2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Магия вечерней Вероны
Прогуляться по самым таинственным местам города после заката и прикоснуться к античной истории
Начало: Недалеко от музея-лапидария Маффеи
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
€160 за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Вероне: история Марии Каллас и оперного фестиваля
Погрузитесь в мир оперы и истории Марии Каллас на индивидуальной экскурсии по Вероне. Узнайте тайны Арены-ди-Верона и посетите любимые места певицы
Начало: У амфитеатра Арена-ди-Верона
Сегодня в 08:00
Завтра в 11:30
€169 за всё до 10 чел.
скидка
5%
2.5 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Литературная Верона: экскурсия по следам великих писателей
Верона - город любви и вдохновения. На экскурсии вы узнаете о местах, вдохновлявших Данте, Гёте и Диккенса, а также посетите знаменитые дома Джульетты и Ромео
Начало: На площади Бра
Сегодня в 08:00
7 авг в 16:00
219€209 за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- OOksana27 июля 2024Нам очень понравилась экскурсия! Дарья симпатичная и очень интересная девушка, с ней было легко и приятно! Если вернемся, а мы скорее всего вернемся в Верону, то обязательно забронируем еще одну экскурсию с Дарьей!
- ДДаниэль17 июля 2024Мы были втроём с девочкой подростком 12 лет и всем очень понравилось. Всё было понятно, интересно, живо, легко. Спасибо Дарье за замечательную экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Что ещё посмотреть»
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