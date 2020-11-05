60 отзывов оставили туристы

Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу

В прямом эфире проплыть по парадной «улице» города и восхититься его хрупкой готической красотой

4.9
60 отзывов
Наталья
Наталья – Гид из Венеции
На катере мы отправимся в путешествие по центральной водной артерии города-амфибии! Вы полюбуетесь роскошными дворцами богатых и влиятельных жителей средневековой Венеции и убедитесь, что не зря Гранд-канал называют одной из самых красивых 🤩 «улиц» мира.

По пути я поделюсь историями резиденций, мимо которых мы проплывём, а также увлеку вас секретами венецианской жизни.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 9€8 за человекаскидка11%

    Онлайн-экскурсия
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу

Что вы узнаете

  • Где родился похититель женских сердец Казанова и в каком месте захоронен последний дож Венецианской республики? Я расскажу о легендарных фигурах в истории 📖 города, об известных русских в Венеции и обращу ваше внимание на места, связанные с их именами.
  • Какие дворцы с Большого канала можно увидеть в знаменитых кинолентах? Мы проплывём ряд элегантных палаццо, перед которыми не устояли режиссёры с мировым именем и запечатлели их в своих фильмах!
  • Чем примечателен мост Риальто и почему его называют архитектурным чудом Венеции? Вы рассмотрите символ города с разных ракурсов, узнаете его историю и секрет его устойчивости.
  • Как и почему был построен город 🏙️ на воде, как живут венецианцы при постоянных приливах и отливах и что стоит знать о гондолах, гондольерах и традициях венецианского карнавала.

За 1, 5 часа мы проплывём целую коллекцию изумительных палаццо: Дворец Дожей, базилику Сан-Марко и базилику Мадонна-делла-Салюте, мост Риальто и Золотой дворец. Вы познакомитесь с «лицом» города-амфибии и раскроете его «изнанку», слушая мои истории 📖.

Как проходит онлайн-экскурсия ⛳

  • Это живая онлайн-экскурсия ⛳, а не видеозапись. Гид проводит её в реальном времени с вод Гранд-канала. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами :)
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на трансляцию будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии 🧭 мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии 🧭 мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список фильмов и книг о Венеции

Скидка €10 на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 10€ на любую мою оффлайн-экскурсию ⛳ (действует бессрочно). Встретимся в Венеции!

Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу
Все символы Венеции на онлайн-прогулке по Гранд-каналу

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Наталья
Наталья
Бывшая москвичка, а теперь уже более 20 лет венецианка. В 10 лет увидела Венецию по телевизору и подумала — теперь у меня есть мечта! Мечта сбылась) Венеция — в сердце с первого дня. Историк по образованию, не могла не увлечься и историей Венеции. Теперь я гид, увлекаюсь фотографией. Уверена, что жизни не хватит, чтобы узнать все секреты и посетить все укромные уголки этого магического города и его остовов, но я стараюсь! Постараюсь передать хотя бы часть моей любви к Венеции и моих знаний вам.
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60 отзывов оставили туристы

