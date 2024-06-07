Пройти курс медитаций и практик, побаловать себя в SPA и отправиться на обед на вертолёте
Вы пройдёте свой личный путь с помощью каждодневных утренних ритуалов, вечерних медитаций, направленных на проработку различных сфер жизни, наполнения яркими впечатлениями и обновлением в SPA.
Для вас будет проведена авторская трансформационная игра, которая поможет узнать себя лучше и увидеть решение вашего запроса.
И всё это в энергетически сильном месте — Доломитовых Альпах — в роскошном отеле посреди гор и альпийских лугов!
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€3 600
Описание
Организационные детали
В Италию необходима шенгенская виза. Помогаем её получить.
Проживание. В роскошном отеле со SPA-комплексом в 2-местных просторных номерах с дизайнерским ремонтом. На территории отеля есть открытый подогреваемый бассейн с видом на горы и ресторан с изысканными блюдами в меню. Возможно 1-местное размещение за доплату при наличии свободных номеров.
Питание. Включены завтраки, бранчи, ужины в ресторане отеля (с ужина 1-го дня по завтрак 6-го дня) и приветственный бокал игристого. Дополнительно оплачивается обед в шале на вершине горы. В свободном доступе в отеле вода, чай и кофе в течение всего дня.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в роскошный отель посреди сказочных Альп
Встретим вас в аэропорту и отвезём в наш роскошный отель, где проведём незабываемый отпуск. Уже сегодня вечером вы сможете посетить SPA-зону, поплавать в открытом бассейне и отведать блюда от шеф-повара на ужин.
Утренний ритуал, карта-подсказка, альпийские пейзажи и медитация
Встретим первое утро нашего энергетического тура наполняющим ритуалом. Представьте, вы находитесь среди скал на рассвете, укутаны в уютный плед и держите горячий напиток в руках. Ваши глаза закрыты, вокруг тишина, вы ощущаете лёгкость, спокойствие и свободу. Нарисуем сами наш день и раскрасим его в яркие краски. А может быть вы хотите использовать чёрно-белую палитру? Решать вам. Вытащим карту-подсказку и расшифруем послание.
После завтрака отправимся к визитной карточке Доломитовых Альп — необычайного цвета озёрам среди гор с серебряным отливом. Вы увидите 2 водоёма — Брайес и озеро Мизурина. Восхититесь горным массивом Тре Чиме ди Лаваредо и панорамами со всех сторон. Прогуляетесь по альпийским лугам и заглянете в маленькую часовню на берегу.
Вечером проведём медитацию на финансовое благополучие и увеличение дохода. Практика помогает справиться с блоками и наладить коммуникацию с миром. Почувствуем себя спокойнее и счастливее. Дополним вечер бокалом вина или горячим чаем.
Лучший курорт Доломитовых Альп и медитация на наполнение энергией
Альпы славятся своим курортом и городом миллионеров Кортиной, куда мы сегодня и отправимся за роскошью, живописными видами, деликатесами и активным отдыхом. Родина первого зимнего олимпийского триумфа советской сборной встретит нас шумной и насыщенной жизнью и подарит нам большой выбор развлечений — от шопинга до прогулок по старым улочкам и местных вкусных изысков. Каждый выберет занятие по душе.
Затем вместе отправимся к католической церкви на высоту 1453 метра над уровнем моря, где открывается потрясающая панорама долины. Доедем и до объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО — альпийского перевала Джау.
К ужину вернёмся в отель. Проведём медитацию на заряд энергией и поиск своего источника сил. Вы узнаете, где утекает ваша энергия и как с этим справиться.
Трансформационная игра, медитация и только ваш день
Сегодня не будем никуда спешить и подарим день полностью только себе. Для вас подготовлена авторская трансформационная игра. Запрос определяет каждый сам: деньги, отношения, свобода, энергия, дети и так далее. Игра поможет определить слабые места, укажет, над чем нужно поработать, как достичь желаемого быстро и с удовольствием. Приготовьтесь к честному разговору с самим собой и расслабьтесь, насладитесь процессом, чтобы получить максимум пользы.
Вечером вас ждёт ещё одна медитация. На этот раз мы попробуем отпустить контроль, остановиться, прочувствовать момент и избавиться от тревог. Каждый выберет, за что поблагодарит этот день. Далее рекомендуем расслабиться в бассейне и SPA-зоне отеля, побаловать своё тело и сказать «спасибо» в том числе и себе.
На вертолёте на обед в шале и медитация любви
Уже становится привычным начинать утро с ритуала и карты-подсказки, самостоятельно заряжать себя отличным настроением и творить прекрасное начало дня своими руками!
Пусть сегодня начнётся волшебство — отправимся на вертолёте на обед в шале на вершину горы! Посмотрим на Альпы с высоты и ещё раз восхитимся величием и красотой природы. Такое событие не забудется никогда и оставит массу эмоций! Окутанные уютом и ещё полные восторга от полёта, вы сможете попробовать местные блюда в шале от талантливейшего шеф-повара.
Вечером вновь соберёмся вместе, чтобы исследовать любовь в своей жизни с помощью медитации. В первую очередь — обратимся к любви, которую мы излучаем к себе. Найдём своего внутреннего ребёнка, побалуем его вниманием, обнимем и успокоим. Практика помогает притянуть любовь в жизнь и построить гармонию с самим собой.
Отъезд
Вспомним в это утро всё, что мы здесь для себя открыли. Поблагодарим себя и друг друга. Обнимемся на прощание и, конечно, в последний раз искупаемся среди великолепных гор!
После завтрака выезжаем в аэропорт.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание (кроме обеда в шале)
- Трансфер из/в аэропорт
- Переезды по программе
- Полёт на вертолёте
- SPA-зона отеля и открытый бассейн
- Занятия по медитации
- Трансформационная игра
- Утренние ритуалы
- Метафорические ассоциативные карты под ваш запрос
- Сопровождение организатором
- Помощь в получении визы
Что не входит в цену
- Билеты до Венеции и обратно (или другого аэропорта по договорённости)
- Обед в шале
- Одноместное размещение - по запросу
- Шенгенская виза
- Дополнительные развлечения