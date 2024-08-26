На Рождество – экскурсии в Вероне

Найдено 4 экскурсии в категории «На Рождество» в Вероне на русском языке, цены от €30, скидки до 5%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Верона сквозь века
Пешая
скидка
5%
60 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Верона сквозь века: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя все главные достопримечательности Вероны и узнайте о жизни простых итальянцев на индивидуальной экскурсии
Начало: У фонтана на площади Бра напротив Арены
Завтра в 15:00
10 сен в 14:00
170162 за всё до 4 чел.
Искусство Вероны - арт-прогулка
Пешая
17 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Искусство Вероны - арт-прогулка
Исследовать город с искусствоведом и найти римскую Верону, фрески Фальконетто и удивительные улочки
Завтра в 10:00
9 сен в 10:00
160 за всё до 10 чел.
Свидание с Вероной каждый день
Пешая
135 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Вероне
Вас ждет погружение в атмосферу средневековой Вероны, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: На пьяцце Бра
Расписание: ежедневно в 15:15
9 сен в 15:15
10 сен в 15:15
30 за человека
Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
На машине
12 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Вкус Италии: секреты Amarone и винные традиции Вероны
Вас ждет незабываемое путешествие по винным погребам Вероны, где каждый глоток раскрывает историю и традиции местных вин
Начало: ВЕРОНА. STATUA Vittorio Emanuele II
11 сен в 09:00
12 сен в 09:00
659 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    26 августа 2024
    Верона сквозь века
    Инесса провела для нас замечательную экскурсию «Верона сквозь века». Мы впечатлены глубокими знаниями истории и культуры города, подачей материала с юмором и практическими советами. Инесса высококлассный профессиональный гид, горячо ее рекомендуем.
  • В
    Вера
    24 августа 2024
    Свидание с Вероной каждый день
    Прекрасная экскурсия с гидом Еугенио, который влюблен в свой город и готов делиться своими обширными знаниями с другими. Спасибо большое!
    Прекрасная экскурсия с гидом Еугенио, который влюблен в свой город и готов делиться своими обширными знаниями с другими. Спасибо большое!
  • M
    Maria
    12 августа 2024
    Верона сквозь века
    Спасибо Инессе за дружескую атмосферу, с больши удовольствием погуляли по Вероне, узнали много новый маленьких деталей и нюансов. Это было прекрасно!
  • Т
    Тамара
    6 августа 2024
    Свидание с Вероной каждый день
    Прекрасная содержательная прогулка по Вероне с очень приятным в общении гидом Евгением. Посмотрели все самые знаковые места Вероны, получили о них исчерпывающую информацию в ходе непринужденной интересной беседы. Всем однозначно рекомендуем.
  • И
    Игорь
    31 июля 2024
    Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
    Посетили 2 небольших винодельни и мастер-класс по приготовлению пасты. Дегустации сопровождались рассказами хозяев о нюансах производства вина. Были лёгкие закуски,
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    особенно понравилась домашняя колбаса - очень вкусная. Попробовали пасту с грибами, трюфелем и зайцем, которую приготовила 75-летняя владелица - бесподобно! Анна - кладезь знаний о вине, виноделии, гастрономии и истории как региона Венето так и всей Италии. Имеет свой неповторимый стиль изложения и может интересно подать материал так, что даже подростку 15 лет было очень интересно). Спасибо Анне за прекрасно проведённое время!

    Посетили 2 небольших винодельни и мастер-класс по приготовлению пасты. Дегустации сопровождались рассказами хозяев о нюансах производстваПосетили 2 небольших винодельни и мастер-класс по приготовлению пасты. Дегустации сопровождались рассказами хозяев о нюансах производстваПосетили 2 небольших винодельни и мастер-класс по приготовлению пасты. Дегустации сопровождались рассказами хозяев о нюансах производстваПосетили 2 небольших винодельни и мастер-класс по приготовлению пасты. Дегустации сопровождались рассказами хозяев о нюансах производства
  • M
    Mariia
    28 июля 2024
    Свидание с Вероной каждый день
    Сегодня были на экскурсии с гидом Евгением. Нам повезло, и мы с мужем были единственными. Экскурсия получилась просто фантастическая - Евгений
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    провел ее в формате «прогулки с друзьями» - было очень интересно и легко слушать, отлично провели время! Евгений рассказывал не только про историю города со времен первых веков, но и уделил время интересным фактам про характерные черты и обычаи самих жителей Вероны. И, конечно же, раскрыл всю правду о знаменитой пьесе «Ромео и Джульетта» (мы были в шоке!). На экскурсии посмотрели очень много мест, незаметных простому туристу. Закончили даже немного позже - ведь хотелось насладиться сполна! Спасибо Евгению за его замечательный подход! Рекомендуем каждому, кто хочет действительно окунуться в атмосферу одного из самых романтичных городов мира!

    Сегодня были на экскурсии с гидом Евгением. Нам повезло, и мы с мужем были единственнымиСегодня были на экскурсии с гидом Евгением. Нам повезло, и мы с мужем были единственнымиСегодня были на экскурсии с гидом Евгением. Нам повезло, и мы с мужем были единственнымиСегодня были на экскурсии с гидом Евгением. Нам повезло, и мы с мужем были единственнымиСегодня были на экскурсии с гидом Евгением. Нам повезло, и мы с мужем были единственнымиСегодня были на экскурсии с гидом Евгением. Нам повезло, и мы с мужем были единственными
  • С
    Светлана
    20 июля 2024
    Верона сквозь века
    Экскурсия очень понравилась, Инесса прекрасный рассказчик, было очень интересно, очень чувствуется, что гид знает и любит город, Инессе удалось передать
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    душу и настроение Вероны. Крайне благодарны также за то, что были учтены все наши интересы и получены ответы на интересующие именно нас вопросы.

  • Д
    Даниэль
    18 июля 2024
    Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
    Нам понравилось очень. Интересно, вкусно, очень занимательно и познавательно. Большое спасибо Анне!
  • Е
    Елена
    9 июля 2024
    Искусство Вероны - арт-прогулка
    Экскурсию для нас провела Инна, подруга Нонны. И провела, надо сказать, просто замечательно! Эрудированная, прекрасно разбирающаяся в искусстве и истории города, очень внимательная к нашим пожеланиям. Нам всё понравилось. С удовольствием рекомендую!
  • С
    Сергей
    5 мая 2024
    Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
    Потрясная экскурсия! Две винодельни с дегустацией и шикарным рассказом. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вероне
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Верона сквозь века
  2. Искусство Вероны - арт-прогулка
  3. Свидание с Вероной каждый день
  4. Эногастрономическое путешествие: секреты Amarone
Какие места ещё посмотреть в Вероне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Дом Джульетты
Сколько стоит экскурсия по Вероне в сентябре 2024
Сейчас в Вероне в категории "На Рождество" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 659 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 224 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Экскурсии на русском языке в Вероне (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год на рождество, 224 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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