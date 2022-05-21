Терраса, где находится знаменитая квадрига (по желанию)
Мост вздохов
Мост Риальто
Улочки-калле
Каналы и кампо
Что вас ожидает:
Увидеть главное и узнать тайны города
Посетить архитектурный ансамбль главной площади города, включая базилику святого Марка и её уникальные византийские мозаики, познакомиться с историей правителей Венеции у дворца дожей, прогуляться по кампо-площадкам в районе Кастелло, осмотреть внешне некоторые дворцы, пройтись по узким улицам-калле, пройтись по мосту Риальто и вздохнуть на мосту вздохов.
Также узнать много интересного о венецианцах, имена которых вошли в историю города, предлагаю тем, кто впервые посещает Венецию. Экскурсия длится 2 часа. Можно продолжить катанием на гондоле или на водном такси.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Посещение базилики
Прогулка на водном транспорте
Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Где начинаем и завершаем?
Начало: P. za San Marco, 30100 Venezia VE, Италия
Завершение: Ponte di Rialto
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с туристом
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
Для посещения базилики нужна одежда
Покрывающая плечи и колени
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваш гид в Венеции
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