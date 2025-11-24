-
Сказка в сердце Европы: путешествие в Доломитовые Альпы с треккингами
Насладиться красотой горных озёр, подняться на Сецеду и погулять по Венеции
Начало: Аэропорт Венеции, время зависит от времени вашего ...
16 мар в 08:00
25 мая в 08:00
€1305
€1450 за человека
Город на воде: индивидуальное знакомство с Венецией с местным гидом-фотографом
Поучаствовать в фотосессии на фоне разноцветных домов и увидеть основные достопримечательности
Начало: Железнодорожный вокзал Венеции, 11:00
28 ноя в 11:00
5 дек в 11:00
€600 за всё до 4 чел.
Тайны. Маски. Венецианский карнавал: индивидуальный тур с гидом-фотографом (2 дня)
Прикоснуться к истории и традициям праздника, рассмотреть невероятные костюмы и остаться неузнанным
Начало: Ж/д вокзал Венеции, 11:00. По договорённости возмо...
1 фев в 11:00
2 фев в 11:00
€500 за всё до 6 чел.
Индивидуальный тур по 5 странам: из Италии в Хорватию
Прокатиться на гондоле в Венеции, погулять на курортах Адриатики и рассмотреть архитектуру городов
Начало: Венеция, аэропорт, время по договорённости (утром)
Завтра в 08:00
26 ноя в 08:00
€5900 за человека
Индивидуальный тур-знакомство с Венецией: прогулки по городу, острова Мурано и Бурано
Сделать яркие кадры с цветными домами, увидеть собор Сан-Марко и посетить Дворец дожей
Начало: Венеция, встретим вас у вашего отеля, время по дог...
31 дек в 10:00
31 июл в 10:00
€1080
€1200 за всё до 25 чел.
