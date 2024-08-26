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провел ее в формате «прогулки с друзьями» - было очень интересно и легко слушать, отлично провели время! Евгений рассказывал не только про историю города со времен первых веков, но и уделил время интересным фактам про характерные черты и обычаи самих жителей Вероны. И, конечно же, раскрыл всю правду о знаменитой пьесе «Ромео и Джульетта» (мы были в шоке!). На экскурсии посмотрели очень много мест, незаметных простому туристу. Закончили даже немного позже - ведь хотелось насладиться сполна! Спасибо Евгению за его замечательный подход! Рекомендуем каждому, кто хочет действительно окунуться в атмосферу одного из самых романтичных городов мира!