5 ноя 2020
Очень интересная экскурсия, я как будто снова побывала в Венеции. Прекрасный вечерний город, практически безлюдный сейчас, увлекательный рассказ Натальи. Рада, что не отказалась от экскурсии, хотя такие мысли были. Из-за перехода на зимнее время гид начала экскурсию на час позже, чем было запланировано. Мне пришлось писать письма, сообщения, чтобы выяснить, в чем дело. Я торопилась, чтобы успеть к началу экскурсии, а так мой ребенок ждал меня целый час, пока я освобожусь и смогу его уложить спать. За это снимаю одну звезду.
29 окт 2020
Экскурсия потрясающая! Большое спасибо Наталье за возможность проплыть вместе с ней по Большому каналу, насладиться прекрасными видами вечерней Венеции, и послушать интересный рассказ!
28 окт 2020
Эксклюзивная экскурсия по руслу Гранд-канала и вечерней Венеции! Потрясающее архитектурное кружево зданий, дворцов и базилик с фееричной подсветкой, отражающейся в водной глади, создают особую непередаваемую атмосферу. На протяжении всей экскурсии по водной артерии Наталья поделится с вами удивительными тайнами и легендами бесподобных шедевров, расположенных вдоль береговой линии и ошеломляющих своим великолепием ! Эстетическое наслаждение и позитивное настроение останутся с вами надолго после экскурсии ! Это действительно ГРАНДИОЗНАЯ ОНЛАЙН-ПРОГУЛКА ПО ГРАНДИОЗНОМУ КАНАЛУ !!!!!!!!!!!
Янина
7 окт 2020
Настолько понравился маршрут по прекрасному Гранд-каналу, что пригласила на экскурсию родителей. Впечатления "грандиозные" ))) Спасибо, побольше бы таких прекрасных экскурсий.
23 сен 2020
Знающий гид, отвечает на все вопросы, экскурсия интересная, впечатление от нее длится еще какое-то время после окончания. Советую.
22 сен 2020
Замечательная прогулка с возможностью посмотреть на город с воды. Особенный шарм придают сумерки и фонарями над каналами под темным небом. Наталья интересно рассказала о разных исторических личностях, в разное время посещавших Венецию, да и об истории города рассказ был хорош. Стоит посетить!
8 сен 2020
Экскурсия по Венеции очень понравилась! Наталья - интересный и харизматичный рассказчик. Была в этом городе лет пять назад, и как-будто снова там оказалась! Очень рекомендую.
8 сен 2020
Лучшая экскурсия по Венеции! Искренне рекомендую всем. Идеальный маршрут – самая красивая часть города и в наилучшем ракурсе, а также волшебное ощущение путешествия по воде. Качество изображения отличное. Сама прогулка очень увлекательная, полное погружение в атмосферу города. Наталья – потрясающий гид, она рассказала именно то что интересно услышать, а не бессмысленный поток дат из энциклопедии. Большое спасибо за приятный вечер!
Наталья
30 июн 2020
Очень увлекательно: гранд-канал и архитектура в реальном времени. Гондола и итальянский помощник гида. Спасибо Наталье за интереснейший рассказ.
Татьяна
30 июн 2020
Для начала спасибо Трипстеру за организацию онлайн-экскурсий. Изначально относилась к затее более скептически, но впечатления превзошли все ожидания: самый настоящий эффект присутствия и погружения (даже странно было после экскурсии обнаружить себя дома). Возможно, со знакомством с новым городом это работает не так убедительно (еще не пробовала), но в Венеции я была совсем недавно, и даже не самой четкой картинки оказалось достаточно, чтобы проникнуться атмосферой. Теперь о самой экскурсии. Действительно были ощутимые проблемы с трансляцией (особенно вначале), но, когда связь налаживалась, экскурсия была так хороша, что в сухом остатке недовольства качеством уже и не осталось. В своё оффлайн-путешествие по Венеции экскурсии у меня были только "наземные", по Гранд Каналу катались без гида, поэтому очень интересно было наконец узнать, чем примечательны дворцы и дома, которыми тогда удалось только полюбоваться. Экскурсия грамотно спланирована, течет легко и увлекательно: у Натальи хорошая речь, она легко располагает к себе и отлично держит внимание зрителя, даже когда он где-то там, далеко за экраном; в наличии и историческая справка, и городские легенды, бонусом - небольшие вставки на итальянском от очаровательного Луки:) Одним словом, было здорово! Molte grazie, siete bravissimi!
30 июн 2020
Экскурсия очень хорошо сделана. Красивая картинка, интересный рассказ. Технически не было никаких проблем. Особого шарма добавляло участие Луки. Хотя и была несколько раз в Венеции, с удовольствием провела эти 1, 5 часа с Натальей и Лукой.
29 июн 2020
Придумали коллегам сюрприз - онлайн-экскурсию в прекрасное место и совсем не прогадали. Наталья - выше всяких похвал. Венеция - неподражаема! Все в восторге, а нас было более 40 человек. Интересно, с юмором, много исторических фактов, а капитан... Женская половина коллектива была очень довольна такому бонусу :) Спасибо гиду за профессионализм!
23 июн 2020
Все замечательно
Svetlana
23 июн 2020
Было приятно вернуться в Венецию, снова испытать впечатления от встречи, хотя бы онлайн. Гид Наталья и капитан Лука справились с задачей выше всяких похвал. Экскурсия прошла на позитивной волне, гид рассказала много полезной и интересной информации. "Изюминку" прогулке по Гранд каналу придал Лука, рассказав несколько местных историй про достопримечательности. Огромное спасибо за возможность "проплыть" по главному "проспекту" Венеции!)
23 июн 2020
Экскурсия очень понравилась. Великолепная Венеция, прекрасные гиды. Одно наслаждение! Рекомендую
Ещё 45 отзывов

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