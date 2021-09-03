Воспользуйтесь эксклюзивным общим водным такси из аэропорта Венеции Марко Поло до отелей в центре Венеции и обратно. Отправляйтесь сразу после того, как найдете свой багаж, и вас перенесут через лагуну в отель. Это самый романтичный и прямой способ путешествия по городу.

Водное такси останавливается прямо перед некоторыми отелями, расположенными вдоль Гранд-канала, или такими отелями, как Hilton Stucky и San Clemente. В менее доступных местах на внутренних каналах вас высадят в нескольких минутах ходьбы.

Если вы путешествуете по маршруту JW Marriott - Isola delle Rose, вас высадят в Сан-Марко рядом с остановкой катера отеля Marriott.