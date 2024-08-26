скидка
5%
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Верона сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии
Начало: У фонтана на площади Бра напротив Арены
Завтра в 15:00
10 сен в 14:00
170€162 за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Искусство Вероны - арт-прогулка
Исследовать город с искусствоведом и найти римскую Верону, фрески Фальконетто и удивительные улочки
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
€160 за всё до 10 чел.
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Вероне
Вас ждет погружение в атмосферу средневековой Вероны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На пьяцце Бра
Расписание: ежедневно в 15:15
9 сен в 15:15
10 сен в 15:15
€30 за человека
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Вкус Италии: секреты Amarone и винные традиции Вероны
Вас ждет незабываемое путешествие по винным погребам Вероны, где каждый глоток раскрывает историю и традиции местных вин
Начало: ВЕРОНА. STATUA Vittorio Emanuele II
11 сен в 09:00
12 сен в 09:00
€659 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга26 августа 2024Инесса провела для нас замечательную экскурсию «Верона сквозь века». Мы впечатлены глубокими знаниями истории и культуры города, подачей материала с юмором и практическими советами. Инесса высококлассный профессиональный гид, горячо ее рекомендуем.
- ВВера24 августа 2024Прекрасная экскурсия с гидом Еугенио, который влюблен в свой город и готов делиться своими обширными знаниями с другими. Спасибо большое!
- MMaria12 августа 2024Спасибо Инессе за дружескую атмосферу, с больши удовольствием погуляли по Вероне, узнали много новый маленьких деталей и нюансов. Это было прекрасно!
- ТТамара6 августа 2024Прекрасная содержательная прогулка по Вероне с очень приятным в общении гидом Евгением. Посмотрели все самые знаковые места Вероны, получили о них исчерпывающую информацию в ходе непринужденной интересной беседы. Всем однозначно рекомендуем.
- ИИгорь31 июля 2024Посетили 2 небольших винодельни и мастер-класс по приготовлению пасты. Дегустации сопровождались рассказами хозяев о нюансах производства вина. Были лёгкие закуски,
- MMariia28 июля 2024Сегодня были на экскурсии с гидом Евгением. Нам повезло, и мы с мужем были единственными. Экскурсия получилась просто фантастическая - Евгений
- ССветлана20 июля 2024Экскурсия очень понравилась, Инесса прекрасный рассказчик, было очень интересно, очень чувствуется, что гид знает и любит город, Инессе удалось передать
- ДДаниэль18 июля 2024Нам понравилось очень. Интересно, вкусно, очень занимательно и познавательно. Большое спасибо Анне!
- ЕЕлена9 июля 2024Экскурсию для нас провела Инна, подруга Нонны. И провела, надо сказать, просто замечательно! Эрудированная, прекрасно разбирающаяся в искусстве и истории города, очень внимательная к нашим пожеланиям. Нам всё понравилось. С удовольствием рекомендую!
- ССергей5 мая 2024Потрясная экскурсия! Две винодельни с дегустацией и шикарным рассказом. Рекомендую!
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