«Замечательная Венеция» — экскурсия ⛳ по Венеции, разработанная для первого знакомства с этим великолепным и необычным городом, построенном на сваях.

Я расскажу вам не только об истории 📖 Венеции, но и покажу вам чудесные панорамные виды и тайные узкие улочки. В городе нет такого местечка, которое бы не возбуждало исторического или духовного интереса. Даже самые обычные дворики и переулки кажутся здесь волшебными. Я познакомлю вас с культурой, традициями и взглядами местных жителей. Поверьте, венецианцы очень интересный народ.

Во время экскурсии 🧭 по Венеции на русском вы не пропустите важной и полезной информации. Мы с вами будем использовать специальные тех. средства.

Эта экскурсия в Венеции имеет 2 варианта: пешеходная прогулка 👣 или водная на катере по каналам города. Дополнительно можем посетить музеи 🖼 и картинные галереи или поехать на знаменитые венецианские острова: Мурано, Бурано и Торчелло, попробовать местных сладостей, рыбки и закусок, смастерить настоящую маску для карнавала.

Цена указана за продолжительность экскурсии в 3 часа, каждый дополнительный час оплачивается отдельно.