Популярные экскурсии

Найдено 8 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Вероне на русском языке, цены от €45. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Первое знакомство с Вероной
Пешая
1 отзыв
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Первое знакомство с Вероной: Арена, дворик Джульетты и собор Святой Анастасии
Приглашаем вас на прогулку по незабываемой Вероне. Узнайте о жизни гладиаторов, распаде Римской Империи и трагической любви Ромео и Джульетты
Начало: Corso Porto Nuova, 2A
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
45 за человека
Обзорная экскурсия по Вероне
Пешая
12 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Вероне: от амфитеатра до дома Джульетты
Почувствуйте дух Вероны, прогуливаясь по ее улочкам. От древнеримского амфитеатра до романтического дома Джульетты - каждый уголок наполнен историей
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
180 за всё до 8 чел.
Дегустация веронских вин + обзорная экскурсия по городу
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Дегустация веронских вин с экскурсией по историческим местам Вероны
Погрузитесь в мир веронских вин и истории с эксклюзивной экскурсией. Вас ждет незабываемое путешествие по винным традициям и культурному наследию
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
от 200 за всё до 2 чел.
По местам Ромео и Джульетты
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие по следам Ромео и Джульетты в сердце Вероны
Проникнитесь романтикой величайшей истории любви, пройдя по местам встреч Ромео и Джульетты в Вероне
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Арена судеб: обзорная прогулка по городу
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Арена судеб: обзорная прогулка по Вероне
Прогулка по Вероне, где можно задуматься о любви и вспомнить шекспировских героев. Увидим площадь Бра, Арену, дом Джульетты и другие знаковые места
Начало: Верона
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Пешеходная арт-экскурсия по Вероне
Пешая
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная арт-экскурсия по историческому центру Вероны
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вероны, исследуя ее исторический центр, архитектуру и скульптуры в компании опытного гида
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 5 чел.
Церковь Святой Анастасии + обзорная экскурсия по историческому центру
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Церковь Святой Анастасии и обзорная экскурсия по Вероне
Погрузитесь в мир готической архитектуры и искусства, посетив Церковь Святой Анастасии в Вероне. Уникальный шанс увидеть шедевры эпохи Возрождения
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Шедевры христианского искусства: самые интересные церкви Вероны
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Шедевры христианского искусства: уникальные церкви Вероны
Познакомьтесь с духовным наследием Вероны через посещение её знаменитых церквей. Искусство и история оживут перед вами
Начало: По договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Sardor
    13 июля 2024
    Первое знакомство с Вероной
    Отличная профессиональная работа гида
  • М
    Мария
    1 мая 2024
    Пешеходная арт-экскурсия по Вероне
    Дорогая Нонна, мы с супругом хотим выразить вам благодарность за столь увлекательное путешествие в историю Вероны. Вы смогли нас погрузить
    читать дальше

    в эпоху того времени с такими тонкими деталями, что на мгновенье мы перенеслись в события тех времен. Мы остались в полном восторге! Спасибо за такую отдачу и подачу материла. Видно, что вы настолько увлечены историей, у вас глубокие познания и самое главное, что вы смогли заинтересовать нас)-слушателей, несмотря на то, что мы были немного уставшими.. время пролетело как одно мгновение. Вы великолепный гид и будем смело рекомендовать нашим друзьям

  • Е
    Екатерина
    2 апреля 2024
    Обзорная экскурсия по Вероне
    Превосходные впечатления. Светлана показала город с увлечением и задором. Увидели те места, до которых не всякие туристы доходят. Подача материала
    читать дальше

    - интересно, не скучно. Зашли в интересную винарню по ходу экскурсии. Светлана помогла с организационными моментами. От экскурсии осталось очень радостное и светлое ощущение

  • М
    Марина
    24 марта 2024
    Арена судеб: обзорная прогулка по городу
    Экскурсия очень понравилась, прошла на одном дыхании. Безумно интересная подача информации, спасибо большое гиду Людмиле. Я под впечатлением.
  • М
    Марина
    13 февраля 2024
    Обзорная экскурсия по Вероне
    Спасибо большое за столь интересную экскурсию! Мы прекрасно провели время,было очень интересно
  • Д
    Джульетта
    13 декабря 2023
    По местам Ромео и Джульетты
    Легко и непринужденно, цитируя Шекспира, Светлана провела по знаковым местам Вероны. А еще разговоры об интересных и важных вещах, глинтвейн на рождественской ярмарке и прекрасно проведенное время!
  • К
    Кристина
    7 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Вероне
    Замечательный гид! Светлана - очень позитивный, приятный человек и высококвалифицированный гид. Экскурсия прошла очень легко и весело! Спасибо огромное Светлане за это. Очень рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Вероне в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вероне
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Первое знакомство с Вероной
  2. Обзорная экскурсия по Вероне
  3. Дегустация веронских вин + обзорная экскурсия по городу
  4. По местам Ромео и Джульетты
  5. Арена судеб: обзорная прогулка по городу
Какие места ещё посмотреть в Вероне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Дом Джульетты
Сколько стоит экскурсия по Вероне в августе 2024
Сейчас в Вероне в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 45 до 200. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Вероне (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 23 ⭐ отзыва, цены от €45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам