Встретим первое утро нашего энергетического тура наполняющим ритуалом. Представьте, вы находитесь среди скал на рассвете, укутаны в уютный плед и держите горячий напиток в руках. Ваши глаза закрыты, вокруг тишина, вы ощущаете лёгкость, спокойствие и свободу. Нарисуем сами наш день и раскрасим его в яркие краски. А может быть вы хотите использовать чёрно-белую палитру? Решать вам. Вытащим карту-подсказку и расшифруем послание.

После завтрака отправимся к визитной карточке Доломитовых Альп — необычайного цвета озёрам среди гор с серебряным отливом. Вы увидите 2 водоёма — Брайес и озеро Мизурина. Восхититесь горным массивом Тре Чиме ди Лаваредо и панорамами со всех сторон. Прогуляетесь по альпийским лугам и заглянете в маленькую часовню на берегу.

Вечером проведём медитацию на финансовое благополучие и увеличение дохода. Практика помогает справиться с блоками и наладить коммуникацию с миром. Почувствуем себя спокойнее и счастливее. Дополним вечер бокалом вина или горячим чаем.