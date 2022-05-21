Впервые в Венеции, прогулка по главным достопримечательностям

Вы узнаете и полюбите Венецию за 2 часа, увидите главные достопримечательности «самого романтичного» города

Вы узнаете и полюбите Венецию за 2 часа, увидите главные достопримечательности «самого романтичного» города и научитесь ориентироваться в бесконечном лабиринте улочек и каналов.
Впервые в Венеции, прогулка по главным достопримечательностям
Впервые в Венеции, прогулка по главным достопримечательностям
Впервые в Венеции, прогулка по главным достопримечательностям
Впервые в Венеции, прогулка по главным достопримечательностям
Впервые в Венеции, прогулка по главным достопримечательностям
Впервые в Венеции, прогулка по главным достопримечательностям

Что вас ожидает 🤩

  • Площадь святого Марка
  • Дворец дожей (внешне)
  • Часовая башня
  • Колокольня
  • Базилика святого Марка (снаружи)
  • Терраса, где находится знаменитая квадрига (по желанию)
  • Мост вздохов
  • Мост Риальто
  • Улочки-калле
  • Каналы и кампо

Что вас ожидает:

Увидеть главное и узнать тайны города

Посетить архитектурный ансамбль главной площади города, включая базилику святого Марка и её уникальные византийские мозаики, познакомиться с историей правителей Венеции у дворца дожей, прогуляться по кампо-площадкам в районе Кастелло, осмотреть внешне некоторые дворцы, пройтись по узким улицам-калле, пройтись по мосту Риальто и вздохнуть на мосту вздохов.
Также узнать много интересного о венецианцах, имена которых вошли в историю города, предлагаю тем, кто впервые посещает Венецию. Экскурсия длится 2 часа. Можно продолжить катанием на гондоле или на водном такси.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Посещение базилики
  • Прогулка на водном транспорте
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: P. za San Marco, 30100 Venezia VE, Италия
Завершение: Ponte di Rialto
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
  • Для посещения базилики нужна одежда
  • Покрывающая плечи и колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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