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Замечательная Венеция. Экскурсия с гидом-историком

Марина Т.
Марина Т. – Гид из Венеции
Знакомство с Венецией в компании историка превратится в увлекательное приключение.

Мы отправимся на прогулку 👣 по улочкам и многочисленным каналам великолепного города, единственного в своем роде.

Вы увидите известные достопримечательности 🏛️ и пройдетесь по местам, находящимся в стороне от туристических маршрутов, но от этого еще более интересным.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-50 человек

  • €190 за экскурсию

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Замечательная Венеция. Экскурсия с гидом-историком
Замечательная Венеция. Экскурсия с гидом-историком

Что вы увидите

  • площадь Святого Марка
  • дворец Дожей
  • сказочный собор Сан Марко
  • церковь Санта Мария Формоза
  • колокольня Кампаниле
  • церковь Святого Иоанна и Павла
  • дворы Миллион, где жил Марко Поло
  • мост Вздохов
  • мост Риальто
  • живописный венецианский рынок
  • Золотой дом
«Замечательная Венеция» — экскурсия ⛳ по Венеции, разработанная для первого знакомства с этим великолепным и необычным городом, построенном на сваях.
Я расскажу вам не только об истории 📖 Венеции, но и покажу вам чудесные панорамные виды и тайные узкие улочки. В городе нет такого местечка, которое бы не возбуждало исторического или духовного интереса. Даже самые обычные дворики и переулки кажутся здесь волшебными. Я познакомлю вас с культурой, традициями и взглядами местных жителей. Поверьте, венецианцы очень интересный народ.
Во время экскурсии 🧭 по Венеции на русском вы не пропустите важной и полезной информации. Мы с вами будем использовать специальные тех. средства.
Эта экскурсия в Венеции имеет 2 варианта: пешеходная прогулка 👣 или водная на катере по каналам города. Дополнительно можем посетить музеи 🖼 и картинные галереи или поехать на знаменитые венецианские острова: Мурано, Бурано и Торчелло, попробовать местных сладостей, рыбки и закусок, смастерить настоящую маску для карнавала.
Цена указана за продолжительность экскурсии в 3 часа, каждый дополнительный час оплачивается отдельно.
Что входит
  • Увлекательный рассказ сертифицированного гида-историка на протяжении всей экскурсии
  • Возможность сделать запоминающиеся фотографии и обогатить свои знания о Венеции
  • Советы и подсказки, как ориентироваться в городе, рекомендации, куда стоит сходить и чем заняться в самом романтичном городе мира
  • Программа экскурсии может меняться согласно вашим предпочтениям и пожеланиям.
Что не входит
  • Входные билеты в музеи
  • Питание (возьмите с собой воду и легкий перекус можно купить по дороге)
  • Личные расходы
  • Билеты на общественный транспорт и транспортное обслуживание
Начало
🚩 Обычно, это ваш отель, часто вокзал Венеции.
Место завершения
🏁 По договоренности
Замечательная Венеция. Экскурсия с гидом-историком
Замечательная Венеция. Экскурсия с гидом-историком
Замечательная Венеция. Экскурсия с гидом-историком
Замечательная Венеция. Экскурсия с гидом-историком

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Марина Т.
Марина Т.
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