходьбы от парковки, то для нас не было проблемы найти данное место. Такси рассчитано примерно на 6-8 человек по одному месту багажа. Нас было всего 4 пассажира. Время в пути от моста Риальто до аэропорта Марко Поло 20 мин.
Ещё 5409 отзывов

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