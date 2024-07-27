O Oksana

Нам очень понравилась экскурсия! Дарья симпатичная и очень интересная девушка, с ней было легко и приятно! Если вернемся, а мы скорее всего вернемся в Верону, то обязательно забронируем еще одну экскурсию с Дарьей!