60 отзывов оставили туристы

Для начала спасибо Трипстеру за организацию онлайн-экскурсий. Изначально относилась к затее более скептически, но впечатления превзошли все ожидания: самый настоящий эффект присутствия и погружения (даже странно было после экскурсии обнаружить себя дома). Возможно, со знакомством с новым городом это работает не так убедительно (еще не пробовала), но в Венеции я была совсем недавно, и даже не самой четкой картинки оказалось достаточно, чтобы проникнуться атмосферой. Теперь о самой экскурсии. Действительно были ощутимые проблемы с трансляцией (особенно вначале), но, когда связь налаживалась, экскурсия была так хороша, что в сухом остатке недовольства качеством уже и не осталось. В своё оффлайн-путешествие по Венеции экскурсии у меня были только "наземные", по Гранд Каналу катались без гида, поэтому очень интересно было наконец узнать, чем примечательны дворцы и дома, которыми тогда удалось только полюбоваться. Экскурсия грамотно спланирована, течет легко и увлекательно: у Натальи хорошая речь, она легко располагает к себе и отлично держит внимание зрителя, даже когда он где-то там, далеко за экраном; в наличии и историческая справка, и городские легенды, бонусом - небольшие вставки на итальянском от очаровательного Луки:) Одним словом, было здорово! Molte grazie, siete bravissimi!