2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Первое знакомство с Вероной: Арена, дворик Джульетты и собор Святой Анастасии
Приглашаем вас на прогулку по незабываемой Вероне. Узнайте о жизни гладиаторов, распаде Римской Империи и трагической любви Ромео и Джульетты
Начало: Corso Porto Nuova, 2A
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€45 за человека
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Вероне: от амфитеатра до дома Джульетты
Почувствуйте дух Вероны, прогуливаясь по ее улочкам. От древнеримского амфитеатра до романтического дома Джульетты - каждый уголок наполнен историей
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
€180 за всё до 8 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Дегустация веронских вин с экскурсией по историческим местам Вероны
Погрузитесь в мир веронских вин и истории с эксклюзивной экскурсией. Вас ждет незабываемое путешествие по винным традициям и культурному наследию
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
от €200 за всё до 2 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по следам Ромео и Джульетты в сердце Вероны
Проникнитесь романтикой величайшей истории любви, пройдя по местам встреч Ромео и Джульетты в Вероне
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
€200 за всё до 8 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Арена судеб: обзорная прогулка по Вероне
Прогулка по Вероне, где можно задуматься о любви и вспомнить шекспировских героев. Увидим площадь Бра, Арену, дом Джульетты и другие знаковые места
Начало: Верона
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная арт-экскурсия по историческому центру Вероны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вероны, исследуя ее исторический центр, архитектуру и скульптуры в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Церковь Святой Анастасии и обзорная экскурсия по Вероне
Погрузитесь в мир готической архитектуры и искусства, посетив Церковь Святой Анастасии в Вероне. Уникальный шанс увидеть шедевры эпохи Возрождения
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
€200 за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Шедевры христианского искусства: уникальные церкви Вероны
Познакомьтесь с духовным наследием Вероны через посещение её знаменитых церквей. Искусство и история оживут перед вами
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€160 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- SSardor13 июля 2024Отличная профессиональная работа гида
- ММария1 мая 2024Дорогая Нонна, мы с супругом хотим выразить вам благодарность за столь увлекательное путешествие в историю Вероны. Вы смогли нас погрузить
- ЕЕкатерина2 апреля 2024Превосходные впечатления. Светлана показала город с увлечением и задором. Увидели те места, до которых не всякие туристы доходят. Подача материала
- ММарина24 марта 2024Экскурсия очень понравилась, прошла на одном дыхании. Безумно интересная подача информации, спасибо большое гиду Людмиле. Я под впечатлением.
- ММарина13 февраля 2024Спасибо большое за столь интересную экскурсию! Мы прекрасно провели время,было очень интересно
- ДДжульетта13 декабря 2023Легко и непринужденно, цитируя Шекспира, Светлана провела по знаковым местам Вероны. А еще разговоры об интересных и важных вещах, глинтвейн на рождественской ярмарке и прекрасно проведенное время!
- ККристина7 августа 2023Замечательный гид! Светлана - очень позитивный, приятный человек и высококвалифицированный гид. Экскурсия прошла очень легко и весело! Спасибо огромное Светлане за это. Очень рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вероне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Вероне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Вероне в августе 2024
Сейчас в Вероне в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 45 до 200. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вероне (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 23 ⭐ отзыва, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь