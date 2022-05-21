Что вас ожидает:

Увидеть главное и узнать тайны города

Посетить архитектурный ансамбль главной площади города, включая базилику святого Марка и её уникальные византийские мозаики, познакомиться с историей правителей Венеции у дворца дожей, прогуляться по кампо-площадкам в районе Кастелло, осмотреть внешне некоторые дворцы, пройтись по узким улицам-калле, пройтись по мосту Риальто и вздохнуть на мосту вздохов.

Также узнать много интересного о венецианцах, имена которых вошли в историю города, предлагаю тем, кто впервые посещает Венецию. Экскурсия длится 2 часа. Можно продолжить катанием на гондоле или на водном такси.

Важная информация: